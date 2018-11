Ô Nhiễm Không Khí: 600.000 Trẻ Chết/Năm

TOKYO -- Thế giới báo động về ô nhiễm không khí.Bản tin NHK ghi rằng theo Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) cho biết, trong năm 2016, có khoảng 600.000 trẻ em tử vong vì ô nhiễm không khí. Tổ chức này cảnh báo hơn 90% trẻ dưới 15 tuổi đang hít thở bầu không khí ô nhiễm đến độ gây nguy hiểm cho sức khỏe và sự phát triển của trẻ.Hôm thứ Hai, WHO công bố báo cáo về ảnh hưởng của ô nhiễm không khí đối với sức khỏe trẻ em. Báo cáo cho biết, 93% trẻ em dưới 15 tuổi trên thế giới tiếp xúc với không khí có hàm lượng bụi siêu mịn PM2.5 cao hơn quy định của WHO về chất lượng không khí.Cụ thể, hơn 50% trẻ em dưới 5 tuổi ở các nước thu nhập cao tiếp xúc với tình trạng không khí như trên. Ô nhiễm không khí ở các quốc gia thu nhập thấp và trung bình nghiêm trọng đến mức hơn một nửa số trường hợp viêm đường hô hấp dưới cấp tính là do không khí độc hại.Theo WHO, trẻ em tiếp xúc với không khí có nồng độ ô nhiễm có nguy cơ cao hơn bị hen suyễn và các bệnh ung thư nhi. Những trẻ em này đặc biệt dễ bị tổn thương do các em thở nhanh hơn người lớn và cơ thể vẫn đang phát triển.Báo cáo lưu ý các nguồn gây ô nhiễm môi trường gồm có hoạt động đốt than, các phương tiện chạy bằng xăng và việc các gia đình đốt củi sưởi ấm. WHO hối thúc tất cả các nước giảm tình trạng phụ thuộc quá nhiều vào nhiên liệu hóa thạch.