Tháng Chín ở Thung lũng Vàng..





Giao Chỉ, San Jose.





Tháng 9 năm nay 2018 ở vùng này biết bao nhiêu là sinh hoạt cộng đồng. Tuy nhiên những sinh hoạt của chúng tôi xem ra khá khác biệt. Xin lần lượt báo cáo thân hữu rõ.



Gặp Mỹ ở thư viện King. Thư viện mang tên ông mục sư King vốn là nơi đại diện xứng đang nhất của ngành giáo dục Hoa Kỳ. Thư viện tân kỳ với 4 hàng thang cuốn và 8 hệ thống thang máy. Khu nhi đồng rộng rãi khác biệt. Khu triển lãm và hội thảo nhiều phòng lớn nhỏ. Khu ngoại ngữ tràn ngập sách tiếng Việt. Thứ năm vừa qua King Library tổ chức cho các diễn giả tỵ nạn và di dân Việt nam gặp khán giả Hoa Kỳ. Đây là một thử thách khá đặc biệt. Không thể nói là buổi nói chuyện thành công rực rỡ, những quả thực chúng tôi học được nhiều kinh nghiệm. Thư viện ấn định sẵn địa điểm và ngày giờ. Khách tham dự do thư viện mời. Tổ chức chiều thứ năm không phải là ngày giờ thuận tiện. Chỗ đậu xe đối với khách quen thì OK, những khách lạ rất khó khăn. Chỉ có khoảng 50 người tham dự trong hội trường 150 ghế. Trong số đó có các sinh viên từ Việt Nam học tại SJSU, các cựu chiến binh Hoa kỳ về từ Việt Nam. Diễn giả nói chuyện bằng Anh ngữ là một thứ thách rất mới. Các vị khác ngoại trừ tôi là ông già yếu kém nhất. Còn lại ai cũng xuất sắc. Ông bà Nguyễn Đức Cường đã sống và học ở Mỹ nhiều năm nên anh ngữ vững vàng. Trả lời rất hay các câu hỏi về chiến tranh. Anh Mai Quyền, giám đốc VIVO có nhiều chuyện để nói về tuổi trẻ tại Mỹ.

Ông Phạm Phú Nam là người kể chuyện sống động với tư cách thuyền nhân. Bà Vũ văn Lộc kể lại chuyện đi làm trưởng phòng lựa thương tại bệnh viện Chợ Rẫy mỗi ngày đều gặp những xe dân sự bị mìn Việt Cộng. Qua Mỹ làm trưởng phòng tiếp liệu 21 năm cho ngân hàng máu của Hồng thập tự Hoa Kỳ. Mặc dù không có nhiều khán giả nhưng chúng tôi ghi nhận được nhiều king nghiệm về việc tổ chức nói chuyện cho các bạn Hoa Kỳ. Thung lũng Hoa Vàng rất cần một kỳ hội thảo bằng Anh ngữ do các nhân vật bình thường quanh ta có khả năng nói chuyện cho các bạn Hoa Kỳ. Người Mỹ quanh ta kể cả các vị dân cử, khoa bảng và bạn bè thường chỉ chào hỏi xã giao nhưng thực sự không biết rõ về chiến tranh Việt Nam. Trong năm nay chúng tôi sẽ tổ chức buổi nói chuyện để có dịp nói lên tiếng nói của VNCH cho chính các vị dân cử và VIP Hoa Kỳ tại Bay Area. Một cuộc hội thảo và nói chuyện rất cần thiết nhưng trên 40 năm qua chưa từng có tại vùng San Jose.



Xin lỗi bà Joe. Trưa ngày thứ bẩy 29 tháng 9-2018 chúng tôi có dịp tham dự buổi họp mặt cử tri quận hạt Santa Clara gặp gỡ bà dân biểu địa phương là Joe Lofgren. Cử tri Hoa Kỳ và tất cả các sắc dân khác tham dự rất đông đảo. Đây là buổi Picnic ngay tại khu History San Jose vào lúc 12 giờ trưa góc đường Senter và đường Phelan. Thực đơn giản dị do liên hội lính cứu hỏa Silicon Valley đảm trách. Bà Lofgren lần lượt đi loanh quanh nói chuyện với cử tri và thân hữu. Điều vô cũng đáng tiếc là không có một đoàn thể Việt Nam nào có mặt. Ngồi chung bàn chỉ có khoảng 5 người Việt Nam chúng tôi đến dự với tính cách cá nhân. Nhân số Việt nam tại quận hạt này trên 120 ngàn người. Các đoàn thể đấu tranh đều biết bà Lofgren là người lo cho dân sinh di trú số một địa phương. Đồng thời bà là người đấu tranh cho nhân quyền tại Việt Nam với thời giam gần 30 năm qua. Các nhân vật danh tiếng tại Việt Nam được bà can thiệp cho tự do qua Mỹ đã làm thành một danh sách dài vẫn còn cư ngụ tại đây. Không thấy ai xuất hiện. Không có các ban đại diện công đồng, các tổ chức thiện nguyện, các đoàn thể cựu chiến binh và các đảng phái cách mạng. Thực là một điều rất đáng tiếc.



