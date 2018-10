Chính Sách “Cây Gậy và Củ Cà Rốt” của Hoa Kỳ

Phạm Gia Đại

Chính sách của Mỹ trên thế giới thường được nhắc đến nhiều nhất là “Cây Gậy và Củ Cà Rốt” (A Carrot and Stick) phản ánh hai mặt cương và nhu trong các hành xử của Mỹ về mặt đối ngoại. Theo định nghĩa về thành ngữ của Farlex Dictionary of Idioms thì “a carrot and stick” là chiến thuật dùng phần thưởng và sự trừng phạt để khuyến khích một hành vi hay sự thực hiện tốt hơn.

(A motivational tactic that uses a reward and punishment system to encourage improved performance or behavior.) Thế nhưng trong tình hình thế giới đang nhiễu nhương vì các thủ đoạn bành trướng thế lực ngang nhiên của Trung Cộng, có lẽ chiến thuật đó của Hoa Kỳ bây giờ không còn hữu dụng nữa, bởi lẽ Washington đã đưa ra nhiều củ cà rốt nhưng không nhận lại được một hành vi tốt nào từ phía Bắc Kinh, cho nên thời gian gần đây Hoa Kỳ đã đột nhiên chuyển mình qua thế tiến công với “cây gậy”.



Thời gian qua, Hoa Lục đã được hưởng nhiều mối lợi khổng lồ nhờ vào mậu dịch thương mại với Bắc Mỹ, hay nói cách khác vì cán cân mậu dịch không cân xứng, Hoa Kỳ đã bị thiệt hại có thể lên đến 1,800 tỷ trong hai thập niên qua. Vì thế mà dưới thời của Tổng Thống Donald Trump, cần phải xét lại cho công bằng không những về phương diện mậu dịch thương mại mà cả về vấn đề quân sự hóa của Trung Cộng ở Biển Đông, bởi nếu không kịp ngăn chặn bàn tay tham lam thâm hiểm của người Tầu từ lục địa vào vùng biển này, trị giá của luồng hải lưu hàng hóa quốc tế qua Biển Đông mỗi năm $5 ngàn tỷ sẽ vào tay China. Từ đó China sẽ có thêm thế lực để khuynh đảo các nước trong vùng và cả thế giới, và trở thành hiểm họa da vàng.



Về mặt kinh tế, sau khi Tổng Thống Trump quyết định tăng lãi suất, kêu gọi các công ty Mỹ rút vốn về, và ngăn chặn việc rút tiền của các công ty China về nước, thị trường chứng khoán tại Hoa Lục đang lung lay và trên đà sụp đổ. Các cổ đông bán tháo cổ phần để mua các ngoại tệ dự trữ. Chủ Tịch Tập Cận Bình không có phương thuốc gì cứu vãn, và quay sang lên án Mỹ nặng nề. Theo David Lynch và Gerry Shih của Washington Post ngày 24-10-2018, Bộ Trưởng Ngoại Giao Trung Cộng Wang Yi (Vương Nghị) đã quy kết trong phòng họp tại Mahattan rằng Bắc Kinh đã bị phản bội hết lần này đến lần khác vì Hoa Kỳ hay thay đổi (China betrayed again and again by a fickle United States). Thí dụ như họ đã đạt được thỏa thuận năm ngoái với Bộ Trưởng Thương Mại Wilbur Ross xong, thì Tổng Thống Trump phủ quyết. Hay như tháng Năm, họ đạt được thỏa thuận lần thứ nhì với Bộ Trưởng Tài Chính Steven Mnuchin thì TT Trump lại twit ra bác bỏ. Hoặc như trong tháng Chín, phía China đang phái một viên chức cao cấp qua họp với Mỹ thì TT Trump lại đánh phủ đầu chuyến đi này với các loại thuế mới (new tariffs). Và Bắc Kinh vô cùng bất mãn.



Về mặt tình báo, theo tờ Washington Post và NBC cảnh giác, Trung Cộng đã ngăn chặn và nghe lén được các cuộc điện đàm của Tổng Thống Donald Trump và các nhân viên nội các, đặc biệt trong bộ ngoại giao, và sẽ tìm cách phá hoại lại Hoa Kỳ.



Về phương diện quân sự, trong chuyến công du lần thứ hai của Bộ Trưởng Quốc Phòng Hoa Kỳ Jim Mattis đến Việt Nam, Hoa Kỳ và cộng sản Việt Nam (CSVN) đã ký kết một thỏa ước theo đó phía Mỹ sẽ viện trợ cho CSVN lên đến $350 triệu, trên danh nghĩa để diệt trừ hiểm họa chất độc mầu da cam, nhưng thực ra cũng để giúp CSVN thêm sức mạnh về kinh tế trong chiều hướng xa dần Tầu và gần Mỹ hơn. Mỹ và CSVN cũng hoạch định sẽ cùng hợp tác khai thác các mỏ dầu hỏa trên thềm lục địa của Việt Nam. Và để thực hiện được việc khai thác này không bị các chiến hạm Trung Cộng làm áp lực, hải quân Hoa kỳ sẽ được lệnh đến vùng biển khai thác dầu của Việt Nam để bảo vệ dàn khoan của Mỹ.



Thêm vào đó, trong mấy năm vừa qua các chiến đấu cơ hay máy bay tuần thám của không quân Mỹ cũng như các chiến hạm của hải quân Hoa Kỳ thường bị các chiến đấu cơ và chiến hạm của Trung Cộng quấy nhiễu và gây hấn trong vùng Biển Đông, gây rất nhiều trở ngại cho việc không lưu và hải lưu của Hoa Kỳ, nên phía Mỹ cần phải có phản ứng. Ngũ Giác Đài đã ra lệnh cho các chiến đấu cơ và các chiến hạm của Hoa kỳ, nếu bị các máy bay tầu chiến của Trung Cộng bức bách, gây hấn, thì được quyền nổ súng tấn công trước và sẽ không tránh né nữa.



Hơn thế nữa, nhằm bao vây Hoa Lục từ phía Đông và Đông Nam, Hoa Kỳ đang ra sức yểm trợ cho Đài Loan để biến hòn đảo này thành một pháo đài chống Trung Cộng. Đài Loan tuyên bố họ có 180 ngàn quân chính quy và 1,5 triệu quân dự bị sẵn sàng chiến đấu bảo vệ tổ quốc. Từ án binh bất động, Hoa Kỳ chuyển qua tấn công vì đã nhìn thấy mối hiểm họa từ phía Trung Cộng. Thế chuyển mình mạnh mẽ của Mỹ đã làm cho con sư tử ngủ yên từ Thế Chiến Thứ Hai là Nhật Bản tỉnh giấc, và tại Biển Đông những cơn sóng ngầm đang xô tới./. (Tin Tổng Hợp)

