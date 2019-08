Tay Súng Đào Tẩu Sau Khi Giết 2 Người Trên Xa Lộ

Texas: Tay Súng Đào Tẩu Sau Khi Giết 2 Người Trên Xa LộHOUSTON - Cảnh sát đang tìm kiếm hung thủ giết 2 người trên xa lộ I-10 hồi 6 giờ tối Thứ Năm 8 tháng 8.Xe của nghi can chở 1 hành khách, đụng 1 xe khác cùng chạy theo huớng đông. Nghi can nổ súng nhắm xe ấy, dường như bằng súng trường, gây thiệt mạng 2 người.Cảnh sát đang điều tra vụ gọi là “phẫn nộ trên xa lộ, dùng xe làm vũ khí”, hay nguyên nhân khác.Twitter của 1 nhân chứng mô tả vụ bạo động như là “siêu thực”, tưởng như không thể tin. Khi xe kia lăn xuống chân đồi, nghi can còn bắn theo. Cả 2 nạn nhân là người da đen.