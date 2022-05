USCIS Cải Thiện Giao Tiếp Thông Tin Với Công Chúng -Lịch Cấp Chiếu Khán Tháng 6-2022

Lê Minh Hải

(Robert Mullins International) Sở di trú đã cải thiện cách trả lời trên mạng về những truy cập tình trạng hồ sơ cho công chúng kể từ đầu tháng 5, 2022. Đây là kết quả đáng khích lệ do sở di trú phát hành một chương trình trưng cầu ý kiến và lắng nghe phản ảnh của công chúng từ tháng 3/2022. Việc cung cấp thông tin đầy đủ và cấp thời là một cải thiện đáng kể, đáp ứng nhu cầu thông tin của dịch vụ khách hàng, giảm thiểu thời lượng trả lời thắc mắc để tập trung duyệt xét những hồ sơ tồn đọng.

Sau đây là phần chuyển dịch tiếng Việt qua đăng bài trên trang web của sở di trú.





Hôm nay, Sở Di trú và Nhập tịch Hoa Kỳ (USCIS) đã công bố những thay đổi nhằm đơn giản hóa và cải thiện cách thức cơ quan này thông báo thông tin dữ liệu về thời gian duyệt xét hồ sơ cho công chúng. Là một phần cam kết của toàn thể cơ quan này nhằm cải thiện dịch vụ khách hàng, tính minh bạch và hiệu quả, những thay đổi này cũng giúp các cá nhân dễ dàng nhận được câu trả lời ngay lập tức khi họ đưa ra yêu cầu về trường hợp của mình.





“Sở di trú cam kết lắng nghe đương đơn và các bên liên quan, và liên tục cải thiện các dịch vụ của chúng tôi,” Giám đốc Sở di trú, Ur M. Jaddou cho biết. “Đây là một bước quan trọng - và không có nghĩa là cuối cùng - trong việc cải thiện tính minh bạch và rõ ràng thông tin dữ liệu của Sở di trú cho công chúng.”





Thời gian duyệt xét được cơ quan đăng công khai, cung cấp cho công chúng thông tin cần thiết để biết Sở di trú có thể mất bao lâu để duyệt xét một Đơn cụ thể. Đối với một trường hợp đơn lẻ, thời gian duyệt xét được xác định là số tháng trôi qua giữa ngày Sở di trú nhận được hồ sơ, đơn xin hoặc yêu cầu và ngày Sở di trú đưa ra quyết định. Thời gian duyệt xét ước tính cho một Đơn cụ thể dựa theo thời gian bao lâu Sở di trú chấp thuận hoặc từ chối trên số phần trăm nhất định của các trường hợp hoàn tất cho Đơn đó, trong khoảng thời gian sáu tháng trước đó.





Giờ đây, người dùng có thể tìm thấy ngay thông tin thời gian duyệt xét cho trường hợp cụ thể của họ, thay vì xem tổng hợp tất cả các loại trường hợp liên quan. Các thay đổi thêm vào bao gồm:





· Thêm các tùy chọn thả xuống cho các danh mục Mẫu đơn, sẽ giúp thu hẹp kết quả, chỉ còn thời gian duyệt xét liên quan đến một trường hợp, và giúp người dùng hiểu được tình huống cụ thể của họ;





· Thêm một công cụ truy vấn hồ sơ, trong đó người dùng có thể chèn ngày Biên nhận nộp đơn của họ (Receipt date) và nhận được câu trả lời ngay lập tức về việc họ có nên liên hệ với chúng tôi và có câu hỏi về trường hợp cụ thể của họ hay không; nếu có, những người yêu cầu quyền lợi này sẽ được cung cấp một liên kết để gửi yêu cầu truy vấn hồ sơ trực tuyến;





