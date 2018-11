Nhập Cư Hay Xâm Nhập Mỹ

Vi AnhMỹ là nước tự do, dân chủ, giàu mạnh nhứt hoàn cầu, vấn đề dân nhập cư lậu là một truyện dài chưa có hồi kết. Cứ mỗi lần có cuộc bầu cử lớn như tổng thống, quốc hội liên bang là mỗi lần vấn đề người nhập cư lậu xảy ra như giặc chòm trước và trong cuộc tranh cử.Trong mùa bầu cử giữa nhiệm kỳ của TT Trump sẽ diễn ra vào ngày 6 tháng 11 năm 2018 này, cả một binh đoàn bảy tám ngàn người, quân số càng đi gần Mỹ càng tăng, gọi là caravan như một đoàn quân di hành đến Mỹ để vượt biên giới, nhập cư bất hợp pháp, như xâm nhập vào lãnh thổ Mỹ. Họ thành lập đoàn 7.000 người đi từ Honduras và các quốc gia thuộc tam giác Bắc Trung Mỹ gồm Honduras, El Salvador và Guatemala. Họ đến Mexico ngày 26-10, theo yêu cầu của TT Trump, Tổng thống Mexico giúp Mỹ, tuyên bố với số người này, rằng nếu ở đây như “Bạn đang ở nhà”, sẽ được chăm sóc y tế, trẻ em được đến trường và có thể được cấp thẻ căn cước tạm trú để tiến hành các thủ tục cần thiết trong khi chờ hợp pháp hóa. Nhưng họ bất chấp, cứ tiến quân, căng biểu ngữ, hô khẩu hiệu như khi xung phong: “Trái tim của các bạn rất can đảm, đừng bỏ cuộc”. Binh đoàn đón nhận thêm thành viên trên đường tiến về hướng bắc để xâm nhập bất hợp pháp vào lãnh thổ Mỹ. Chỉ có người mơ ban ngày mới cho đó là hành động tự phát, vô tổ chức.Trên thế giới này chánh quyền nước nào cũng coi nhiệm vụ bảo quốc là nhiệm vụ hàng đầu và tiên quyết. Mỹ cũng thế. Tin cho biết Mỹ đã đang điều vệ binh quốc gia và quân đội chánh qui ra ngăn chận 'đoàn caravan' như một binh đoàn dân quân ‘biển người’ sắp vượt biên giới Mỹ, xâm nhập nước Mỹ. Chắc chắn trong đoàn người ô họp này, hành động như võ biền có những thành phần bất hảo, du thủ, du thực và các tổ ngầm của quân khủng bố, phá hoại của Hồi giáo cực đoan trà trộn, len lỏi đi từ Trung Mỹ qua Mexico để xâm nhập vào lãnh thổ Mỹ.Hôm 4.4 TT Trump ra lệnh điều lực lượng Vệ Binh Quốc Gia tới khu vực biên giới phía nam nước này nhằm ngăn chặn dòng người nhập cư bất hợp pháp từ Mexico. Bộ trưởng An Ninh Nội Địa Mỹ Kirstjen Nielsen cho hay Tổng thống Trump đã chỉ đạo bộ này cùng Bộ Quốc Phòng làm việc với các thống đốc của những bang biên giới để bàn cách khai triển lực lượng Vệ binh quốc gia nhằm hỗ trợ việc tuần tra kiểm soát biên giới. “Chúng tôi hy vọng việc khai triển này sẽ bắt đầu ngay lập tức. Hôm nay 4.4 là ngày chúng tôi muốn bắt đầu quá trình này”, bà Nielsen cho biết.Còn Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ James Mattis vừa phê chuẩn việc dùng quân đội chánh qui và nguồn lực quân sự khác tại biên giới giáp với Mexico, đẩy mạnh cuộc chiến do TT Trump ra lịnh ngăn chặn làn sóng xâm nhập vào lãnh thổ Mỹ.Quân đội Mỹ và Vệ Binh Quốc gia và lực lương thi hành luật pháp Mỹ đã phối hợp bố trí đội hình phòng thủ biên giới phía Nam của Mỹ, báo chí ghi nhận được như sau. Mỹ đã bố trí 5.200 binh sĩ đến bảo vệ biên giới Mỹ-Mexico. Quân đội cũng dự trù sẵn sàng 7.000 binh sĩ nữa làm lực lượng trừ bị, cấm trại 24/24 giờ, sẵn sàng ra quân thi hành nhiệm vụ. Tướng Terrence O'Shaughnessy, Chỉ huy Bộ Tư lệnh phía Bắc của Mỹ, cho biết các cánh quân Mỹ đã đến biên giới của Texas, California và Arizona. Tướng O’Shaughnessy cho biết khi trình bày chi tiết kế hoạch triển khai tăng quân với quy mô lớn hơn nhiều so với con số 800 đến 1.000 binh sĩ được ước tính hồi tuần trước, "Tổng thống Donald Trump nhấn mạnh rằng an ninh biên giới là an ninh quốc gia".Bộ Quốc Phòng Mỹ điều thêm ba đại đội trực thăng trang bị cảm biến công nghệ cao và thiết bị nhìn đêm để giám sát biên giới, cùng nhiều đơn vị quân cảnh làm nhiệm vụ tuần tra. Quan chức quốc phòng Mỹ khẳng định binh sĩ chủ yếu làm nhiệm vụ hỗ trợ và không tham gia các hoạt động của lực lượng hành pháp, nhưng vẫn được trang bị đầy đủ vũ khí.Số người định xâm nhập