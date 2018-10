Chuyện bên rìa:

NGÀY HỌP MẶT SVSQ TRỪ BỊ THỦ ĐỨC NAM CALI



letamanh









Thật ra thì năm nào cũng vậy, cứ đến tháng 8 là Hội Ái Hữu SVSQ Trừ Bị Thủ Đức Nam Cali tổ chức họp mặt. Chúng tôi, những SQ xuất thân từ Quân Trường Trừ Bị Thủ Đức, rất hãnh diện đã có thời gian được trui rèn trong lò đào tạo những thành viên nòng cốt cho QLVNCH. Quân Trường nằm trên đồi Tăng Nhơn Phú Thủ Đức, Khu Bưu Chính được SVSQ nhớ đời: KBC 4100.

Quân trường mẹ Thủ Đức, vì nhu cầu cung cấp nhân lực cho chiến trường, không đủ cơ sở huấn luyện, nên những khoá 1969 trở về sau nầy, được chia ra, phân phối một số SVSQ học tại quân trường Đồng Đế Nha Trang. Lại còn một điều quan trong cần biết là quân trường Quang Trung, vốn chỉ là nơi huấn luyện binh sĩ; đã phải đảm nhận thêm việc huấn luyện các SVSQ Trừ Bị giai đoạn một (Chín tuần huấn nhục)!





Kể từ Khoá 01 SQTB Nam Định, - Sau nầy quân trường đổi vào Nam, nằm trên đồi Tăng Nhơn Phú thì được gọi tên bằng số và địa danh Thủ Đức - đến khoá cuối mang số thứ tự Khoá 27SQTB Thủ Đức; là những khoá được mang danh chính thức theo thứ tự không kể năm. Nhưng kể từ năm 1968 trở về sau nầy thì lại mang tên theo năm. Ví dụ Khoá 1/68 SQTB - Khoá 2/73 SQTB, mặc dù tốt nghiệp tại Thủ Đức hay Đồng Đế! Sau nầy Quân Trường Thủ Đức dời về Long Thành.





Năm nay, ngày 28 tháng 10 năm - 2018, Hội Ái Hữu SVSQ Trừ Bị Thủ Đức Họp Mặt thường niên - Đặc biệt kỷ niệm 67 năm ngày thành lập Quân Trường mẹ - tại nhà hàng Hoàng Sa, Lillte Saigon. Điều đáng nói và đáng khen ngợi Ban Tổ Chức do SVSQ Nguyễn Trọng Thu, Hội Trưởng kiêm Trưởng Ban Tổ Chức, đã khéo léo tập hợp được một giàn các đàn anh, đàn em tài giỏi về tổ thức, quảng bá, văn nghệ, chương trình... Một Cựu Hội Trưởng tài hoa, bây giờ cầm micro làm MC thường xuyên trong Đại Hội: đó là SVSQ Nguyễn văn Chuyên. Một người khác cũng xứng đáng được nhắc, vốn là đàn anh, Tr/Tá Nguyễn Duy Hiền, một trong những sáng lập viên Hôi SVSQ Thủ Đức Nam Cali. Ban Chấp Hành Hội toàn là những SVSQ tài giỏi và thiện chí...





Kẻ viết bài này không thể nhớ hết các nhân vật đàn anh, đàn em có mặt trong ngày họp mặt kỷ niệm 67 năm thành lập Quân Trường Thủ Đức. Đây chỉ là những ghi nhận theo kiểu "cởi ngựa xem hoa", nên mọi thiếu sót là không thể nào tránh khỏi. Chẳng hạn như các vị Niên Trưởng - Các phóng viên báo chí và truyền hình sẽ tường thuật đầy đủ - Trung Tướng Nguyễn Bảo Trị, Đại Tá Trần Ngọc Thống, Đại Tá Lê Bá Khiếu, Đại Tá Cổ Tấn Tinh Châu...



