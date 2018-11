ĐỊA ĐIỂM:

Ngồi thiền (Nguồn: Facebook)Phan Minh HànhVào năm 2010 qua tác phẩm "Hiểu Về Trái Tim", sư Minh Niệm đã vụt chói sáng và nổi danh trong hàng phật tử khắp nơi, đặc biệt trong giới trẻ ở quê nhà. Tác phẩm nầy đã được giới trẻ Việt Nam nồng nhiệt đón nhận và đã được bán trên Amazon với tựa đề "Understanding The Heart - The Art of Living in Happiness".Hiểu Về Trái Tim là quyển sách gồm 50 bài viết ngắn nói về nghệ thuật sống, về tâm lý con người và về các phương pháp đối trị những điều bất như ý trong cuộc sống. Chủ ý của tác giả khi chọn chỉ hai chữ cho 50 tựa bài, như là Đau Khổ, Hạnh Phúc, Tình Yêu, Tức Giận, Ghe Tuông, v.v... nên người đọc dễ dàng nắm bắt được nội dung cùng ý tưởng của tác giả muốn gởi gấm vào sự hiểu biết về trái tim. Chúng ta có thể tìm đọc hay lắng nghe dễ dàng tác phẩm "Hiểu về Trái tim", bởi hiện đang được phổ biến rộng rãi trên internet, bằng những giọng đọc của các nghệ sĩ, diễn viên, ca sĩ, hoa hậu, MC nổi danh trong nước lần lượt diễn đọc 50 bài của sư Minh Niệm.Được biết Thiền sư Minh Niệm đang trú ngụ tại thành phố Melbourne, Australia, tiếp tục giảng dạy về thiền và tâm lý trị liệu cho cộng đồng Úc Châu. Qua kinh nghiệm 15 năm hành thiền Vipassana, sư Minh Niệm đã chủ xướng thành lập Miền Tỉnh Thức tại Melbourne vào năm 2016. Theo sư Minh Niệm giải thích Miền Tỉnh Thức là cộng đồng của những người đang bước đi trên con đường tỉnh thức, khơi dậy sức mạnh bình yên bên trong, rồi lan toả đến mọi người xung quanh, bằng phương pháp thiền tập - THIỀN HIỂU BIẾT - kết hợp giữa truyền thống thiền Vipassana của Phật giáo Nguyên Thủy và tư tưởng của Phật giáo Phát Triển. Thiền Sư mong mỏi Miền Tỉnh Thức sẽ nở rộ và lan rộng khắp nơi, để sư có cơ hội đến hướng dẫn phương pháp tập thiền cho hàng phật tử theo thiền tông.Cách đây hơn nửa năm gần ngàn phật tử đã tham dự khóa tu "Thiền Hiểu Biết" trong hai ngày với Thích Minh Niệm, do Gia Đình Thiền Sinh Sợi Nắng tổ chức tại Little SaiGon, vùng nam California. Trong khóa tu nầy sư Minh Niệm đã hướng dẫn thính chúng cách hành thiền, tọa thiền và nằm thiền hoàn toàn trong chánh niệm, khiến toàn thể thính chúng đã tận hưởng phút giây an lạc, bình an và thư thái tận trong tâm thức. Và để tiếp nối sự thành công to lớn và viên mãn của Gia Đình Thiền Sinh Sợi Nắng, Miền Tỉnh Thức Nam Cali ra đời bằng việc lãnh trách nhiệm tổ chức khóa tu thiền tập hai ngày ở gần phố Bolsa, cũng với sự hướng dẫn của Thiền Sư Minh Niệm.Theo như Thiền Tỉnh Thức Nam Cali cho biết về chương trình tu tập như sau:Warner Middle School14171 Newland StreetWestminster, CA 92683Thứ bảy 17-11-2018, từ 8.30am đến 11.00amChủ nhật 18-11-2018, từ 8.30am đến 11.00amNgày cuối:14-11-2018- Thương yêu làm sao để không khổ lụy- Mỗi vết thương lành là một nỗi vuiVÉ VÀO CỬA: Tùy hỉ cúng dườngĐể giữ không gian tuyệt đối im lặng và thanh tịnh trong việc thiền tập và thuyết pháp, ban tổ chức mong muốn thính chúng tuân thủ vài quy định chung, như là:- Không đến trễ và ra về nửa chừng.(Cửa sẽ khóa)- Không nên dẫn theo trẻ nhỏ.(Gây ồn ào, náo động)- Không xử dụng cell phone, không text message.- Không chụp hình, không quay phim trong giờ thuyết pháp- Trang phục phải kín đáo.Liên lạc ban tổ chức Miền Tỉnh Thức Nam Cali:Tịnh Minh: 626-373-7876Diệu Trí: 714-900-0719Email: mientinhthuccali@gmail.com Thầy Minh Niệm mong đón chào hàng phật tử đến với Miền Tỉnh Thức bằng 4 câu thơ:Xin có mặt cho ngườiBằng tất cả trong tôiPhút giây nầy tỉnh thứcVới ân tình chưa vơiNgày 1 tháng 11-2018Phan Minh Hành