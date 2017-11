VN Xuất Cảng Xi Măng Tăng Đều

Bản tin Vinanet ghi rằng trong khi sản lượng tiêu thụ xi măng ở thị trường nội địa 10 tháng năm 2017 sụt giảm so với cùng kỳ thì ở thị trường xuất cảng sản lượng xi măng đã tăng trở lại. Trong tháng 10/2017 lượng xi măng và clanke xuất cảng tiếp tục tăng sau khi suy giảm ở tháng 8, đạt 1,6 triệu tấn, trị giá 56,9 triệu USD, tăng 9,7% về lượng và tăng 6,0% về trị giá so với tháng 9 (đây là tháng tăng thứ hai liên tiếp), nâng xuất cảng nhóm hàng này 10 tháng 2017 lên 15,1 triệu tấn, trị giá 532,3 triệu USD, tăng 23,9% về lượng và tăng 14,5% về trị giá so với cùng kỳ năm 2016.