· Hiển thị thời gian duyệt xét duy nhất của bách phân vị thứ 80 thay vì một dãy (bách phân vị thứ 80 là vị trí thứ 80 trong 100/100- được hiểu là khoảng thời gian mà có 80% hồ sơ trong số tất cả các hồ sơ đã được Sở di trú duyệt xét xong, trong 6 tháng trước đó- theo diễn giải trên trang nhà của Sở di trú) để đơn giản hóa thông tin được cung cấp và cải thiện khả năng người dùng ước tính thời gian Sở di trú có thể mất bao lâu để duyệt xét một yêu cầu quyền lợi; và





· Sửa đổi, sắp xếp hợp lý, và thêm nhiều nội dung hơn vào các trang thời gian duyệt xét để tăng tính minh bạch, bao gồm trang “Câu hỏi thường gặp” mới, và trang “Thông tin khác” được cải tiến.





Thời gian duyệt xét được sử dụng như một điểm tham chiếu chứ không phải là thước đo tuyệt đối về thời gian duyệt xét cho một trường hợp cụ thể. Mỗi trường hợp là duy nhất, và một số trường hợp cần phải mất nhiều thời gian để duyệt xét hơn những trường hợp khác, tùy thuộc vào các yếu tố đặc thù của mỗi trường hợp riêng biệt.





Sở di trú đã tổ chức phiên lắng nghe quốc gia vào tháng 3 liên quan đến vấn đề này, và cơ quan này tìm kiếm, khuyến khích những ý kiến​​ đóng góp của công chúng để có thể tiếp tục cải thiện cách thức hiển thị thời gian duyệt xét một cách có ý nghĩa và hữu ích. Một phiên lắng nghe quốc gia khác được lên kế hoạch vào giữa tháng Năm. Nhiều phiên lắng nghe hơn nữa được mong đợi trong tương lai. Chúng tôi cũng khuyến khích công chúng cung cấp phản hồi tại ProcessingTimesFeedback@uscis.dhs.gov . Danh sách đầy đủ các hoạt động mà Sở di trú đã thực hiện để giảm thời gian duyệt xét, và thông tin lượng hồ sơ còn đang chờ duyệt xét của cơ quan hiện có sẵn trên trang mạng của chúng tôi.

Để biết thêm thông tin về Sở di trú và các chương trình của Sở di trú, vui lòng truy cập uscis.gov hoặc theo dõi chúng tôi trên Twitter, Instagram, YouTube, Facebook và LinkedIn.

Lịch Cấp Chiếu Khán Tháng 6-2022 Không Thay Đổi

Lịch cấp chiếu khán di dân và chuyển diện cư trú tại Hoa Kỳ tháng 6, 2022 vẫn không thay đổi so với nhiều tháng trước đây. Ngoại trừ chiếu khán đầu tư EB-5 trung tâm vùng đã trở lại hiệu lực sau 10 tháng chương trình tạm ngừng. Bắt đầu tháng 5, 2022 những nhà đầu tư có hồ sơ I-526 đã chấp thuận sẽ được lên lịch phỏng vấn sau khi hoàn thiện các thủ tục bổ túc với cơ quan chiếu khán quốc gia (NVC). Hoạt động lãnh sự trong tháng 5, 2022 được ghi nhận có nhiều tiến triển đáng kể về việc lên lịch phỏng vấn cho các diện đoàn tụ gia đình theo thứ tự hạng mục từ F1, F2 cho đến F3 và F4, có ngày hoàn tất hồ sơ với cơ quan chiếu khán quốc gia NVC trước ngày 23/3/2020. Riêng các hồ sơ trực hệ IR1, IR2 và IR5 có lịch phỏng vấn khoảng 6 tháng sau ngày hoàn tất thủ tục với NVC. Với tình trạng tồn đọng hồ sơ hiện nay do đại dịch gây ra, lãnh sự lên lịch phỏng vấn dựa vào ngày hồ sơ hoàn tất với NVC. Do đó, người đứng đơn bảo lãnh tại Hoa Kỳ nên theo dõi và nhanh chóng hoàn tất các thủ tục tài chánh và bộ đơn số 3 với NVC để hồ sơ sớm có ngày hẹn phỏng vấn.