Đặc biệt năm nay, có một số SVSQ Thủ Đức, từ trong nước lặn lội tìm đến chung lòng. Có hai bàn dành riêng cho những đồng môn đến từ Việt Nam, vì nhiều lý do phải kẹt lại. Kẻ viết bài này phỏng vấn anh H. (vì an ninh cá nhân khi trở về), anh rất vui được tham dự một cuộc họp mặt rất cảm động. Anh tâm sự: "Tôi muốn khóc, tay chân run lên khi đứng chào cờ vàng ba sọc đỏ và hát bài quốc ca. Hơn 43 năm rồi mới được ngắm lá quốc kỳ thân yêu và đồng ca với mọi người bài quốc ca VNCH! Tôi tưởng mình đang nằm mơ!..." Một anh khác, Khoá 1/68, bị kẹt lại vì lúc trình diện ở Dục Mỹ năm 1975, được thả sau một năm bảy tháng tù đày; mừng quá về quê làm ruộng... không đủ tiêu chuẫn ba năm để định cư Hoa Kỳ. Anh tâm sự: "Người ta nói "Tái Ông Mất ngựa", tôi mất ngựa và mất luôn chứ không giống như câu chuyện Tái Ông. Khi có chương trình HO, tôi và gia đình buồn rầu không muốn làm ăn gì... Nhưng thời gian cũng phôi pha nhờ mấy đứa con vượt biên trước đó. Gia đình tôi bị trù dập nhiều năm nhưng rồi cũng ráng trôi theo dòng nước...". Một anh khác: " Tôi chứng kiến tinh thần bất khuất của SQTB Thủ Đức hải ngoại mà lòng thán phục. Hầu hết Đồng Hương tị nạn đều còn giữ được lòng ái quốc thiết tha... Vì bị đàn áp khốc liệt nên người trong nước, kể cả chúng tôi đều trở thành người vô cảm câm điếc trước hoạ diệt vong... Anh thông cảm đừng đưa lên FB hay báo chí tên chúng tôi...!"



Năm nay, nhà hàng không còn chỗ trống, phải kê thêm bàn ra bên ngoài khu vực tiếp tân, nơi cửa ra vào, số bàn có thể lên đến 50, một kỷ lục mà nhà hàng Hoàng Sa có thể chấp nhận. Hội Trưởng Nguyễn Trọng Thu đã phát biểu những lời chân tình, ý nghĩa chủ đề cuộc hội ngộ. Ông nói: “Một dĩ vãng đầy hãnh diện, một quá khứ hào hùng trong một triều đại đã trôi qua gần nửa thế kỷ mà chính nghĩa vẫn âm vang ngay cả màu cờ sắc áo vẫn còn tồn tại khắp nơi trên thế giới, đó là QLVNCH, trong đó có quân trường lớn nhất Đông Nam Á thời bấy giờ là Quân Trường Thủ Đức, nơi đã đào tạo hơn 80 ngàn sĩ quan cung ứng cho chiến trường để bảo vệ miền Nam Việt Nam được sống tự do dân chủ hơn hai thập niên. Biến cố 30 Tháng Tư, 1975, người lính VNCH đã mất hết chỉ còn lại tình đồng đội, ơn với những tử sĩ, với những thương binh từng là những đồng đội sát cánh bên nhau trong cận kề cái chết. Chúng ta hôm nay làm một lễ Truy Điệu thật trang trọng và xúc động để thể hiện cái tình này”.



Ghi vội những chuyện nho nhõ bên "rìa" Đại Hội kỷ niệm 67 năm ngày thành lập Quân Trường Trừ Bị Thủ Đức, với chủ đề "Ơn Tử Sĩ - Nghĩa Thương Binh - Tình Đồng Đội" để bổ sung vào những bài báo hay video của các cơ quan truyền thông đã phản ảnh đêm sinh hoạt đầy ý nghĩa của Hội Ái Hữu SVSQ Trừ Bị Thủ Đức Nam California. Người viết thán phục Chiến Hữu Niên Trưởng Nguyễn Trọng Thu và Ban Tổ chức; thán phục Ban Chấp Hành Hội và toàn thể anh chị em Văn Nghệ, Tiếp Tân, Nghi Lễ... Kính chúc mọi người sức khoẻ để tiếp tục dấn thân và phục vụ.



Chúng ta đang đứng trước những vấn đề sinh tử có thể đưa đến Tổ Quốc diệt vong vào tay Tàu Cộng. Cộng Sản Việt Nam đang âm mưu bán đứng đất nước, đang đàn áp và bóc lột cả dân tộc, đang làm tay sai và biến Việt Nam thành một thuộc tỉnh của Trung Cộng. Chúng ta phải làm gì trước hiểm hoạ nước mất nhà tan! Hỡi quý vị Niên Trưởng, Niên Đệ vốn xuất thân từ quân trường mẹ Thủ Đức, đã một lần quỳ xuống đứng lên giữa Vũ Đình Trường, thề trung thành với TỔ QUỐC - DANH DỰ - TRÁCH NHIỆM! Hãy ngồi lại cho một kế sách, hãy kề vai sát cánh nhau cho một Việt Nam Tự Do Dân Chủ. Hãy cùng cả dân tộc đứng lên, nắm tay nhau đấu tranh cho một tương lai Việt bừng sáng. Mong lắm thay!

letamanh 1-11-2018