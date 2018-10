2018 10- 19: Hán Hóa:Tân Cương Ngày Nay, Việt Nam Ngày Mai:

Hán Hóa, Đàn Áp, Cấm Đạo, Diệt DânTộc Duy-Ngô:

Chánh Sách Trung Cộng Đối Với Tân Cương

Một Triệu Người Duy Ngô – Hồi Giáo Đang Ở Tù.

Phan Văn Song

Thứ bảy 13 vừa qua, đọc được tin trên báo Libération, một tờ báo có thành kiến thiên tả, một bài viết của nữ ký giả Laurence Defranoux tố cáo thái độ mập mờ, đánh lận con đen, bịt mồm dư luận, của Nhà Cầm quyền Cộng Sản Tàu đang tìm cách che dấu sự thật của MỘT TRIỆU người Duy-Ngô - Ouïghour đang bị giam cầm trong các Trại Tập Trung. Dưới đây xin trích dịch những đoạn chánh bài viết, để chia sẻ cùng quý thân hữu:

Trung Cộng nhìn nhận sự thật các Trại Tập Trung Nhốt Người Hồi Giáo - La Chine reconnaît l'existence de camps de détention pour musulmans

Laurence Defranoux Libération 13- Octobre – 2018

Sau một thời gian nói dối, đánh lừa dư luận thế giới, không nhìn nhận (sự thật) có nhốt một Triệu công dân (Hán) của Tỉnh Tân Cương -Xinjiang, Nhà Cầm quyền (Tàu) đang tìm cách hợp pháp hóa chánh sách - Après avoir nié l'enfermement d'environ un million de citoyens du Xinjiang, les autorités cherchent à lui donner une base légale.

« Từ cả tháng nay, Bắc Kinh - Beijing vẫn luôn luôn giữ vững lập trường, chối dài, không nhìn nhận sự hiện hữu của các Trại Tập Trung bí mật đang nhốt người Hồi Giáo ở Tân Cương - Xinjiang, mặc dù có rất nhiều bằng chứng do các NGO – Hiệp hội phi chánh phủ và các các truyền thông ngoại quốc (làm việc tại Trung Cộng) nêu rõ. Bổng nhiên, trong tuần qua, Đảng Cộng Sản Tàu thay đổi hẳn thái độ và giọng nói, cố gắng giải nghĩa cái sự thực của gần một triệu công dân Tàu, phần đông thuộc cộng đồng DuyNgô-Ouïghour, bằng cách đề nghị những dự luật bổ túc luật «chống-quá khích» Các dự luật mới nầy sẽ tạo một khung sườn hợp pháp về việc sử dụng «các Trại Huấn Nghiệp» để «Cải Tạo» các nhơn sự nào bị ảnh hưởng bởi một chủ nghĩa quá khích và sẽ giúp đở họ có «những cơ hội nghề nghiệp - Durant des mois, Pékin a nié avec force l’existence des camps secrets de détention de musulmans au Xinjiang, malgré l’accumulation de preuves récoltées par des ONG et des médias étrangers. Mais cette semaine, le Parti communiste chinois a brusquement changé de discours et tenté de justifier l’enfermement d’environ un million de citoyens, majoritairement issus de l’ethnie ouïghoure, en proposant des amendements à la loi «anti-extrémisme». Ces nouveaux textes cherchent à donner un cadre légal à l’utilisation de «centres de formation professionnelle» pour «éduquer et transformer» les personnes influencées par une idéologie extrémiste et leur offrir des «opportunités d’emploi».

Đâu là sự thật của các Trại Tập Trung- Quelle est la réalité de ces camps ?

