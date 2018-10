Cử Tri Gốc Á Quận Cam: Có 65% Ghi Danh Đảng Dân Chủ

LITTLE SAIGON, Calif.-- Người Mỹ gốc Á là khối dân số tăng vọt ở tiểu bang California, hiện chiếm hơn 14% tổng dân số tiểu bang.Như thế là tăng gấp 3 tỷ lệ dân số trong tiểu bang kể từ năm 1980.Và tại nơi Quận Cam có truyền thống theo Cộng Hòa, nơi có 4 cuộc tranh cử được xem là ngang ngửa khó đoán -- người Dân Chủ hy vọng rằng cử tri Mỹ gốc Á sẽ giúp Dân Chủ chiếm gọn Quận Cam đa số.Theo Sở Thống Kê Liên Bang, dân Mỹ gốc Á hiện nay là hơn 20% trên tổng dân số cư dân Quận Cam.Mary Anne Foo, Giám đốc Điều hành Liên Đoàn Cộng Đồng Châu Á và Thái Bình Dương Quận Cam (Orange County Asian and Pacific Islander Community Alliance) nói nhiều gia đình có nguồn gốc từ Philippines, Trung Quốc, Nam Hàn, Việt Nam, Nhật Bản và nhiều nước khác.Đó là chuyện cũng từ nhiều thập niên, nhưng bây giờ là khác: rất nhiều người đó sinh tại Hoa Kỳ.Bà nói, đó là sự đa dạng ngày càng nhiều ở Quận Cam, và là mức tăng cử tri thế hệ thứ nhì.Dân Mỹ gốc Á châu có truyền thống bầu cho Đảng Dân Chủ, theo dữ kiện của viện nghiên cứu Pew Research Center, với 65% tự nhận là Dân Chủ hay nghiêng về Dân Chủ, và chỉ 27% tự nhận là Cộng Hòa hay nghiêng về Cộng Hòa.Trong khi nhiều người gốc Á bỏ phiếu cho Dân Chủ, nhưng thực tế nhiều người bỏ phiếu cho ứng cử viên cùng sắc dân.Quan tâm của người gốc Á có khi khác với các sắc dân khác: đa số, bất kể Dân Chủ hay Cộng Hòa, vẫn chọn bỏ phiếu cho ứng cử viên nào có lập trường đối ngoại có lợi cho quê cũ của họ bên kia bờ Thái Bình Dương. Như thế đôi khi cũng giằng co, như giữa Đài Loan với Hoa Lục, giữa bảo hoàng Thái Lan và cấp tiến Thái Lan, hay với người gốc Việt chủ trương cứng rắn hay mềm mỏng với nhà nước nơi quê cũ.Đối với người Mỹ gốc Việt ở Quận Cam, chính trị cũng thay đổi theo thế hệ, theo lời Tam và Sonny Nguyen, hai anh em Mỹ gốc Việt hiện làm chủ một quán cà phê ở Quận Cam.Hai anh em sinh ở Sài Gòn, nhưng trưởng thành ở Mỹ, thông cảm với ba mẹ và hiểu về nơi họ chào đời -- và nhìn thấy những chuyển biến chính trị, tạo thành thói quen người dân không tin vào nhà nước.