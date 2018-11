GDP, Mua Vé, Hoa Tết, Nhật Bản, Kinh Tế

Xuân NiệmVậy là Việt Nam sẽ gia nhập thêm một hiệp ước thương mại...Báo Dân Việt kể: Theo báo cáo thuyết minh của Chính phủ, 11 nước tham gia CPTPP có quy mô dân số 502,2 triệu người, chiếm 6,7% dân số thế giới, quy mô GDP chiếm 13,5% GDP toàn cầu, tổng kim ngạch thương mại 10.000 tỷ USD. Việc tham gia Hiệp định này là động lực giúp Việt Nam nâng cao nội lực, đa dạng hóa thị trường để ứng phó với các tác động của kinh tế thế giới đang diễn biến phức tạp với chiều hướng bảo hộ thương mại gia tăng của các nền kinh tế lớn.Tham gia Hiệp định, GDP của Việt Nam có khả năng tăng thêm 1,32% tính đến năm 2035, trong trường hợp đồng thời cắt giảm thuế quan và tự do hóa dịch vụ, GDP có thể tăng thêm 2,01%.Báo Dân Sinh cảnh giác về vé giả: Hãng Hàng không Quốc gia khuyến cáo khách hàng mua vé qua website, các phòng vé, đại lý để tránh bị lừa đảo khi đặt mua vé...Đầu tháng 10, hàng chục lao động Việt Nam tại Nhật Bản phát hiện mất hàng tỷ đồng tiền mua vé về quê dịp Tết Nguyên đán 2019 có thể bị chiếm đoạt bởi một đối tượng tại Việt Nam thông qua hình thức bán vé máy bay giá rẻ.Trong nội dung đơn tố cáo, đối tượng lừa đảo giới thiệu là giảng viên của một trường đại học danh tiếng tại Hà Nội, có nhiều quan hệ nên có khả năng mua được vé máy bay giá rẻ hơn nhiều đại lý khác. Với cam kết trả hoa hồng từ 7,5 đến 10%, đối tượng này đã tạo được một mạng lưới khách hàng đông đảo tại Nhật Bản. Thậm chí, một số lao động còn đứng ra thu gom danh sách mua vé với tổng trị giá lên đến cả tỷ đồng.VOV kể: Đến nay, nông dân tỉnh Tiền Giang đã xuống giống hơn 1 triệu giỏ hoa phục vụ thị trường Tết cổ truyền, tăng hơn năm ngoái khoảng 20%.Diện tích hoa Tết trồng nhiều ở các xã ven của thành phố Mỹ Tho, Tiền Giang, với các loại hoa được thị trường ưa chuộng như: cúc mâm xôi, vàng hòe, cúc Hà Lan, mã đình hồng, mào gà, hoa giấy…Báo Thanh Tra kể chuyện Nhật Bản: Bộ trưởng Tư pháp Takashi Yamashita hôm thứ Năm đã bác bỏ giới hạn số lượng công nhân nhập cư, nhưng giới truyền thông cho biết khoảng 500.000 công nhân có thể dần dần được phép nhập cư, tăng 40% so với 1,28 triệu công nhân nước ngoài hiện đang chiếm khoảng 2% lực lượng lao động Nhật Bản.Người lao động có thể sở hữu loại thị thực đầu tiên phải có trình độ tay nghề và khả năng tiếng Nhật nhất định. Họ sẽ không được phép mang theo các thành viên gia đình sang Nhật ở quá năm năm.Thời Báo Kinh Tế Sài Gòn kể: Chuyên gia kinh tế Trần Đình Thiên, Thành viên Tổ tư vấn kinh tế của Thủ tướng, cho rằng căng thẳng thương mại giữa Mỹ và Trung Quốc khiến nhiều nền kinh tế ở khu vực châu Á như Đài Loan, Hàn Quốc và các nước ASEAN sẽ chịu tác động tiêu cực mạnh. Bởi lẽ, các nước và lãnh thổ này xuất khẩu hàng hóa trung gian như chip và màn hình nhiều sang Trung Quốc để lắp ráp, gia công rồi xuất khẩu sang thị trường Mỹ. Do đó, ông Thiên dự báo rằng tăng trưởng kinh tế chung của khu vực ASEAN có thể sẽ giảm xuống (còn 4,9%).Hà Nội Mới kể chuyện Phương Bắc: ngày 31-10 vừa qua, Bộ Chính trị Đảng Cộng sản Trung Quốc thừa nhận nền kinh tế Trung Quốc đang chịu những "áp lực suy giảm" ngày càng tăng do "những thay đổi sâu sắc" từ môi trường bên ngoài. Đây là lần đầu tiên ban lãnh đạo Đảng Cộng sản Trung Quốc bày tỏ lo ngại về sự suy giảm trong phát triển kinh tế đất nước kể từ khi xảy ra cuộc chiến thương mại với Mỹ từ đầu mùa hè vừa qua.BNews kể: Xuất khẩu nông sản Mỹ sẽ giảm 1,8 tỷ USD do các biện pháp trả đũa từ Canada và Mexico sau quyết định của Mỹ áp thuế nhập khẩu nhôm, thép và có thể phải chịu những tổn thất lớn hơn nếu cuộc trả đũa lẫn nhau lan rộng ra các đối tác thương mại khác của Mỹ.