Từ Mùa Xuân 2017, Nhà Cầm quyền Tàu đã áp dụng triệt để chánh sách Bắt và Nhốt các công dân Hán Hồi giáo của Tỉnh Tây-Turkestan hay Xinjiang-Tân Cương. Theo tin tức do các nhơn chứng và do các cuộc điều tra mang lại, cho biết rằng, hiện nay, khoảng 10 % của tổng số dân Hồi Giáo sống trung vùng hiện đang bị nhốt trong hàng chục các Trại Tập Trung, nằm ngoài hệ thống Pháp Luật ấy, được nhìn thấy rõ qua các hình chụp bằng vệ tinh. Ngụy biện rằng để chống khủng bố, Nhà Cầm quyền (Tàu) bắt nhốt vô cớ mọi công dân, thuộc mọi thành phần, thuộc mọi lứa tuổi. Một số đông bị mất tích, bị nhốt vô thời hạn trong những ngục thất quá tải, đầy ngộp người, bị nhồi sọ bằng những lý thuyết chánh trị, bằng buộc phải học thuộc lòng «Tư Tưởng Xi Jinping» - vị lãnh tụ tối cao Tàu. - Depuis le printemps 2017, le pouvoir chinois a développé l’internement à grande échelle de citoyens musulmans de la province du Turkestan oriental (ou Xinjiang). Selon de multiples témoignages et enquêtes, environ 10% de la population musulmane de la région serait détenue dans des dizaines de centres de détention extrajudiciaires, visibles sur des images satellites. Sous prétexte de lutte antiterroriste, les autorités arrêtent arbitrairement des citoyens de tout âge. La plupart disparaissent sans donner de nouvelles, enfermés sans limite de durée dans des cellules surpeuplées, soumis à un endoctrinement politique intensif, centré sur l’apprentissage par cœur des «pensées de Xi Jinping», le président chinois.

Bị Bắt Vì Tội Gì ?- Sur quelle base se font ces arrestations ?

- Mọi tư tưởng tôn giáo, mọi quy chiếu điều lệ, tập tục, thái độ... địa phương (Tân Cương, Duy Ngô, Hồi Giáo) hay ngoại quốc (âu tây) đều có thể bị xem là «quá khích» hay «cảm tình viên với quân khủng bố».

- Trong một vùng hoàn toàn do một chế độ Công an toàn trị, bảng danh sách các tội lỗi có thể đưa một công dân đi vào khám, dài vô tận …:

Thí dụ, KHÔNG hút thuốc KHÔNG uống rượu, sử dụng WhatsApp, trẻ mà mang râu hay đội khăn, không chấp nhận người nhơn viên công lực đo kích thước thân thể

Hay tham gia các lễ tống táng truyền thống, tiếp xúc với người vừa xuất ngoại về, không cho phép một nhơn viên công lực ngủ giường mình, toan tự tử khi bị bắt nhốt, …

Đặt tên con là Médina hay Mohammed, sở hữu nhiều dao, từ chối không nghe Đài Phát Thanh của Nhà Nước, từ chối tố cáo người thân…

Và Đạo Luật «chống khủng bố» nay được bổ túc thêm với Đạo Luật «Cấm Halal», vừa được Quốc hội thông qua thứ hai đầu tuần (8/10/2018).

AFP - Agence France Press – Thông Tấn Xã Pháp, vừa sao lại bản tin của Hôi đồng Thành phố Urumqi, thủ đô Tỉnh Tân Cương -Xinjiang, các cán bộ Đảng ở trong vùng nhận lệnh phải tuyên truyền thông qua các kênh truyền thông xã hội lời thề: «Tôi Tin vào thuyết Mác-Xit Lê-nin-nít. Tôi dương cao ngọn cờ và tôi chống tới cùng cách sống Halal. Tôi dẹp bỏ mội tư tưởng Đạo giáo cho đến chết». Tờ Báo Global Times, báo Đảng, bổ túc lời thề nầy rằng «Halal sẽ đưa con người vào vũng lầy của quá khích tôn giáo» - Toute marque de conviction religieuse, de respect de la tradition locale ou de liens avec l’étranger peut être considérée comme signe de «radicalisation» ou de «sympathie terroriste». Dans une région soumise à un contrôle policier de type totalitaire, la liste des infractions qui sont susceptibles d’envoyer un habitant derrière les barreaux est kafkaïenne. Par exemple: ne pas boire d’alcool ou fumer, utiliser la messagerie Whatsapp, être jeune et porter une longue barbe ou un foulard, refuser de livrer ses données biométriques, participer à des funérailles traditionnelles, parler avec quelqu’un qui a voyagé à l’étranger, ne pas laisser un fonctionnaire dormir dans son lit, tenter de se suicider lors d’une garde à vue, appeler son enfant Medina ou Mohammed, posséder plusieurs couteaux, refuser d’écouter la radio d’Etat ou de dénoncer ses proches… La liste d’interdits vient de s’allonger avec une loi «anti-halal», votée lundi dernier. Selon l’AFP, qui reprend un article publié par la municipalité d’Urumqi, la capitale de la province, les cadres du Parti ont reçu l’ordre de poster sur les réseaux sociaux ce serment: «Je crois au marxisme-léninisme. Je lève l’étendard et combats jusqu’au bout la mode du halal, ferme dans ma croyance, et même jusqu’à la mort». Le Global Times, journal officiel du Parti, justifie ce texte par le fait que le halal favorise «l’enlisement dans l’extrémisme religieux».

