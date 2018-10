Biển Đông: Vũ Khí Độc

Trần KhảiTrận chiến Biển Đông là nơi mịt mù sương khói, ẩn tàng nhiều cạm bẫy, nhưng cũng là nơi các bên sẽ nhá súng hù dọa.Hiển nhiên là không phải kiểu phi công CSVN đóng vai du kích Hà Nội cho chiến đấu cơ nằm mai phục trên mây để chờ chiến cơ Hoa Kỳ vào giữa trận...Có khi nhá súng, nhưng các bên không rõ súng thật hay hư, như báo Business Insider vừa ghi nhận rằng Trung Quốc vừa đưa lời hù dọa là chiến cơ tàng hình nguyên tử H-20 sẽ cất cánh, và như thế có thể sẽ làm thay đổi bàn cờ Biển Đông.Business Insider ghi lời chuyên gia quân sự TQ rằng với tầm hoạt động “tàng hình” khoảng 5,000 dặm, chiếc Hong-20 có thể là hiểm họa cho hàng không mẫu hạm Mỹ ở Thái Bình Dương.Song Zhongping, chuyên gia quân sự TQ, nói với Global Times rằng H-20 cũng gọi là Hong-20 được biết chế tạo hoàn tất.Bộ Quốc Phòng Mỹ từ năm 2017 nghi ngờ rằng chiếc H-20 sẽ trông như oanh tạc cơ tàng hình B-2 của Mỹ, nhưng một băng hình do TQ phổ biến hồi tháng 5/2018 cho thấy trông giống như chiếc B-21 Raider của Mỹ.Những chi tiết về Hong-20 chưa rõ, nhưng các chuyên gia quân sự Mỹ nói với Business Insider rằng chiếc Hong-20 là oanh tạc cơ nguyên tử có 4 động cơ và được biết có 2 chức năng tác chiến: hoặc dùng phóng vũ khí nguyên tử, hoặc dùng dội bom cho trận chiến vũ khí quy ước.Báo The War Zone ghi rằng H-20 có lẽ có dàn phi đạn hành trình CJ-10K phóng từ trên không với tầm xa 5,000 dặm, và sức nặng 10 tấn.Nhưng Fu Qianshao, chuyên gia không lực TQ, hù dọa rằng mục tiêu thiết kế H-2 là có tầm xa 7,500 dặm và sức chở 20 tấn đầu đạn, theo báo Asia Times, dẫn theo Global Times.Dù là tầm xa 5,000 hay 7,5000 dặm, chiếc H-2 cũng bao trùm vùng tác chiến cả vùng Biển Đông, Đài Loan, và cả các hàng không mẫu hạm Mỹ.Trong khi đó, bản tin RFI ghi lời Tổng thống Mỹ Donald Trump chỉ trích chính quyền của người tiền nhiệm Barack Obama «bất lực», không ngăn chặn được Bắc Kinh bành trướng ảnh hưởng ở Biển Đông khiến Hải Quân Trung Quốc hiện trở thành một mối đe dọa cho Hoa Kỳ trong khu vực đang có tranh chấp.Theo trang Times of India, phát biểu với báo giới bên chiếc Air Force One ngày 09/10/2018, chủ nhân Nhà Trắng khẳng định: «Chính quyền Obama đã bất lực trong chính sách về Biển Đông». Nhận định của tổng thống Donald Mỹ được đưa ra sau khi ngoại trưởng Mike Pompeo đến Bạch Ốc trình bày kết quả chuyến công du Đông Á và các cuộc gặp lãnh đạo cấp cao của Trung Quốc tại Bắc Kinh vào tuần trước.RFI ghi rằng Hoa Kỳ thường xuyên tiến hành nhiều cuộc tuần tra bảo vệ tự do hàng hải trong vùng Biển Đông và tham gia tập trận với nhiều nước trong khu vực. Một cuộc tập trận có quy mô lớn, huy động hải quân và không quân, sẽ được quân đội Mỹ tổ chức tại Biển Đông và eo biển Đài Loan vào tháng 11/2018, đúng thời điểm chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình thăm Philippines.Ngày 09/10, Manila cho biết sẽ không tham gia cuộc tập trận quy mô trên của Mỹ. Tuy nhiên, theo South China Morning Post ngày 10/10, quân đội Philippines, lần đầu tiên, sẽ tham gia đợt thao dượt hải quân giữa Trung Quốc và một số nước ASEAN, dự kiến diễn ra từ ngày 22 đến 29/10.Trong khi Philippines lạnh cẳng vì sợ TQ trả thù, Nhật Bản làm một vòng vây mới: Lãnh đạo Nhật Bản và 5 nước Đông Nam Á nằm dọc theo sông Mekong đồng thuận hợp tác để thúc đẩy một khu vực "Ấn Độ - Thái Bình Dương tự do và cởi mở".Hôm thứ Ba, Thủ tướng Abe Shinzo gặp lãnh đạo các nước Việt Nam, Thái Lan, Myanmar, Campuchia và Lào tại Hội nghị thượng đỉnh Mekong - Nhật Bản lần thứ 10 tại Tokyo.NHK ghi rằng khi phát biểu khai mạc hội nghị, ông Abe miêu tả khu vực sông Mekong với nguồn nhân lực dồi dào là cây cầu nối Thái Bình Dương và Ấn Độ Dương.