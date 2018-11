Các Hãng Nhật-Mỹ Xin Trump Chớ Áp Thuế

(Xem: 60)

Báo Tiền Phong ghi rằng ước tính VN tiêu thụ sản phẩm xi măng trong 10 tháng năm 2018 khoảng 85,23 triệu tấn, tăng 51% so với cùng kỳ năm 2017 và đạt 100% kế hoạch tiêu thụ từ 83-85 triệu tấn sản phẩm xi măng của cả năm. Riêng TCty Công nghiệp xi măng Việt Nam (Vicem) tiêu thụ khoảng 23,87 triệu tấn, tăng 14% so với cùng kỳ. Riêng tháng 10, ước tiêu thụ sản phẩm xi măng tại thị trường nội địa khoảng 6,09 triệu tấn, tăng 7% so với cùng kỳ.