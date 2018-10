Google Có Tên Miền Mới Giúp Tiết Kiệm Thời Gian

Khoảng cuối tháng 10/2018, Google ra mắt tên miền .new giúp tiết kiệm thời gian cho người dùng khi muốn tạo văn bản, bảng tính hay slide mới trên mạng.Những người dùng Google Docs hay các ứng dụng văn phòng khác của Google chắc chắn sẽ chào đón sáng kiến mới. Với tên miền .new, người dùng có thể ngay lập tức tạo file mới trên một trong các ứng dụng Docs, Sheets, Slides, Sites hoặc Form. Chẳng hạn như, thay vì vào Google Drive, bấm vào nút “news”, chọn dịch vụ muốn dùng, từ nay người dùng chỉ cần gõ “doc.new” trên thanh địa chỉ của trình duyệt để bắt đầu tạo văn bản mới.Google đã ghi danh nhiều biến thể trên tên miền nên ngoừi dùng có thể dùng docs.new hoặc documents.new đều được. Tương tự với các dịch vụ khác như sheet.new, sheets.new, spreadsheet.new, site.new, sites.new, website.new, slide.new, slides.new, deck.new, presentation.new, form.new hay forms.new. Người dùng không cần gõ www mà chỉ cần gõ doc.new.Mẹo mới của Google giúp tiết kiệm được nhiều thời gian nếu thường xuyên phải làm việc với Google. Thậm chí, người dùng có thể đánh dấu trang tên miền để dùng như lối tắt. Tất cả điều này đều có thể vì Google sở hữu tên miền .new, cho phép hãng tạo ra bất kỳ tên miền phụ nào (subdomain) theo ý muốn.Nguoivietphone.com.