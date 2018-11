An Toàn Là Yếu Tố Quan Trọng Khi Nấu Ăn trong Lễ Tạ Ơn

Paul Netter

Đừng để quá tải những đường dây nối dài, đừng nối hai đường nối dài với nhau để có thêm độ dài và không để dây bị kẹt.





Không bao giờ cắm hơn một đồ điện gia dụng dùng nhiều điện như tủ lạnh vào một ổ cắm và không bao giờ cắm đồ điện gia dụng dùng nhiều điện vào đường dây nối dài.





Cắm tất cả đồ điện gia dụng để trên kệ vào ổ cắm ngắt điện tiếp đất.





Không để dây điện chạy qua chỗ có người đi lại để tránh vấp và té ngã.





Giữ cho trẻ em tránh xa bếp ít nhất 3 feet và tránh để dây điện rối trên quầy nơi trẻ em và thú nuôi trong nhà có thể với tới.

Cũng giống như mọi người, ông thanh tra chống hỏa hoạn David Michel của Los Angeles County yêu thích Lễ Tạ Ơn truyền thống.Tuy nhiên, có một truyền thống của Lễ Tạ Ơn mà chắc chắn ông không cần có: đó là sự tăng đột biến các vụ hỏa hoạn do nấu ăn tại nhà.Sự thật xót xa là với sự lơ đãng ở bên trong và bên ngoài bếp nấu ăn, Ngày Lễ Tạ Ơn và ngày trước đó được bao gồm trong số những ngày tồi tệ nhất trong năm về hỏa hoạn khi nấu ăn tại nhà. Theo Hiệp Hội Cứu Hỏa Quốc Gia, số vụ hỏa hoạn xảy ra trong Lễ Tạ Ơn tăng lên gần gấp bốn lần so với một ngày bình thường.Lý do lớn nhất cho 1,570 vụ hỏa hoạn do nấu ăn trong Ngày Lễ Tạ Ơn năm 2016 là do lơ đãng khi nấu ăn trên bếp lò — đặc biệt là món chiên — dẫn đến một phần ba số vụ hỏa hoạn. Ngày trước Lễ Tạ Ơn, với 690 vụ hỏa hoạn do nấu ăn, là ngày tệ hại đứng thứ tư.Ông Michel, với thâm niên gần 13 năm làm trong Sở Cứu Hỏa Quận LA bắt đầu làm lính cứu hỏa năm 2006, đã có cảnh báo nghiêm khắc về an toàn đối với vấn đề lớn nhất này.Ông Michel nói: “Đừng lơ đãng trong khi nấu ăn. Nếu quý vị phải bỏ dở để làm một việc gì đó thật nhanh, điều tốt nhất là tắt bếp hoặc lò nướng. Nhưng đừng nấu ăn khi không có người trông chừng ở trong nhà.”Dầu và mỡ đóng cặn trên bếp và trong lò nướng cũng là vấn đề, và ông cũng có lời khuyên sáng suốt về việc chuẩn bị sẵn sàng khi có hỏa hoạn xảy ra, “luôn khuyến khích mọi người để sẵn bình xịt chữa cháy và máy dò khói.”Và nếu không có bình xịt chữa cháy thì sao?Ông Michel nói: “Nếu có vụ cháy do dầu hoặc mỡ, đừng bao giờ dội nước lên đó, thêm baking soda có thể dập lửa nhỏ do nấu ăn. Nếu có lửa cháy trong chảo, quý vị chỉ cần đậy nắp và tắt lò vì lửa cần có không khí mới cháy được. Khi đã loại bỏ nguồn oxygen, ngọn lửa sẽ tự tắt.”Những tai họa khác về điện cũng hiện hữu trong các nguy cơ hỏa hoạn và thương tích vào ngày có khoảng 88 phần trăm người Mỹ ăn gà tây và các vụ hỏa hoạn ở nhà dẫn đến trung bình năm ca tử vong, 25 ca thương vong và thiệt hại tài sản lên tới 19 triệu Mỹ Kim.Các nguyên nhân được bao gồm là do đồ điện tử gia dụng và dây nối dài đã hỏng.Ông Andrew S. Martinez, phó chủ tịch về An Toàn, An Ninh và Phát Triển Kinh Doanh của Southern California Edison nói rằng: “Bất kỳ đồ dùng nào có dây hỏng phải được thay thế ngay lập tức. Đó chính là nguy cơ hỏa hoạn, không an toàn cho gia đình để tránh bị giật điện và có thương tích nghiêm trọng.”Có tai họa về điện khác, và SCE có thêm những lời khuyên để thưởng thức Lễ Tạ Ơn an toàn:Với chảo chiên gà tây, hội cứu hỏa vẫn khuyến nghị không nên dùng, và Underwriters Laboratories (UL) vẫn từ chối chứng thực các chảo chiên này.