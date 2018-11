Dân Mỹ Tặng Quà Mùa Lễ Này Ít Hơn Năm 2017, 8% Dân Mỹ Nói Họ Sẽ Không Tặng Quà Cáp Gì Cả

Người Mỹ tiên đoán họ sẽ chi tiêu $885 cho quà cáp vào mùa lễ năm nay.Gallup phúc trình rằng nhìn chung là thấp hơn so với mức chi tiêu cao kỷ lục $906 vào tháng 10 năm 2017 nhưng là cao hơn bất cứ dự đoán chi tiêu mùa lễ tháng 10 nào trong chiều hướng của Gallup kể từ đợt suy thoái 2007-2009.Dù phỏng đoán chi tiêu Lễ Giáng Sinh của người Mỹ là sút giảm so với năm trước, điều đó không nhất thiết có nghĩa là chi tiêu sẽ thấp hơn. Theo mô thức của Gallup về cách đo lường này liên quan đến các thương vụ bán lẻ thực sự, nó báo trước một năm mạnh mẽ khác. Tuy nhiên, điều này tùy thuộc chi tiêu của khách hàng có còn giữ được cấp độ này hay không trong bản kế tiếp của Gallup, vào tháng 11. Chi tiêu có thể bị ảnh hưởng bởi những thay đổi trong hình thái kinh tế nếu thị trường chứng khoán trải qua nhiều thay đổi đáng kể từ nay đến tháng 12, cũng như bất cứ ảnh hưởng tâm lý nào của cuộc bầu cử giữa kỳ ngày 6 tháng 11.Thăm dò mới nhất được thực hiện từ ngày 1 tới 10 tháng 10. Chi tiêu trung bình $885 phản ảnh rằng 33% của người Mỹ có kế hoạch chi tiêu ít nhất $1,000 cho quà cáp Lễ Giáng Sinh, 22% nói rằng họ sẽ chi tiêu gừ $500 tới $999, 29% sẽ chi tiêu từ $100 tới $499, và 3% sẽ chi tiêu ít hơn $100.8% người Mỹ lớn tuổi báo cáo họ sẽ không chi tiêu bất cứ thứ gì cho quà cáp Giáng Sinh, gồm những người nói rằng họ không ăn mừng lễ. 5% khác thì không chắc là họ sẽ chi tiêu bao nhiêu.Một câu hỏi khác trong thăm dò cũng cho thấy người Mỹ sẵn sàng giữ mức chi tiêu mùa lễ đã leo thang của năm ngoái. Khi hỏi họ dự đoán chi tiêu như thế nào trong năm nay so với năm 2017, 66% cho biết họ sẽ chi tiêu cùng số tiền, trong khi cùng số người đó nói rằng họ sẽ chi tiêu nhiều hơn (14%) tức là ít hơn 17%.