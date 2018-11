Mỹ: Bức Xạ Phone Làm Chuột Ung Thư

WASHINGTON -- Điện thoại di động có thể gây ra ung thư hay không?Một cuộc nghiên cứu mới của chính phủ Hoa Kỳ trả lời rằng có, rằng bức xạ cao từ điện thoại di động gây ra ung thư nơi loài chuột lớn (rats).Cuộc nghiên cứu cũng nói rằng mức độ bức xạ đó cao hơn nhiều mức độ bức xạ mà nhân loại đang gặp khi sử dụng điện thoại.Khi bị tiếp cận với độ bức xạ như được dùng ở các điện thoại di động ở mạng 2G và 3G, các chuột đực mọc ra các ung bướu nơi tim, và cũng có chứng cớ là mọc ung bướu nơi não bộ và tuyến thượng thận (adrenal gland).Nhưng các khoa học gia nhận ra là liên kết giữa việc tie61pc ận bức xạ điện thoại và ung thư không rõ ràng nơi chuột cái, và trong các loài chuột nhỏ (mice) nam và nữ, theo bản nghiên cứu phổ biến ngày 1 tháng 11/2018 từ chương trình nghiên cứu độc chất National Toxicology Program (NTP) tại viện khoa học y tế môi trường U.S. National Institute of Environmental Health Sciences (NIEHS).Khoa học gia cao cấp John Bucher viết trong bản tin do NIEHS phổ biến rằng độ phơi nhiễm bức xạ dùng trong nghiên cứu không thể so sánh trực tiếp với độ phơi nhiễm mà con người kinh nghiệm khi sử dụng điện thoại.Bucher giải thích rằng trong nghiên cứu, các chuột lớn (rats) và chuột nhỏ (mice) bị chiếu các tia bức xạ khắp toàn thân. Trong khi đó, nhân loại hầu hết chỉ tiếp cận bức xạ nơi các phần cơ thể gần nơi họ cầm điện thoại, “thêm nữa, mức độ chiếu bức xạ và thời lượng bị chiếu dùng trong nghiên cứu lớn hơn mức độ con người kinh nghiệm khi dùng điện thoại.”Nghiên cứu này chỉ thử nghiệm với điện thoại mạng 2G và 3G, không nghiên cứu bức xạ dùng mạng wi-fi hay mạng 5G.Dù vậy, cũng sẽ là cuộc tranh luận lớn, ít nhất cũng là cảnh báo.Nghiên cứu này tốn 30 triệu đôla, trong thời gian 10 năm mới hoàn tất.