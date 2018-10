Giữ An Toàn là Ưu Tiên Hàng Đầu

Để Khỏi Ám Ảnh về Tai Họa

vào Dịp Lễ Halloween



Bắt đầu với đèn cầy, các lựa chọn thông minh, lập kế hoạch và sắp đặt đồ trang trí là những cách an toàn nhất để ngăn chặn các tai nạn vì điện và cháy nổ.



Bài của Paul Netter



Quý vị có thể có đồ trang trí Halloween bậc nhất, đáng sợ nhất hoặc thậm chí giống thật nhất.

Nhưng đó có phải là an toàn nhất hay không?



Nếu các dây đèn hoặc dây điện được ném lên cây hoặc bụi cây gần các đường dây điện hoặc đặt trên các cột điện, thì không phải là an toàn nhất. Nếu các đồ trang trí dễ bắt lửa như cây bắp khô hoặc hình ma để quá gần các nguồn nóng như bóng điện nóng sáng, thì cũng không phải là an toàn nhất. Và nếu những món đồ dễ bắt lửa như mạng nhện và những con yêu tinh được đặt quá gần các ngọn đèn cầy đang cháy, thì chắc chắn cũng không phải là an toàn nhất.







Với đèn cầy và đồ trang trí chiếm phần lớn trong danh sách 9 tỷ Mỹ Kim dự kiến cho chi dùng trong dịp lễ Halloween năm nay và hơn 175 triệu người Mỹ có lẽ sẽ tham gia trong các ngày lễ này, Southern California Edison tham gia cùng các chuyên gia an toàn công cộng trên toàn quốc trong việc khuyến khích các quyết định thông thái và cẩn thận đối với đồ trang trí, đèn cầy và trang phục để tránh các tai nạn vì điện và cháy nổ.

Ông Andrew S. Martinez, phó chủ tịch SCE phụ trách về An Toàn, An Ninh và Phát Triển Doanh Nghiệp nói rằng: “Chúng tôi muốn các gia đình và những người dự lễ thưởng thức đồ trang trí một cách an toàn nhất có thể được. Thí dụ, jack-o’-lanterns phải luôn luôn được thắp sáng bằng đèn cầy không dùng lửa. Thực ra, loại đèn cầy không dùng lửa này là loại lý tưởng cho tất cả đồ trang trí bởi những ngọn đèn này cũng cho ánh sáng như loại đèn cầy dùng lửa, và điều quan trọng nhất là những ngọn đèn này không gây ra hỏa hoạn.”



Được biết, những ngày lễ Halloween là dịp có nhiều vụ hỏa hoạn từ đèn cầy nhất trong năm và đèn cầy gây ra 41 phần trăm trong khoảng 860 vụ hỏa hoạn từ đồ trang trí ở nhà (ngoại trừ cây Giáng Sinh).

Tuy nhiên, đèn cầy chỉ là một trong nhiều thảm họa tiềm năng gây ra từ việc lắp đặt và duy trì đồ trang trí trong lễ Halloween này. SCE có thêm lời khuyên những điều nên làm và không nên để trang trí nhà cửa một cách an toàn khi ở gần điện:







NHỮNG ĐIỀU NÊN LÀM KHI TRANG TRÍ NHÀ CỬA:

Luôn nhìn lên và cẩn thận với các đường dây điện khi trang trí bên ngoài và luôn luôn tránh xa các đường dây điện ít nhất là 10 feet.

Cẩn thận kiểm tra đèn và dây điện, vứt bỏ bất kỳ bóng đèn nào đã nổ và dây điện nào đã hỏng.

Cân nhắc sử dụng đèn LED, ít nóng hơn và hiệu quả hơn rất nhiều.

Sử dụng dây điện có kẹp mủ khi treo đèn thay vì ghim bấm, đinh ghim hoặc đinh.

Giữ những đồ trang trí dễ cháy như cây bắp khô và những hình ma cách các nguồn nhiệt như máy sưởi xách tay ít nhất ba feet.



NHỮNG ĐIỀU KHÔNG NÊN LÀM KHI TRANG TRÍ NHÀ CỬA:

Tránh làm quá tải đường dây điện. Theo hướng dẫn của nhà sản xuất khi sử dụng các dây nối dài và khi nối các dây đèn.

Không bao giờ nối hai dây nối dài với nhau cho các khoảng cách xa hơn và không để dây điện bị kẹp chặt.

Coi chừng các đồ trang trí bằng điện không an toàn bằng cách chỉ sử dụng những đồ trang trí có nhãn của tổ chức an toàn độc lập được tin tưởng như Underwriters Laboratories (UL), Intertek hoặc CSA.

Không bao giờ sử dụng những đồ điện ghi “dùng trong nhà” ở ngoài trời.

Không bao giờ bật điện cho đồ trang trí khi đi vắng hoặc khi đi ngủ.



Ông Martinez nói rằng: “Nên luôn nghĩ đến độ an toàn khi sử dụng đồ trang trí. Lập kế hoạch thông minh và đặt các đồ trang trí cẩn thận, nghĩa là quý vị đang chuẩn bị tốt nhất cho mùa lễ Halloween vui vẻ và an toàn.”

