Mời dự triển lãm và ra mắt sách họa sĩ Khánh Trường



WESTMINSTER (VB) --Một chương trình triển lãm và ra mắt sách của Khánh Trường sẽ thực hiện vào cuối tuần này, theo một thư mời gửi đi từ Việt Báo, họa sĩ Khánh Trường và bằng hữu.



Chương trình triển lãm và ra mắt sách của Khánh Trường sẽ tổ chức vào cuối tuần Thứ Bảy-Chủ Nhật ngày 27 và 28/10/2018. Khai mạc bắt đầu lúc 11 giờ sáng thứ Bảy, 27 tháng 10. Triển lãm kéo dài hai ngày thứ Bảy 27/10, Chủ Nhật 28/10/2018, từ 10 giờ đến 6 giờ chiều.



Họa sĩ Khánh Trường có nét vẽ đa dạng, nhiều chủ đề -- từ đời tới đạo.



Một số họa phẩm 2012



Riêng trong chủ đề Thiền, họa sĩ Đinh Cường trong bài “Khánh Trường, Sức Mạnh Của Im Lặng” hồi năm 2012 đã nhận định về đợt tranh mà Khánh Trường vẽ cho chủ đề Đáo Bỉ Ngạn (Crossing to the other shore):



“...Xem qua 30 bức tranh trên internet không bằng đứng truớc những tấm toile nhưng sự xúc động đã đến với tôi, tôi bắt gặp ở đó sự chân thật của xúc cảm và sáng tạo, vẫn Khánh Trường với màu xanh trong mênh mông, vẫn vầng trăng, núi đồi, vẫn tĩnh vật mấy quả táo, vẫn chiếc khăn phơi, vẫn những kỷ niệm từ một thời niên thiếu bên triền cát trắng, đến thời thanh niên với những lần hành quân qua Khe Sanh miền địa đầu giới tuyến trùng điệp núi rừng, bom đạn … để bây giờ là Bầu Rượu Bể, là Tịch Lặng, là Khổ Hải, là Vô Thường … để đi đến Hành Trình Giác Ngộ như trong Thập Mục Ngưu Đồ … Khánh Trường đã thỏng tay vào chợ, chỉ còn một vòng trống không … người trâu đều quên . Và thật sự Khánh Trường, người họa sĩ tài hoa, nhiều nghị lực ấy đã quên chưa Nghiệp Chướng...”



Trong khi đó, đợt tranh vẽ mang chủ đề Phục Sinh năm 2006 của họa sĩ Khánh Trường được nhà phê bình nghệ thuật Đặng Phú Phong qua bài viết “Họa Sĩ Và Tác Phẩm: Khánh Trường Và Phục Sinh...” đã ghi nhận:



“...Sau ba lần tai biến mạch máu não, với đôi tay lóng cóng, vụng về và với đôi mắt nhìn không biết phân biệt đâu là ảnh ảo đâu là vật thực, họa sĩ Khánh Trường đã và đang vẽ như thế, như lời anh tự bạch. Nói một cách khác Khánh Trường đang làm thơ bằng những vệt màu biết nói, biết rung động. Không phải họa sĩ cũng chính là thi sĩ đấy sao.

...Loạt tranh Phục Sinh là một thí dụ thật hùng hồn cho sự quyết chí vựợt qua những khó khăn về thể lực, trầm uất trong bệnh hoạn. Khánh Trường đã giải quyết vấn đề như một thiền sư giải quyết một công án, anh đã "ngộ", đã thoát ra khỏi những cái bóng Khổng Lồ, nhìn thấy cái đẹp của hội họa theo cách riêng của mình. Khánh Trường nói rằng "Tôi chọn lĩnh vực trừu tượng", nhưng theo tôi lĩnh vực trừu tượng đã chọn anh. Bỡi chính trong mớ tư duy bồng bềnh của một họa sĩ giữa lằn ranh sinh tử, màu sắc đã như những mảng tơ trời, đường nét trở thành phiếu diễu thì điều kiện hóa vấn đề nghệ thuật chỉ là chuyện bắt bóng, hư không...”

Họa sĩ Khánh Trường



Khánh Trường có tên thật là Nguyễn Khánh Trường, sinh năm 1948 tại Khánh Thọ, Tam Kỳ Quảng Nam . Đến Mỹ 1986, làm thơ, viết văn, vẽ. Hiện sống tại California. Từng chủ biên tập san Hợp Lưu, từng chủ trương nhà xuất bản Tân Thư -- hiện nay trong Ban chủ biên NXB Nhân Ảnh đã và đang ấn hành nhiều tác phẩm và tuyển tập qua Amazon. Đã có nhiều cuộc triển lãm ở Việt Nam, Phi Luật Tân, Mã Lai, Canada, Mỹ.



