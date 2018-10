(Xem: 40)

Bản tin Vietnam Biz & Kinh Te Tiêu Dùng ghi nhận rằng tính chung 9 tháng đầu năm 2018, kim ngạch xuất khẩu giày dép của Việt Nam đạt hơn 11,7 tỉ USD, tăng 10,17% so với cùng kỳ năm ngoái. Số liệu của Tổng cục Hải quan cho thấy kim ngạch xuất khẩu giày dép các loại của Việt Nam trong tháng 9 đạt hơn 1,1 tỉ USD, giảm 16,58% so với tháng trước đó nhưng tăng 12% so với cùng tháng năm ngoái.