vào Mỹ một cách bất hợp pháp này tin rằng khi tạo thành hành động, tình trạng đã rồi, đã vào được bên trong đất nước Mỹ thì có thể được hợp thức hoá thành người nhập cư hợp pháp, đã có tiền lệ rồi. Tiêu biểu như năm 2012, trong mùa bầu cử 2012, TT Obama tái tranh cử nhiệm kỳ 2, Ông đã dùng đặc quyền hành pháp, ra một sắc lịnh ưu đãi cho một số người nhập cư lậu được ở lại Mỹ hai năm, có quyền làm việc để thực hiện lời Ông hứa trong cuộc bầu cử nhiệm kỳ đầu, tỷ lệ người Mỹ gốc Hispanics đã ủng hộ Ông rất cao. Ông viện lẽ dùng sắc lịnh vì Ông trình dự luật Dream Act giúp hợp thức hoá người Hispanics không thành, bị Quốc Hội nhứt là Hạ Viện chống đối. Nên Ông ra sắc lịnh với hiệu lực vào ngày 15 tháng Tám, là thời gian còn khoảng 12 tuần nữa là bầu cử tổng thống.Và trong mùa bầu cử 2014, thông tín viên VOA Carolyn Presutti 20/11/2014, tường trình từ Tòa Bạch Ốc, rằng “Theo dự liệu, ông [TT Obama] sẽ ký những mệnh lệnh hành pháp, không cần có sự chấp thuận của quốc hội, để giúp hàng triệu di dân không có giấy tờ hợp lệ ở Mỹ tránh bị trục xuất.”Đây là vấn đề hai phe Cộng hòa và Dân chủ đã tranh cãi với nhau rất dữ dội. TT Obama đổ thừa vì quốc hội không hành động nên Ông phải hành động. “Tôi sẽ loan báo từ Tòa Bạch Ốc một số biện pháp để bắt đầu sửa chữa hệ thống di trú bị hỏng của chúng ta." Ông sẽ loan báo việc thực hiện những hành động của hành pháp để giúp khoảng 5 triệu di dân không có giấy tờ hợp lệ khỏi bị trục xuất.Nhưng trong bối cảnh bầu cử và dưới lăng kính chánh trị bầu cử, việc hợp thức hoá hàng triệu di dân bất hợp pháp ấy là để câu phiếu. Không phải những người được hưởng ân huệ do sắc lịnh của TT Obama ban cho sẽ bỏ thăm cho Ông vì những người đó không phải là công dân nên không có quyền bầu cử. Nhưng vì cảm tình với TT Obama dành cho đồng hương họ, số người gốc Latino hay Hispanics có quốc tịch Mỹ, là công dân Mỹ, có quyền bỏ phiếu ở Mỹ, với số cử tri Mỹ gốc Hispanic lên đến 21 triệu người. Đó là mục tiêu TT Obama và đảng Dân Chủ hướng đến khi dùng đặc quyền hành pháp này.Theo trình bày của những giới chức có liên quan của chánh phủ Obama, sắc lịnh của TT Obama ban hành hồi tháng 6, 2012 chỉ có khoảng 800.000 người được hưởng ân huệ này. Nhưng theo viện dân số học độc lập của Mỹ, ba phần tư số người được hưởng ân huệ của sắc lịnh của TT Obama là người gốc Latino, gốc gác ở nước Mexico lân cận Mỹ và một số nước ở Nam Mỹ châu. Số người này sống tập trung ở các tiểu bang California, Texas, Florida, New York và Illinois của Mỹ. Như Viện Chính Sách Di Trú (MPI) công bố vào Thứ Ba 7 tháng 8, 2012, có đến 1.760.000 người nhập cư bất hợp pháp tại Hoa Kỳ sẽ tạm thời không bị trục xuất. Họ sẽ không bị trục xuất và được cấp giấy cư trú hay giấy cho phép làm việc trong hai năm.Công luận bất bình TT Obama hơn trong việc lợi dụng sắc lịnh trong thời gian vận động tranh cử. Báo Wall Street Journal và truyền hình NBC cùng thăm dò, kết quả cho thấy 48% dân chúng Mỹ không tán thành việc giải quyết vấn đề di trú bằng sắc lịnh hành pháp. Phía Cộng Hoà cho đó là một thủ đoạn chính trị và một sự ân xá trá hình của TT Obama Dân Chủ.Thiết nghĩ những giới chức nào cho việc tổ chức cả một binh đoàn vượt biên giới Mễ, xâm nhập vào lãnh thổ, để phe đảng mình hốt phiếu, khiến chánh quyền Mỹ phải điều vệ binh quốc gia, quân đội chánh qui ra ngăn chận, tạo rối loạn cho ngành nội an trong mùa bầu cử để câu phiếu, hốt phiếu cho phe đảng mình, việc làm ấy là làm hại đất nước Mỹ. Làm là mất ý nghĩa bầu cử, bắt Mỹ phải gồng gánh thêm một số dân bất hợp pháp, tạo thành tiền lệ hễ có bâu cử cấp quốc gia thì biên giới phía nam có rắc rối, hai đảng lớn Cộng Hòa và Dân Chủ chống đối nhau về số người nhập cư bất hợp pháp. Phe đảng nào làm những điều ấy để câu phiếu, kiếm phiếu có thể tránh né được luật pháp Mỹ, nhưng không tránh được chế tài của toà án lương tâm, và cán cân công lý chánh trực của cử tri Mỹ./.(VA)