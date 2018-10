Đời Là Upsidedown

Phú BùiTrong cuộc sống hàng ngày, lúc nào cũng có 2 sự kiện rõ rệt mâu thuẫn tương phản lẫn nhau: có phải có trái, có giầu có nghèo, có vui có buồn, có tốt có xấu, có sướng có khổ, có ngày có đêm, có sáng có tối, có mưa có nắng ,có sống có chết, có bề mặt thì cũng có bề trái, v.v... Tóm lại mọi việc xẩy ra trên cõi đời này chỉ là tương đối thôi không có cái gì là tuyệt đối cả đến nỗi một họa sĩ tài danh nước Việt sau thời gian dài gian khổ đi tìm chân lý, đã dầy công nghiên cứu để khám phá ra sự thật và đã sáng tạo ra một trường phái hội họa được mệnh danh là: “Trường phái đảo ngược”. “Trường phái Upsidedownism.”Được biết chàng là một họa sĩ miền Bắc chính cống N.Đ.G đã từng tốt nghiệp Cao đảng Mỹ Thuật Hà nội và Cử nhân Mỹ Thuật Liên Xô, nhưng vì không chiu nổi dưới ách thống trị tàn bạo của CS, lại là một trí thức hiểu biết sớm thức tỉnh nên đã tìm mọi cách phải thoát khỏi chế dộ tàn bạo này hầu có thề tìm được một hướng điø tương lai tốt đẹp cho bản thân mình.cũng như có cơ hội phát triển thành công ngành hội họa như ước nguyện.Đễ đạt được nguyện vọng của mình nên anh đã có ý định táo bạo cùng một số thân hữu gia đình dùng xe hơi bất thần lao vào tòa Đại sứ Trung Cộng ở Hà nội để xin tỵ nạn chính trị, nhưng bất hạnh thay bọn Công an CS đã tìm mọi cách đột nhập vô tòa đại sứ TC để bắt sống anh và đem anh ra tòa án xét xử đổng thờiø tuyên án bỏ tù anh và những người liên hệ.Sau khi ra tù, anh lại mạo hiểm tìm cách vượt biên như bao nhiêu người khác và may mắên thay Anh đã đến được bến bờ tự do, vào tạm trú tại trại tỵ nạn Hồng Kông. Tại đây, anh được Ban Thanh lọc ưu tiên chấp thuận cho anh được định cư tại Mỹ vì sau khi họ phát hiện ra anh là người trước đây đã bị CS cầm tù vì anh đã can đảm dùng xe hơi tông vô tòa đại sứ Trung cộng xin tỵ nạn chính trị qua các báo chí ngoại quốc và hình ảnh đã đươc đăng tải.và phổ biến rộng rãi trước đây.Ttong thời gian định cư ởû Mỹ, anh lại tiếp tục theo học ngành hội họa là niềm đam mê cố hữu của mình và anh lại vinh hạnh tốt nghiệp Cao Đẳng Mỹ Thuật ở Đại học TB/Washington Seattle. Nhân một đêm tối trời trăng sao về khuya, sẵn mang tâm sự không vui nên anh đã tản bộä lang thang trên đường phố Down town Seattle để giải khuây nỗi u buồn, bất chợt khi anh đi ngang qua 1 cái Bar rượu dưới ánh đèn màu, tranh tối tranh sáng, anh thấy có một đôi thanh niên nam nữ say rượu từ Bar rựợu ,dìu nhau đi ngả nghiêng không vững vàng bước ra khỏi quán lại còn la lối um sùm, anh cảm nhận được hoàn cảnh cuộc sống về đêm thật là mâu thuẫn, trái ngược hẳn với cuộc sống ban ngày..Với tư tưởng mang tính phương Đông là gốc rễ hợp với tư tưởng phương Tây nên đã giúp tâm trí anh nhen nhúm sáng tạo ra một thế giới trừu tượng cho bản thân và nhân sinh quan anh đã nẩy sinh ra tư tưởng về 1 trường phái hội họa đựợc mệnh danh là:’Trường phái đảo ngược “Trường phái Upsidedownism.”Những bức tranh kỳ quái, ngược ngạo không theo một nguyên tắc nào, đột phá mọi nguyên tắc hội họa đã tạo cho Hoa sĩ N.Đ.G ngày càng nổi tiếng có tầm vóc lớn lao trong ngành Hội Họa Quốc Tế làm vẻ vang và vinh dự cho Cộng Đồng Tỵ Nạn Hải Ngoại. .Trường phái Upsidedownism của họa si N.