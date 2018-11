Mỹ Đưa Peter Phạm Giữ Đặc Sứ Phi Châu

Peter Phạm

WASHINGTON (VB) -- Chính phủ bổ nhiệm một người Mỹ gốc Việt làm Đặc sứ Hoa Kỳ tại một khu vực lớn ở Phi Châu -- bao gồm 6 quốc gia trong Phi Châu.Ngoại Trưởng Mỹ Mike Pompeo loan báo bổ nhiệm Peter Pham làm Đặc sứ Hoa Kỳ tại Great Lakes Region (Vùng Đại Hồ) của Phi Châu.Bản văn bổ nhiệm ghi rằng Peter Pham, Giám đốc Viện Nghiên Cứu về Phi Châu Trong Hội Đồng Đại Tây Dương (Africa Center at the Atlantic Council), sẽ điều hợp chính sách Mỹ trong vùng, nhấn mạnh vào việc củng cố các thể chế dân chủ.Peter Pham cũng sẽ làm việc nhằm khuyến khích “việc trở lại an toàn và tự nguyện” người tỵ nạn trong vùng và những người phải di tản trong vùng, giữa lúc căng thẳng trở lại trong hai nước Burundi và Cộng Hòa Dân Chủ Congo.Peter Pham sẽ giữ ghế trước đây của Điều Hợp Viên Cao Cấp Vùng Đại Hồ, Đại sứ Larry Wohlers.Vùng Đại Hồ bao gồm Burundi, Rwanda, Uganda, Kenya, và Tanzania, thêm vào là CHDC Congo, quốc gia bất ổn nhất khu vực.Việc bổ nhiệm Peter Phạm trước ngày 23/12/2018 -- ngày bầu Tổng Thống CHDC Congo.Cũng nên nhắc rằng, trong một bài bình luận trên New York Times, Peter Pham qua bài “To Save Congo, Let it Fall Apart” (Để Cứu Congo, Hãy Để Nó Tan Rã), viết rằng thế giới có thể dùng tài nguyên hiếm hoi để cứu trợ nhân đạo và phát triển, thay vì giữ gìn sự thống nhất quốc gia Congo.Peter Pham là tác giả hơn 300 bài bình luận về chính sách đối ngoại Hoa Kỳ, về an ninh quốc phòng, về chính trị Phi Châu, về khủng bố, về chính trị tôn giáo, chính trị toàn cầu... cũng là tác giả, biên tập hơn một tá cuốn sách về các đề tài trên.