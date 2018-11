Xây Cầu, Hiệu Trưởng, Giá Nhà SG, Hàng Giả

Xuân NiệmHãy nhớ rằng đời chúng ta ngắn lắm, rồi sẽ sớm xa lìa cõi này, và do vậy hãy làm tất cả những gì tốt đẹp có thể có cho cuộc đời.Báo Thanh Niên kể về: Cô gái 21 tuổi mang căn bệnh nan y, khi biết bệnh mình khó trị khỏi, đã dùng toàn bộ số tiền các nhà hảo tâm gửi tặng xây một cây cầu cho quê hương. Đó là Nguyễn Thị Thùy Dương, ngụ ấp 6, xã Phương Thịnh, H.Cao Lãnh, Đồng Tháp. Ở tuổi thanh xuân nhưng hình hài Dương như học sinh tiểu học. Căn bệnh quái ác cô mang từ bé là ly thượng bì bóng nước, đến nay chưa có thuốc đặc trị...Từ ngày có cây cầu Thùy Dương, nhà nông qua lại hai bên bờ kinh khỏi phải chống xuồng như trước, người ở xa chạy xe gắn máy đi làm đồng hay vận chuyển nông sản khỏi tốn công thêm một quãng đường. Mấy em học sinh trong vùng mùa mưa đi học chạy xe đạp qua cầu bê tông cũng bớt phần vất vả hơn…Trong khi đó Báo Công Lý kể chuyện Thanh Hóa: Yêu cầu báo cáo vụ Hiệu trưởng chửi bới, xúc phạm giáo viên.Ngày 27/11, thông tin từ Sở Nội vụ Thanh Hóa cho biết, đã đề nghị làm rõ việc bà Thiều Thị Hà, Hiệu trưởng Trường Mầm non Đông Thanh (Đông Sơn) có nhiều sai phạm về tài chính, chửi bới xúc phạm giáo viên nhưng vẫn được làm quy trình bổ nhiệm lại.Giá nhà Sài Gòn bao nhiêu? Bản tin VietnamBiz/Kinh Tế & Tiêu Dùng kể rằng: Giá nhà trung tâm TP SG tăng 15% trong hai năm qua nhờ sức hút với nhà đầu tư (NĐT) ngoại.Theo lãnh đạo của CBRE, khách hàng nước ngoài chiếm đến 50% tổng số những giao dịch chuyển nhượng dự án nhà ở, cho thấy NĐT ngoại không chỉ mở rộng hoạt động, mà còn thể hiện cam kết về sự hiện diện lâu dài tại Việt Nam.Báo Người Tiêu Dùng kể về: Vấn nạn hàng giả vẫn diễn ra phức tạp gây nhiều nỗi lo.... đại diện Cục QLTT TP.SG ông Hà Tăng Cang cho biết trong 9 tháng đầu năm 2018 đã kiểm tra 927 vụ hàng giả, xâm phạm kiểu dáng công nghiệp, tạm giữ một số lượng lớn hàng hóa vi phạm, thu phạt 6.787.050.000 đồng.Bản tin VOV kể: Phát hiện vụ đánh bạc quy mô lớn, thu giữ gần 30 xe ô tô.Đây được xem là vụ đánh bạc có quy mô lớn nhất từ trước đến nay tại tỉnh Phú Yên khi có sự tham gia của những người từ ngoài tỉnh.Công an tỉnh Phú Yên cho biết đang tiếp tục điều tra, làm rõ một vụ đánh bạc quy mô lớn, tạm giữ nhiều đối tượng và hàng chục xe ô tô. Báo Người Đưa Tin kể: Khi các em học sinh lớp 1 tại TP.Hải Phòng chuẩn bị ra về thì một mảng trần nhà của một phòng học bất ngờ sập khiến 3 em phải nhập viện cấp cứu.Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 16h30 chiều ngày 26/11, tại phòng học của lớp 1C trường tiểu học Lý Học (xã Lý Học, huyện Vĩnh Bảo, TP.Hải Phòng) đã xảy ra một vụ tai nạn hi hữu.Trong lúc cô trò lớp 1C đang chuẩn bị ra về thì bất thình lình cả mảng vữa lớn trên trần nhà rơi trúng 3 học sinh khiến các em phải đi cấp cứu.Báo Doanh Nghiệp VN kể về tiền đầu tư quốc tế: FDI "đổ" vào Việt Nam gần 31 tỉ USD.Theo Cục đầu tư nước ngoài (Bộ Kế hoạch và Đầu tư), trong 11 tháng đầu năm 2018, cả nước thu hút được gần 31 tỷ USD vốn đầu tư nước ngoài, bằng 93,2% so với cùng kỳ năm trước....Theo ghi nhận của Cục đầu tư nước ngoài, Hà Nội là địa phương thu hút nhiều vốn FDI nhất, với tổng số vốn đăng ký 6,3 tỷ USD, chiếm 20,4% tổng vốn đầu tư. TP.SG đứng thứ hai với tổng vốn đăng ký 5,6 tỷ USD, chiếm 18,1% tổng vốn đầu tư. Đứng thứ ba là Hải Phòng với tổng số vốn đăng ký 2,49 tỷ USD, chiếm 8% tổng vốn đầu tư.Báo Dân Trí ghi lời ông Nguyễn Tấn Vạn, Chủ tịch Hội Kiến trúc sư Việt Nam tại buổi hội thảo Các giải pháp đô thị bền vững được tổ chức vào sáng ngày 27/11/2018: “Cơ bản, TP SG ngập 80% và TP Vũng Tàu cũng vậy. Điều này chứng tỏ đô thị chúng ta phát triển không bền vững. Một sự kiện thiên nhiên không lớn lắm, không mạnh lắm mà có thể làm tê liệt đô thị của chúng ta”.Báo CafeF/Thời Đại ghi nhận: Trung tâm Y tế dự phòng TP.SG cảnh báo nhiều bệnh có thể xảy ra sau mưa bão như đau mắt đỏ, viêm đường hô hấp, nước ăn chân, đặc biệt là các bệnh lây qua đường tiêu hóa....