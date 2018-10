VN Lo Tìm Hợp Tác Về Biển Đông

BIỂN ĐÔNG -- Hai chính phủ Việt Nam và Philippines thảo luận về biên giới trên biển.Bản tin RFI ghi nhận rằng bên lề hội nghị Cuộc Gặp của Các Lãnh Đạo ASEAN (ASEAN Leaders’ Gathering ALG) tại Bali (Indonesia), thủ tướng Việt Nam Nguyễn Xuân Phúc và tổng thống Philippines Rodrigo Duterte đã có một cuộc tiếp xúc song phương ngày hôm qua, 11/10/2018. Nổi bật trong các nội dung thảo luận là vấn đề phân định ranh giới trên biển giữa hai nước.Theo hãng tin Philippines GMA, tổng thống Duterte vào hôm Thứ Sáu đã xác định với báo chí rằng trong cuộc gặp, hai bên không chỉ bàn bạc vấn đề phân định biên giới trên biển, mà còn hướng tới việc phân định ranh giới thềm lục địa giữa hai nước.Về cuộc gặp Nguyễn Xuân Phúc - Rodrigo Duterte, báo chí Việt Nam cũng đưa tin ngắn gọn, nhấn mạnh trên cam kết của hai nhà lãnh đạo là sẽ «tăng cường hợp tác về các vấn đề trên biển, tạo điều kiện cho ngư dân hai nước đánh bắt cá hợp pháp, an toàn và bền vững.»Việc đường ranh giới trên biển không được phân định rõ ràng thường dẫn đến chuyện tàu thuyền đánh cá hai bên bị chặn bắt với lý do đánh bắt trái phép.Cho đến nay, Philippines chỉ mới ổn định được ranh giới trên biển với Indonesia bằng hiệp ước ký năm 2014, phân định các khu đặc quyền kinh tế chồng lấn ở hai vùng biển Mindanao và Sulawesi.Riêng đối với Việt Nam, vấn đề phân định ranh giới phức tạp hơn rất nhiều do việc cả Hà Nội lẫn Manila đều đòi chủ quyền trên vùng quần đảo Trường Sa ở Biển Đông, nơi Philippines vẫn kiểm soát một số thực thể mà Việt Nam đòi chủ quyền, chẳng hạn như đảo Thị Tứ mà Philippines gọi là Pagasa. Cả hai nước cũng vấp phải đòi hỏi chủ quyền rộng khắp của Trung Quốc, tự nhận họ là chủ của gần như toàn bộ Biển Đông.RFI cũng ghi rằng theo giáo sư Carl Thayer thuộc Đại Học New South Wales (Canberra), Trung Quốc rất có thể sẽ phản đối cuộc đàm phán Việt Nam Philippines. Lý do là vì Bắc Kinh không công nhận chủ quyền của Việt Nam và Philippines tại vùng biển nơi hai nước Đông Nam Á muốn phân định ranh giới.Trên vấn đề tranh chấp Biển Đông, hãng thông tấn GMA nhắc lại rằng nhân Thượng đỉnh ASEAN lần thứ 32 tại Singapore vào tháng 04/2018, hai nhà lãnh đạo Nguyễn Xuân Phúc và Rodrigo Duterte cũng đã từng thảo luận tay đôi với nhau, và trả lời thắc mắc của Hà Nội về việc Manila gác qua một bên phán quyết của Tòa Trọng Tài Thường Trực La Haye về Biển Đông. Tổng thống Philippines đã tái khẳng định rằng nước ông không hề từ bỏ phán quyết 2016, vốn đã phủ nhận các yêu sách chủ quyền quá mức của Trung Quốc tại Biển Đông.Trong khi đó, thông tấn RFA ghi rằng phía Việt Nam cũng gặp gỡ song phương các đối tác bên lề Hội nghị Hải Quân Tây Thái Bình Dương.Phó Đô đốc Phạm Hoài Nam, Tư lệnh Hải quân Việt Nam có cuộc gặp gỡ với các quan chức hải quân cấp cao của Nhật Bản và Ấn Độ tại đảo Jeju, Hàn Quốc vào ngày 11 tháng 10, một ngày trước Hội nghị Hải quân Tây Thái Bình Dương lần thứ 16 (WPNS).Bản tin trong nước loan đi hôm thứ Sáu 12 tháng 10 cho biết Phó Đô đốc Phạm Hoài Nam đã gặp Đô đốc Yutaka Murakawa, Tham mưu trưởng Lực lượng Phòng vệ Hàng hải Nhật Bản.Hai bên nói về thành công của chuyến thăm Nhật Bản của chiến hạm Việt Nam 015 - Trần Hưng Đạo và chuyến thăm đầu tiên của tàu ngầm Nhật Bản đến cảng Cam Ranh Việt Nam vào tháng trước .Phó Đô đốc Phạm Hoài Nam bày tỏ mong muốn đón nhiều tàu hải quân từ Nhật Bản và hy vọng hải quân 2 nước sẽ tăng cường quan hệ đối tác, hiểu biết lẫn nhau cho các mục tiêu chung về tự do hàng hải, hòa bình và ổn định trong khu vực .Phó Đô Đốc Phạm Hoài Nam khi gặp Phó Đô Đốc Karambir Singh của Hải quân Ấn Độ đã bày tỏ hy vọng Việt Nam và Ấn Độ sẽ duy trì trao đổi thường xuyên các chuyến thăm và chia sẻ thông tin giữa 2 nước. Theo ông Phạm Hoài Nam, các cuộc diễn tập chung sẽ đặt nền tảng cho việc thúc đẩy hợp tác giữa lực lượng hải quân 2 quốc gia trong tương lai.WPNS lần thứ 16 diễn ra tại hòn đảo nghỉ mát Jeju của Hàn Quốc vào ngày 12 tháng 10, tập hợp 150 đại diện Hải quân từ 46 quốc gia, trong đó có Hoa Kỳ, Trung Quốc, Nhật Bản, Nga và Vương quốc Anh. Diễn đàn toàn cầu về an ninh biển- WPNS được tổ chức hai năm một lần bắt đầu từ năm 1988.