Kỳ Thị Phụ Nữ Làm Hại Đảng Cộng Hòa

WASHINGTON - Chúng ta đang sống ở cuối năm 2018, bầu cử giữa kỳ đã qua, và dường như đảng CH chỉ mới nhận ra nan đề của họ là phụ nữ - “làn sóng xanh” nổi lên bằng sự thúc đẩy của các tổ chức phụ nữ và ứng viên phụ nữ tranh cử QH.Nhưng, với 1 chính đảng tự khẳng định nền tảng là hậu thuẫn của cử tri da trắng phái nam, hô hào thay đổi không gây ảnh hưởng – bởi, thời gian biến chuyển quá nhanh, chính giới CH không bắt kịp.Thay đổi thực tế là hiển hiện, theo nhận định của phân tích gia của CBS - nhân số nữ dân biểu tại Hạ Viện tân cử là cao nhất lịch sử. 5, 6 nữ dân biểu là dấu ấn lịch sử với những nguyên nhân khác nhau: ứng viên DC Alexandria Ocasio-Cortez (New York) là trẻ chưa từng thấy, tân nghị sĩ DC Kyrsten Sinema (Arizoma) được biết là người đồng tính nữ công khai đầu tiên tại Thượng Viện. Và 2 nữ dân biểu Rashida Tlaib, Ilhan Omar cùng của đảng DC là 2 tín đồ Hồi Giáo đầu tiên phục vụ Hạ Viện.Tuy nhiên, số nữ dân biểu CH (hầu hết da trắng) giảm với cuộc bầu cử giữa kỳ 2018…Giới quan sát nói: lý do lớn nhất và hiển hiện khiến phụ nữ bỏ đảng CH là nhân vật điều khiển Bạch Ốc nổi tiếng khinh thị phự nữ, lộ rõ qua phát biểu trâng tráo, không biết hổ thẹn trong video Hollywood Access 2005. Yếu tố thô bạo của chính quyền Trump được diễn giải như là sự nối dài cá nhân bắt nạt Trump, làm cho những năm lãnh đạo của Trump trở thành kém tai họa chính trị và là giống đả kích cá nhân hơn.Nếu công chúng không chứng kiến cuộc chất vấn quyết liệt ngoạn mục ứng viên TCPV Brett Kavanaugh, tuy sau cùng được phê duyệt, “làn sóng xanh” trong bầu cử giữa kỳ có thể là nhỏ hơn nhiều.Cựu thủ lãnh CH Hạ Viện Eric Cantor viết trên New York Times: đảng CH phải vận động mạnh hơn cử tri thành thị, đặc biệt là phụ nữ có học thức bậc cao đẳng – ông Cantor nhận rằng thành phần này đang từ từ xa rời đảng CH trong vài chu kỳ bầu cử đã qua.TT Trump thu hút cử tri nữ da trắng trong chu kỳ 2016 và nay, nhiều nữ cử tri da trắng vẫn chọn ứng viên CH.Tuy thế, ảnh hưởng của phe CH đang sa sút. Năm 2016, ứng viên Clinton thắng đa số phiếu của nữ cử tri da trắng có học thức bậc cao đẳng, nhưng đa số 51% không đủ làm nên thắng lợi.Phóng viên ghi sổ: 53% cử tri nữ da trắng chọn Trump năm 2016 và năm nay chỉ 49% dồn phiếu cho phe CH, là xói mòn tiệm tiến, sẽ gặm nhấm nền tảng quyền lực của đảng CH.Đảng CH không sống còn nếu tiếp tục “xuất huyết cảm tình viên nữ.”