Điều này tạo ra các nguy cơ về vệ sinh môi trường như tồn đọng rác thải, chất thải của người, gia súc… ảnh hưởng đến vệ sinh nguồn nước ăn uống, sinh hoạt, có thể gây ra các bệnh dịch như tiêu chảy, bệnh ngoài da, bệnh đường hô hấp, đau mắt đỏ, tay chân miệng, sốt xuất huyết…Báo Pháp Luật kể: Ngày 27-11, Công an quận Bình Tân (TP.SG) phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ điều tra vụ trộm theo trình báo trên địa bàn.Theo trình báo, vào sáng hai hôm trước, người đàn ông quốc tịch Trung Quốc về căn nhà đồng thời là trụ sở công ty tại trên đường 28 (phường Bình Trị Đông B, quận Bình Tân) thì tá hỏa phát hiện có dấu hiệu kẻ gian đột nhập.Qua kiểm tra, người này phát hiện kẻ gian lấy mất két sắt nặng 140kg có chứa nhiều tài sản, nữ trang… với giá trị hơn 500 triệu đồng nên báo cảnh sát.Báo Tổ Quốc kể: Theo báo Thiếu niên Tiền phong cho biết, trên đường đi học về hai học sinh Phạm Văn Đàn và Phạm Ngọc Hải, học sinh trường THPT Minh Phú (Sóc Sơn, Hà Nội), đang đợi xe buýt ở điểm chờ gần trường thì phát hiện một người đi xe máy chạy qua và làm rơi đồ, hai học sinh này đã nhặt được gói đồ bên trong có số tiền 20 triệu đồng. Sau gần một tiếng đứng đợi không thấy ai quay lại tìm, hai em về nhà kể lại sự việc với gia đình và bố mẹ các em đã gọi cho giáo viên chủ nhiệm của con thông báo tình hình. Sáng hôm sau hai học sinh này cùng gia đình đã mang toàn bộ số tiền đến cơ quan chức năng xã Nam Sơn nhờ tìm giúp chủ nhân bị mất số tiền trên để trả lại.Báo Người Lao Động kể: Đang lưu thông trên đường Hồ Chí Minh đoạn qua tỉnh Hòa Bình, chiếc xe máy chở 2 người bất ngờ tông trực diện vào đầu xe tải chạy ngược chiều khiến 2 người đàn ông tử vong tại chỗ.Chiều ngày 27-11, tin từ Đội CSGT Công an huyện Lương Sơn, tỉnh Hòa Bình cho biết trên địa bàn đã xảy ra một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng khiến 2 người đi trên xe máy tử vong thương tâm.Bản tin VTC kể: Liên quan đến giống chim Cao cát bị giám đốc doanh nghiệp giết thịt gây bão mạng xã hội, theo tìm hiểu của PV, tuy Cao cát nằm ở mục II của công ước quốc tế về buôn bán động, thực vật hoang dã nguy cấp (CITES), nhưng loài chim này vẫn được nuôi thương mại nếu được cho phép.Anh Nguyễn Hữu Thịnh (huyện Ia Grai, Gia Lai) - một người chuyên đi rừng sưu tầm các giống chim lạ cho biết, Cao cát không được đẹp như Hồng hoàng (Phượng hoàng đất) và cũng không biết hót, chỉ có thể kêu. Tuy nhiên, nếu được thuần hóa đây là loài rất thân thiện với con người và được những người yêu thích các giống chim lạ tìm kiếm.Bản tin TTXVN kể: Chiều 27/11, một vụ cháy lớn đã xảy ra tại một ngôi nhà trên đường Tôn Đản, Quận 4, Thành phố SG, sau đó gây cháy lan sang tiệm thuốc tây bên cạnh. Vụ hỏa hoạn đã thiêu rụi nhiều tài sản của hai căn nhà và khiến một người bị thương....Vụ hỏa hoạn đã làm một người phụ nữ trong ngôi nhà trên bị bỏng nhẹ. Nhiều tài sản bên trong bị thiêu rụi.Bản tin VietnamNet kể: Ông Trương Quốc Hiến, Trưởng công an xã Hòa Hải (huyện Hương Khê, Hà Tĩnh) chiều nay cho biết, đã triệu tập những người tham gia giết khỉ rồi đăng tải lên Facebook để lấy lời khai.Các đối tượng gồm Phan Hợi (35 tuổi, người phát video trực tiếp lên trang Facebook cá nhân), Thái Văn Sáng (41 tuổi, chủ ngôi nhà xảy ra việc giết hại khỉ), Thái Đình Quy (61 tuổi), Thái Quang (58 tuổi) và Đặng Văn Biên (35 tuổi), tất cả cùng trú tại xóm 2, xã Hòa Hải.Theo trình bày ban đầu của Phan Hợi, tối 16/11, Hợi qua xã Phúc Đồng thì phát hiện 1 bao tải để bên đường, bên trong có 1 con vật nghi là khỉ nhưng giống vọoc chà vá chân nâu nên đưa về nhà.