Lao Động TQ, Tìm Con, Trộm Vàng, Cháy, Ném Ghế

Xuân NiệmNgười Trung Quốc tưng bừng vào Việt Nam kiếm tiền...Báo Pháp Luật kể: Một công ty ở TP Nha Trang (Khánh Hòa) bị phạt hành chính 90 triệu đồng vì sử dụng lao động người Trung Quốc không có giấy phép, quảng cáo bằng tiếng nước ngoài không đúng quy định.Ngày 26-10, nguồn tin của Pháp Luật TP.SG cho hay Công an TP Nha Trang vừa tống đạt quyết định của UBND TP Nha Trang xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty TNHH Đầu tư Phong Nguyên (02 Tôn Đản, phường Lộc Thọ, TP Nha Trang) do ông La Khương Dư làm giám đốc.Báo Tổ Quốc kể chuyện tìm lại con: Sau nhiều ngày bỏ rơi cậu con trai mới sinh ở lề đường, người mẹ trẻ 24 tuổi đã quyết định đến nhận lại con trai.Ngày 26/10, thông tin từ Trung tâm y tế thị xã Cửa Lò (Nghệ An) cho biết, đơn vị này cùng chính quyền địa phương đã bàn giao lại bé trai 2 tháng tuổi được người dân phát hiện bỏ rơi bên lề đường trong đêm 1 tuần trước.Bản tin VOV kể: Công an tỉnh Ninh Bình cho biết, vừa bắt giữ nhóm đối tượng gây ra vụ trộm 200 cây vàng SJC9999 xảy ra tại phường Ninh Khánh, thành phố Ninh Bình.Trước đó, ngày 18/9/2018, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh nhận được tin báo của ông Đinh Quang Minh, SN 1947 ở phường Ninh Khánh, TP Ninh Bình về việc, tối 17/9/2018, gia đình ông bị kẻ gian đột nhập vào nhà, lục soát, phá két trộm cắp 200 cây vàng SJC9999.Báo Giáo Dục & Thời Đại kể chuyện Miền Tây: Sở GD-ĐT Sóc Trăng yêu cầu các đơn vị trực thuộc nghiên cứu tổ chức thực hiện thể dục buổi sáng, thể dục giữa giờ hiệu quả, đảm bảo 100% học sinh của trường tham gia tập thể dục thường xuyên, hàng ngày.Theo văn bản Sở GD-ĐT Sóc Trăng đã gửi đến các đơn vị trực thuộc trong tỉnh yêu cầu tăng cường tập thể dục buổi sáng, thể dục giữa giờ, dạy võ cổ truyền và nâng cao chất lượng công tác giáo dục thể chất trong trường phổ thông cho biết,tập thể dục sáng trước 15 phút đầu của buổi sáng, tập thể dục giữa giờ vào giờ giải lao sau tiết học thứ 2 hay thứ 3 của mỗi buổi học;Báo Nông Nghiệp kể: Kho vải trị giá hàng tỉ đồng bị thiêu rụi cùng căn nhà bên cạnh.Mặc dù nhận được tin báo, CSPCCC số 4 của Nghệ An đã kịp thời có mặt cùng với hàng cục CBCS và phương tiện cứu hỏa nhưng do đám cháy đã xảy ra trước đó hàng giờ nên mọi nỗ lực của cơ quan chức năng chỉ hạn chế được lây lan và dập tắt đám cháy khi tài sản đã bị thiêu rụi.Báo Thanh Niên kể: Thành phố Đà Nẵng những ngày này, đi đâu cũng chạm mặt "ma quỷ" khi các cửa hàng bán đồ hóa trang trên các tuyến đường như Phan Châu Trinh, Hải Phòng… nhộn nhịp cảnh kẻ bán người mua chuẩn bị cho lễ hội Halloween...Đầu lâu xương chéo, áo choàng phù thủy, mặt nạ quái thú, người nhện, thiên thần, đèn bí ngô, mặt nạ quỷ, tóc ác nhân, máu giả, gươm kiếm giả… là những mặt hàng bán chạy những ngày gần đây...Bản tin Zing kể: vụ ông Nguyễn Xuân Thảo - Trưởng phòng tổ chức hành chính Bệnh viện đa khoa Hưng Nguyên ném ghế về phía bà Hồ Thị Dung - Trưởng phòng điều dưỡng, ông Dương Đình Chỉnh - Quyền Giám đốc Sở Y tế Nghệ An cho biết đã nhận được báo cáo của Trung tâm Y tế huyện Hưng Nguyên...Ông Thảo cho biết rất ân hận về sự việc. Đêm 18/10, ông muốn gọi điện xin lỗi bà Dung nhưng nữ trưởng phòng điều dưỡng không nghe máy.Còn bà Dung chia sẻ vụ việc xảy ra đã một tuần nhưng vẫn chưa được giải quyết. Bà rơi vào tình trạng hoảng loạn, đang phải xin phép nghỉ để nằm viện.Báo Tin Tức kể: Thống kê chưa đầy đủ, vừa qua, ở 43 tỉnh thành phố trực thuộc Trung ương đã thiếu, thừa cục bộ giáo viên khoảng 76.000 người. Riêng giáo viên mầm non thiếu 44.000 người. Hiện chỉ có 2 tỉnh, thành phố trên cả nước có đủ giáo viên. Câu chuyện sắp xếp bộ máy, tinh gọn biên chế là cần thiết để giảm gánh nặng ngân sách, nhưng cần phải được tính toán kỹ càng. Không thể gộp các điểm trường ở các tỉnh miền núi, vùng sâu, vùng xa để các cháu phải đi học quá xa nhà. Không thể để tình trạng nhồi nhét 50-60 học sinh một lớp ở các thành phố, thị xã.Báo Nghệ An kể: Sau hơn 1 năm thông xe, mặc dù nhiều đoạn vẫn chưa làm xong, tuyến đường N5 với tổng mức đầu tư hơn 750 tỷ đồng đã phải sửa chữa nhiều lần.... Đoạn sửa chữa này kéo dài hàng trăm mét; phần lớn mặt đường phải cào sạch phần nhựa để đổ lại hoàn toàn, nhiều vị trí đào sâu đến gần nửa mét...Tuy nhiên, rải rác dọc tuyến đường này cũng đã xuất hiện nhiều “ổ gà”. Theo ghi nhận của phóng viên, một số vị trí bị phình lún, nứt nẻ chằng chịt. Có những “ổ gà” có bán kính rộng hơn 1 mét, sâu khoảng 20cm. Nhiều chỗ thậm chí đọng nước lâu ngày.Bản tin VTC kể về nghiên cứu mới: 90% muối ăn nhiễm hạt vi nhựa.Có đến 90% sản phẩm muối ăn được lấy mẫu từ nhiều nơi trên thế giới bị nhiễm hạt vi nhựa, đây là kết quả nghiên cứu do các nhà khoa học ở Hàn Quốc và tổ chức Greenpeace khu vực Đông Á thực hiện.Báo Dân Việt kể: Nhắn tin với người yêu cũ, cô gái trẻ bị bạn trai mới sát hại.Thấy bạn gái nhắn tin với người yêu cũ trong khi đi du lịch với mình, Toàn nổi cơn ghen nên ra tay sát hại chị Hương.Ngày 25.10, Công an TP.Đà Nẵng di lý Nguyễn Văn Toàn (25 tuổi, ngụ huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai) từ Công an huyện Tiên Lãng (Hải Phòng) về Đà Nẵng để điều tra hành vi Giết người.