Đó là kết quả nghiên cứu mới của ba nhà kinh tế nông nghiệp thuộc Đại học Purdue (Mỹ)...Các nhà nghiên cứu nhấn mạnh nếu các biện pháp trả đũa tiếp tục, xuất khẩu nông sản của Mỹ có thể sụt giảm 7,9 tỷ USD, nhiều hơn rất nhiều so với những thành quả nhỏ bé có được nhờ USMCA.Tạp Chí Tài Chính kể: Trong số 72 quốc gia và vùng lãnh thổ có dự án đầu tư được cấp phép mới tại Việt Nam trong 10 tháng, Nhật Bản là nhà đầu tư lớn nhất với hơn 5,8 tỷ USD, chiếm 39,2% tổng vốn đăng ký cấp mới.Theo Tổng cục Thống kê, đầu tư trực tiếp của nước ngoài từ đầu năm đến thời điểm 20/10 thu hút 2.458 dự án cấp phép mới với số vốn đăng ký đạt hơn 15 tỷ USD, tăng 18,7% về số dự án và giảm 7,8% về vốn đăng ký so với cùng kỳ năm 2017.Bên cạnh đó, có 954 lượt dự án đã cấp phép từ các năm trước đăng ký điều chỉnh vốn đầu tư với số vốn tăng thêm đạt hơn 6,5 tỷ USD, giảm 10% so với cùng kỳ năm trước.Như vậy, tổng số vốn đăng ký cấp mới và vốn tăng thêm trong 10 tháng đạt hơn 21,5 tỷ USD, giảm 8,5% so với cùng kỳ năm 2017.Báo Nhân Dân kể: Gạo Việt Nam đã có mặt gần 160 nước và vùng lãnh thổ trên thế giới với đa dạng sản phẩm, chiếm 15% tổng sản lượng gạo xuất khẩu của thế giới và cũng bước đầu thâm nhập được các thị trường yêu cầu chất lượng cao, như: Nhật Bản, Hàn Quốc, Mỹ, EU… xuất khẩu gạo năm 2017 đạt 5,79 triệu tấn, tăng 20,4% so với năm 2016, đạt giá trị 2,62 tỷ USD, tăng 21,2%.Báo Quốc Tế kể: Samsung lại thêm một lần nữa phá vỡ kỷ lục doanh thu của chính mình sau khi công bố báo cáo tài chính Quý 3 của năm 2018.Theo đó, doanh thu mà nhà sản xuất đến từ Hàn Quốc đạt được trong 3 tháng vừa qua là 7,3 tỷ USD, qua đó kiếm về 15,4 tỷ USD lợi nhuận. Dù đạt mức doanh thu và lợi nhuận cao, Samsung đang phải đối mặt với một thực tế khó khăn khi thời kỳ bùng nổ của chip nhớ đã có dấu hiệu kết thúc.Báo Chính Phủ kể: Theo thống kê của Cục Hàng hải Việt Nam (Bộ GTVT), tổng sản lượng hàng hoá thông qua cảng biển 10 tháng năm 2018 đạt trên 430 triệu tấn, tăng 19% so với cùng kỳ năm 2017.Cụ thể, hàng xuất khẩu đạt hơn 116,7 triệu tấn, tăng 15%; hàng nhập khẩu đạt gần 140 triệu tấn, tăng 15%; hàng nội địa đạt hơn 173,6 triệu tấn, tăng 25%...Báo Tiền Phong hỏi: 133 xe BMW buôn lậu của Euro Auto bây giờ ra sao?Lô xe gồm 133 chiếc ô tô BMW do Euro Auto làm thủ tục hải quan nhập khẩu về Nam tại Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Sài Gòn khu vực 3 ngày 21/11/2016, thuộc cảng VICT (TP. Hồ Chí Minh) đến nay đã gần 2 năm. Số xe này được Euro Auto làm giả giấy tờ để nhập khẩu... Với lô xe 133 chiếc này, theo cơ quan điều tra, Công ty Cổ phần ô tô Âu Châu đã không khai báo các khoản phí 105.975.800 đồng là khoản phải cộng vào trị giá hàng hóa nhập khẩu để tính thuế, dẫn đến thiếu số thuế phải nộp là 179.738.542 đồngBáo Kiến Thức kể: “Tín dụng đen” giăng bẫy khắp phố phường Sài Gòn.Trên nhiều ngả đường ở TPSG xuất hiện nhan nhản những mẩu quảng cáo cho các hoạt động “tín dụng đen” bằng nhiều hình thức “chiêu dụ” như cho vay tiền nhanh, vay trả góp... với nhiều hình thức “ưu đãi” như “vay tiền không cần thuế chấp, thủ tục đơn giản nhanh gọn, nhận tiền trong vòng 30 phút...