Tại sao ? - Quelle est la justification de ces camps ?

Từ nhiều năm nay, đã diễn ra vài cuộc khủng bố do quân «kháng chiến» DuyNgô đã làm thương tật vài trăm nạn nhơn Hán, và cũng có vài chục chiến binh công dân Hán Hồi Giáo (Duy Ngô?) đã đi theo đầu quân Quân đội Hồi Giáo quá khích Daesh ở Syrie. Thế nhưng tỷ lệ người quá khích hiện nay chưa cao lmắ. Hiện nay các người bị bắt thường là những «phó thường dân», thường bất mãn với chánh sách, buộc các con trẻ rời ảnh hưởng giáo dục và tôn giáo gia đình, vào nôi trú, dể dược huấn luyện, giáo dục sống, sanh hoạt và suy nghĩ theo người Tàu (công sản). Từ hai tuần, tin tức hàng lang cho biết, sẽ một cuộc di động khổng lồ các tù nhơn bằng xe lửa, để đưa đến các Trại Tập Trung ở các vùng xa trên đất Tàu. đang được tổ chức. Tin nầy, hiên nay chưa được phối kiểm rõ ràng ! - Plusieurs attentats terroristes ont été commis ces dernières années par des commandos ouïghours, faisant une centaine de victimes, et des dizaines de Chinois musulmans avaient rejoint l’Etat islamique en Syrie. Mais la radicalisation reste vraisemblablement marginale, et la plupart des arrestations touchent des citoyens lambda, séparés brutalement de leurs enfants envoyés en orphelinat. Depuis deux semaines, plusieurs sources affirment qu’un déplacement massif de prisonniers est organisé par chemin de fer vers des prisons de provinces chinoises éloignées – sans que cette information puisse être pour le moment vérifiée.

Dư luận Thế Giới ?-Quelle est la réaction de la communauté internationale ?

