Syria Bác Đề Nghị Của LHQ Về Lập Ủy Ban Hiến Pháp

DAMASCUS - Phái viên của LHQ đã nêu đề nghị về ủy ban Lập Hiến với chính quyền Syria, và bị bác.Sứ giả Staffan de Mistura thông báo HĐ Bảo An hôm Thứ Sáu: ngoại trưởng Walid Muallem không chấp nhận.Nhà ngoại giao de Mistura nỗ lực làm việc này từ đầu năm để thành lập ủy ban Lập Hiến 150 thành viên, gồm 50 của chính quyền, 50 của đối lập và 50 của LHQ, để soạn hiến pháp mới.Theo lời ông, ngoại trưởng Syria bác bỏ trong cuộc hội đàm với ông hôm Thứ Tư.Ngoại trưởng Muallem nói rõ: việc sọan hiến pháp mới phải do người Syria dẫn đầu và không có can thiệp từ bên ngoài.