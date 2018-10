1400 Sinh Viên ĐH St. Lawrence Đòi Rút Bằng TS Danh Dự Tặng NS Collins

NEW YORK - Khoảng 1400 cựu sinh viên và viên chức của St Lawrence University hô hào thu bằng tiến sĩ danh dự tặng nghị sĩ Susan Collins trong năm qua – lý do: bà biểu quyết chấp thuận với ứng viên TCPV của TT Trump.Nguyên là 1 nhân vật ôn hòa, bà Collins định dùng phiếu chống với ứng viên Kavanugh khi có thêm 2 phụ nữ tố cáo ông Kavanaugh tấn công tình dục sau bà Ford. Nhưng, gần đến lúc biểu quyết, bà nói: không tin các tố giác có thể ngăn trở ông Kavanaugh trở thành thẩm phán TCPV.Tại New York, thỉnh nguyện thư của cựu sinh viên khẳng định nghị sĩ Collins là thiếu tín nhiệm và quyết tâm theo đuổi công lý mà trường St. Lawrence trông đợi, theo tường thuật của Fox News.Vận động thu hồi bằng tiến sĩ danh dự với bà Collins cũng bao gồm 100 viên chức nhà trường, vì bà đã không cân nhắc mọi bằng chứng khi nhận xét về điều trần của bà Ford là “không đủ tin cậy”.Phát ngôn viên nhà trường nói: không có ý định thu hồi, và cho biết “chưa từng có tình huống này”.Hôm Thứ Hai, thư đe dọa đựng bột khả nghi gửi tới địa chỉ nhà của bà, tại Bangor (tiểu bang Maine) – cảnh sát thông báo sau đó: bột lạ không là nguy hiểm.Phát ngôn viên của bà Collins nói “Đây là 1 trong hàng loạt đe dọa chống lại bà Collins, gia đình và nhân viên”.