Từ hằng tháng nay, các chánh phủ và các Hội đoàn (Nhơn quyền) thế giới vẫn giữ im lặng. Lý do, một phần vì cơ quan kiểm duyệt Tàu nội địa khá hữu hiệu, bưng bít mọi tin tức, một phần bộ máy công an Tàu đàn áp người Duy Ngô từ trong nước ra đến Hải ngoại, đến cả Pháp đã bịt miệng mọi thông tin. Nhưng trong tháng Tán qua, Liên Hiệp Quốc, lần đầu tiên yêu cầu Tàu phải đóng cửa giải tán các Trại Tập Trung. Thứ sáu qua, Quốc Hội Huê Kỳ qua một bàn báo cáo dài về «một cuộc đàn áp (nhơn quyền) vô tiền khoán hậu» thiểu số Hồi giáo Tàu, và chiếu nhận định các vị Dân biểu và Nghị sĩ Mỹ nầy, đây có thể là một « Tộc Ác Chống Nhơn Loại», và các vị ấy cũng có ý định đề nghị Ilham Toti, một giáo sư đại học người Duy Ngô, hiên đang bị tù chung thân, sẽ là người nhận Giải Nobel Hòa Bình năm 2019 ! Thật vậy, từ năm 2014, Ilham bị bắt, càng ngày càng nhiều nghiên cứu sanh, giáo sư đại học người Tàu Hồi Giáo bị bắt. Thứ tư vừa qua ( 10/10/2018), Viện Khoa Học Thực Tiễn – École des Hautes Ètudes Pratiques – EPHE, đã ra thông báo tố cáo, án luyện tử hình vị Tiến Sĩ Danh dự – Docteur honoris clausa, nhà địa dư học người Hoa gốc Duy ngô Tiyip Taspholat, bị bắt cóc mâấ tích ở Beijing vào tháng hai 2016. Theo vị chủ tịch Viện EPHE, Tiến sĩ Tiyip Taspholat bị tội là «đã quá thầm kín yêu thương dính líu quá nhiều với văn hóa truền thống của ông ta (Duy Ngô, Hồi Giáo ) - Pendant de longs mois, les gouvernements et organisations internationales ont gardé le silence, notamment parce que la censure et l’intimidation des Ouïghours, qui s’opère jusqu’en France, empêchaient de vérifier les informations. En août, les Nations unies ont pour la première fois réclamé la fermeture des camps. Vendredi, des élus du Congrès américain ont rendu un long rapport sur la «répression sans précédent» de la minorité musulmane chinoise, qui, selon eux, pourrait «constituer un «crime contre l’humanité», et ont annoncé leur intention de nommer Ilham Toti, un universitaire pacifiste ouïghour emprisonné à vie, pour le prix Nobel de la paix 2019. Depuis l’arrestation de ce dernier en 2014, les arrestations de chercheurs et professeurs chinois musulmans se sont multipliées. Mercredi, l’Ecole des hautes études pratiques (EPHE) a dénoncé la condamnation à mort de son docteur honoris clausa, le géographe chinois d’origine ouïghoure Tiyip Taspholat, qui avait disparu en février 2016 à Pékin. Selon le président de l’EPHE, il est reproché à son homologue de l’université du Xinjiang de «nourrir un attachement secret pour sa culture».

Tạm Kết Luận:

Mong rằng bản tin của nử ký giả Laurence Defranoux giải đáp đầy đủ để các thắc mắc của quý thân hữu hải ngoại và trong nước. Người viết chúng viết thêm vẫn thừa.

Với Bắc Thuộc lần nầy thì người Việt và nước Việt chúng ta cũng sẽ theo con đường hán Hóa của người Duy Ngô. Hán Hóa đã xong đối với người Mãn Thanh, đối với người Mông Cổ, và trên đười giải quyết vời người Tây Tạng và người Duy Ngô…

Ngày mai sẽ đến phiên Việt Nam ta …

Nhất thể lãnh đạo Cộng Sản Việt Nam là sửa soạn Vương miện cho Hoàng Đế Xi Jinping đó thôi !

Người Việt chúng ta phải nhận thức rõ ràng dã tâm của người Hán và đặc biệt người Hán Cộng Sản.

Đảng Cộng Sản Tàu buộc mọi công dân Tàu, bất cứ gốc gác nào, Tạng, Mộng, Mãn hay Hồi đều phải học tập lý thuyết Mác Xít, Lê Nin Nít và tư tưởng Xi Jinping. Bắt buộc các trẻ em gốc Tạng, mÔng hay Mãn hay Duy Ngô phải sống xa cha mẹ ngay từ tiểu học để cách ly ảnh hưởng tập tục, giáo dục gia đình truyền thống hay tôn giáo truyền thống. Yêu truyền thống gia đình là có tội …Trọng giáo dục gia đình truyền thống là có tội … Tin tôn giáo gia đình là có tội …

Hãy nhận rõ cách hành tôi của Đảng Cộng sản Tàu đối với công dân Tàu gốc khác gốc Hán để thấy rõ Hán Hóa là thế nào.

Do đó muống giữ gốc Việt chúng ta phải làm thế nào ?… Đừng trông cậy dư luận ngoại quốc để Cứu Quốc. Chỉ có người Việt mới giữ được truyền thống và linh hồn Việt thôi !

Mong lắm !

Hồi Nhơn Sơn, Một Mùa Thu đầy mưa lũ

Phan Văn Song