Đ.G được áp dụng trong mọi trường hợp. Điển hình trường hợp nhũng người tù cảt tạo CSø, sau khi được CS tha vềø, một số anh em bạn tù ai nấy đều có những hoàn cảnh bi dát, không những nhiều gia đình lâm vào hoàn cảnh tan nát,mất mát, chia ly và lại phải cam chịu sống nhẫn nhục trong một xã hội CS phân biệt đối xử như công dân hạng 2 của chế độ,nên đã gây ra biết bao uất hận oán thù không những cho những người phục vụ chế độ cũ mà ngay cả nhân dân miền Nam nữa.Thật là bất ngờ hi hữu, độc nhất vô nhị không thể tưởng tượng được đối với những người tù cải tạo đương nhiên được chấp thuận cho định cư tại Mỹ theo chương trình HO (Humanitatian Operation). Được biết sau thời gian dài đàm phán gay go và gian khổ cho những tù nhân cải tao chịu án tù 3 năm giữa chính phủ Mỹ và CS đã đạt dược thỏa thuận cho phép tù cải tạo đuọc định cư tại Mỹ như đã nói trên, nhất là trong lúc anh em tù cải tạo lại đang lâm hoàn cảnh vô cùng khó khăn khốn khổ đương nhiên trở nên những người may mắn và diễm phúc nhất ngoài sức tưởng tượng của mọi người mà không ai có thể ngờ được. Đúng là trong cái sui có cái hên, trong cái tuyệt vọng thì có cái hy vọng. Lại một cuộc đổi đời nữa cho người tù cải tao bất hạnh không hơn không kém. Đúng là Upsidedown quá đi chứù phải không quý vị?Một trường hợp hi hữu khác còn Upsidedown hơn nữa. Nếu không đề cập đến ứng cử viên TT Donald Trump là một điều thiếu sót.. Được biết ứùng cử viên Tỷ phú Donald Trump khi ra tranh cử chức Tổng Thống Mỹ năm 2016.Ai cũng phê bình châm biếm ông ta làø một tay mơ chỉ là một người thành công về ngành thương mại địa ốc, chưa có am tường kinh nghiệm về chính trị thì làm sao mà đấu nổi với những ứng cử viên, những thống đốc kỳ cựu, có tầm vóc chính trị và danh tiếng của đảng Cộng Hòa như: Chris Christie, Marco Rubio, Ben Carsen, Scott Walker, Jeb Bush, Mike Huckabee, Tet Cruz, Rand Paul và John Karich.. vậy mà sau những cuộc tranh luận gay go và sôi nổiø, công kích lẫn nhau giữa các ứng cử viên, ông đã được đảng Cộng Hòachính thức đề cử là ứng cử viên duy nhất ra tranh cử TT với 1 ứng viên nữ duy nhất của đảng Dân Chủ đề cử là Bà Bill Clinton, một nữ ứng viên sáng giá, đầy đủ khả năng và dầy kinh nghiệm vễ chính trị trong chính quyền tiền nhiệm trước đây là TT Bill Clinton và TT. Obama.Nhưng với phương pháp tranh luận khác thường, nói thẳng, nói thật, châm biếm và công kích lung tung làm mếch lòng mọi người, đặc biệt là truyền thông dòng chính cánh tả như: New York Time, CNN, NBC…, khiến ông bị họ bề hội đồng phê phán ông đủ điều với mọi ngôn từ tốt xấùu, nặng nhẹ, có người cho ông là người mất bình thường, có người còn gán cho ông là người mắc bệnh tâm thần, nhất là khi tranh luận, mọi người đều suy đoán ông khó thắng nổi nữ đối thủ Bà Clinton của đảng Dân Chủ ïnhưng cuối cùng thì việc gì đến đã đến, và ông đã chính thức làm nên lịch sử, ông dã chiến thắng một cách vẻ vang và oanh liệt và được toàn thể nhân dân Mỹ tin tưởng ủng hộ bầu ông là Tống Thống thứ 45 của Hiệp Chủng Quốc Hoa Kỳ đánh bại ứng cử viên sáng giá của Dảng Dân chủ một cách thảm bại vô cùng đau đớn và nhục nhã trong dòng chính trị Hoa Kỳ.Đây cũng là diễn biến bất ngờ không tránh khỏi trường hợp thứ 2 của Upsidedown.Xin dẫn chưng thêm một trường hợïp thứ ba của Upsidedown nữa. Quý vị nào ham mê đánh cá ngựa thi chắc phải thấu hiểũ rõ việc này. Bất cứ ai đi đánh cá ngựa để mong dành thắng,lợi, trước nhất là phải tìm hiểu con ngựa đua thể lực như thế nào,xuất xứ từ đâu, tướng đi đứng ra sao? đã thắng bao nhiêu trận? sau đó là anh nài ngựa cũng là người không kém trong phần quyết định cuộc đua, ngoài ra còn tìm hiểu thêm những người có kinh nghiệm về cá ngựa,con ngựa nào được người ta mua vé nhiều nhất để có hy vọng dành chiến thắng. Vậy mà khi kết thúc cuộc đua, mọi người đều ôm nỗi thất vọng ê chề, nửa khóc nửa cười vì “Ngựa về ngược”,không giống ai, lại là những con ngựa ít ai quan tâm để tới nó, bất ngờ đã dành được chiến thắng oanh liệt trong cuộc đua mà không ai có thể ngờ được. Phải chăng cuộc chơi đỏ đen cũïng không sao thoát khỏi nằm trong quy luật biến thiên của trường phái Upsidedownism của Hoa si N.Đ.G:” Đời là Upsidedown”.BUIPHU/VBMN