Ông bày tỏ hy vọng thúc đẩy hợp tác giữa Nhật Bản với những quốc gia Mekong này để hiện thực hóa một khu vực Ấn Độ - Thái Bình Dương tự do và cởi mở cũng như đẩy mạnh phát triển kinh tế.Sau đó, các nhà lãnh đạo công bố Chiến lược Tokyo 2018, đưa ra định hướng cho hợp tác trong tương lai.Chiến lược kêu gọi tiến hành một cách chắn chắn các dự án như xây dựng cơ sở hạ tầng với trọng tâm là công nghệ thông tin viễn thông cũng như hạ tầng đường sắt và đường bộ.Theo chiến lược, Nhật Bản sẽ hỗ trợ các quốc gia Mekong thông qua phát triển nguồn nhân lực trong các lĩnh vực như nông nghiệp và công nghiệp thực phẩm.Cũng theo chiến lược, các nhà lãnh đạo nhất trí tiếp tục thực thi các lệnh trừng phạt chống lại Bắc Triều Tiên trên cơ sở nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc để thúc đẩy Bắc Triều Tiên phi hạt nhân hóa.Các nhà lãnh đạo cũng tái khẳng định tầm quan trọng của việc đảm bảo tự do đi lại, cả trên biển và trên không, trong bối cảnh Trung Quốc đang gia tăng hoạt động hàng hải trên Biển Nam Trung Hoa (Biển Đông).Bản tin VOA ghi nhận: TQ không muốn Manila tập trận với Mỹ trong lúc Tập Cận Bình thăm Philippines.Trung Quốc bày tỏ quan ngại về cuộc diễn tập quân sự chung giữa Mỹ và Philippines trùng thời điểm với chuyến thăm của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đến Philippines vào tháng 11, một quan chức Philippines cho biết ngày 10/10.Phát ngôn viên Tổng thống Harry Roque cho hay Đại sứ Trung Quốc Triệu Kiến Hoa nêu vấn đề trong một cuộc hội kiến đầu tuần này với Tổng thống Rodrigo Duterte, người đã trấn an đại sứ Trung Quốc rằng Philippines sẽ không tham gia các cuộc tập trận này."Trung Quốc đương nhiên bày tỏ lo ngại về một cuộc tập trận mà Mỹ sẽ tiến hành trong khu vực trùng với thời điểm Chủ tịch Trung Quốc có mặt ở Philippines," ông Roque nói trong một cuộc họp báo.Ông Roque không nêu chi tiết về những gì mà Trung Quốc đặc biệt lo ngại. Các quan chức quân sự Philippines nói họ không biết về bất kì cuộc tập trận nào của Mỹ với các lực lượng Philippines vào tháng sau.Chính phủ Philippines sẽ bảo đảm rằng không có gì làm lu mờ chuyến thăm đầu tiên của ông Tập tới đất nước này, chuyến công du mà đôi bên đều cho rằng sẽ "củng cố thêm nữa" mối quan hệ vốn đã vững mạnh, ông Roque nói.Bộ Ngoại giao Philippines “sẽ làm tất cả những gì có thể để đảm bảo chuyến thăm của Chủ tịch Tập đạt được thành quả và hiệu quả như chúng ta mong đợi,” ông nói.Trong khi đó, Australia kết thân chiến lược với Việt Nam, theo bản tin RFA: Việt Nam và Australia hôm 10/10 tổ chức đối thoại chiến lược cấp thứ trưởng Ngoại giao – Quốc phòng lần thứ 6 tại Hà Nội. Đây là một cơ chế đối thoại thường niên giữa hai nước đã được bắt đầu từ năm 2012.Đoàn Việt Nam do Thứ trưởng Ngoại giao Nguyễn Quốc Dũng làm trưởng đoàn. Đoàn Australia do Thứ trưởng Ngoại giao Richard Maude và Quyền Thứ trưởng Quốc phòng Tom Hamilton làm trưởng đoàn.Tại cuộc đối thoại lần này, hai bên thảo luận một loạt các vấn đề bao gồm hợp tác kinh tế, đặc biệt qua cớ chế của Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP), hợp tác của Australia với khối ASEAN, những lo ngại về chủ nghĩa khủng bố, tội phạm xuyên quốc gia, an ninh mạng, an ninh năng lượng, biến đối khí hậu.Đồng thời tại đối thoại lần này, hai bên cũng nhất trí đề cao tầm quan trọng của việc duy trì hòa bình, ổn định và bảo đảm an ninh, an toàn, tự do hàng hải, hàng không, tuân thủ luật quốc tế ở Biển Đông, thúc đẩy việc đàm phán Bộ Quy tắc về ứng xử ở Biển Đông giữa Trung Quốc và ASEAN (gọi tắt là COC).Biển Đông hiền nhiên là tiềm ẩn nguy hiểm. Việt Nam cũng như Lào, Campuchia, Philippines chỉ là nhi đồng so với vũ khí Hoa Lục.Tuy nhiên, nếu kết một vòng đai quân sự với Nhật, Austrlia, Mỹ, Ấn Độ... hiển nhiên là vùng Đông Nam Á may ra đứng vững như một ASEAN độc lập. May ra.