Xin nhắc lại chuyện cũ. Biết bao nhiêu người Việt tại bên đảo thời kỳ vượt biên đều có nghe danh tiếng và được cha Joe trực tiếp giúp đỡ. Có nhiều người thề nguyền sau này qua Mỹ sẽ đi làm mọi nghề nuôi cha Joe khi ông về già. Thời gian trôi qua. Mọi người đều đi Mỹ. Cha Joe về già cũng nghỉ hưu tại San Jose. Nhà thờ mời đồng bào ta tại địa phương đến thăm và nghe cha nói chuyện. Hôm đó cha Joe già yếu đứng của nhà thờ đón khách. Khách Việt Nam vài người hiu hắt đứng dưới ngọn đèn đường. Tháng sau, cha Joe, người ăn nhân số 1 của Việt Nam ở trại ty nạn Đông Nam Á qua đời. Cũng chỉ có vài người Việt Nam tham dự. Thôi đành xin lỗi cha Joe. Về sau, để cụ thể lời xin lỗi, người Việt có tham dự vở kịch về cuộc đời cha Joe từ Việt Nam. Xin gửi đính kèm bản tin này về bài tường thuật để bà con ta nhớ lại những gì đã xảy ra tại thung lũng Hoa Vàng.



Họp khóa 64 năm sau: Xin báo cáo một tin rất đặc biệt. Trong các khóa quân trường, các chiến binh nào cũng khoe là khóa mình là nhất hạng. Nhiều tài ba, nhiều anh hùng, và rất nhiều lần tổ chức họp khóa ngon lành hơn các bạn. Khóa chúng tôi cũng thế. Khóa Cương Quyết 2 trừ bị học tại Đà Lạt vào trường tháng 3 và ra trường 1 tháng 10 năm 1954. Khóa chúng tôi có tướng có tá đủ cả. Chúng tôi họp khóa từ trước 75 rồi qua đến Mỹ liên tiếp nhiều lần. Sau 75 có cả lần họp khóa 1982 ngay tại Việt Nam. Các bạn từ VN qua Mỹ họp khóa và lại có bạn từ Mỹ về VN họp khóa. Năm 2004 chúng tôi họp khoa kỷ niệm 50 làm rung động quận Cam với cuộc triển lãm Việt Museum. Tiếp theo họp khóa 60 năm vào năm 2014 tại San Jose. Kỳ nầy tổ chức họp khoá vào đúng ngày thứ hai ra trường 1 tháng 10-2018 tức là kỷ niệm 64 năm. Hội viên danh dự là một svsq trải qua ba lần tù cộng sản. Tù binh trận 72. Trả tự do 1973. Tù tập trung 75 tự do 85. Tù vượt biên 86. tự do 87. Chúng tôi cũng đang chuẩn bị cho kỳ tới vào tháng 3-2019 kỷ niệm 65 năm. Lần nầy trưởng ban tổ chức sẽ là một phụ nữ và một hậu duệ đảm trách. Vì có thể các ông không còn đủ sức nữa. Trong các khóa đàn anh chúng tôi chỉ nể khoá 1 Thủ Đức Nam Định. Những quý vị này chỉ có thể tổ chức kỳ 60 năm là tuyên bố chấm dứt. Hiện nay chưa có khóa nào tổ chức được kỷ niệm 60 năm. Khóa Cương Quyết Đà Lạt vào trường 300. Ra trường 270. 2014 họp khóa 70 người. 2018 còn liên lạc 50 người, họp khóa 30 người. Vào năm 2019 sẽ họp khóa 25 người. Sau cùng mỗi nơi sẽ cùng nhau họp khóa 1 người. Báo cáo Hết.



Bài ca bán vé: Chuyện sau cùng xin thông báo cũng quý vị như sau. Vùng San Jose hiện nay có rất nhiều chương trình văn nghệ quanh năm. Cơ quan IRCC và Dân Sinh Media cũng bảo trợ một chương trình văn nghệ do cô Diệu Linh và ca đoàn Ngàn Sao thực hiện. Chương trình lần này được đặt chủ đề Tình Yêu. Tình yêu đôi lứa, tình yêu gia đình và quan trọng hơn hết là tình yêu quê hương đất nước qua những bài ca gọi hồn dân tộc. Ca sĩ là những ai. Không phải từ các đại ban phía Nam CA. Không phải từ trong nước mời ra hải ngoại. Ca sĩ là những người trong gia đình của chúng ta ở San Jose. Được gọi là Cây nhà lá vườn. Tiếng ca của những con chim vườn trước đón chờ hoa nở vườn sau. Thực sự là văn nghệ rất địa phương nhưng xuất sắc nhất. Những bài ca chúng ta quen thuộc và ưa thích. Lại được tập hát đồng ca rất vất vả từ nhiều tháng. Hội Trùng Dương là một thí dụ. Làm sống lại lời ca của Phạm Đình Chương. Bài Người về của Phạm Duy cũng là một thông điệp hết sức truyền cảm. Trong cuộc sống của chúng ta hôm nay, ai là người ra đi và ai là người trở về. Đó là sơ lược về chương trình sẽ tổ chức lúc 3 giờ chiều ngày thứ bẩy 27 tháng 10-2018 tại Santa Clara Convention Center.Trong số 600 vé, ban tổ chức đã thanh toán gần hết. Chỉ yêu cầu tôi giải quyết 35 vé. Xin thông báo bằng hữu liên lạc để nhận vé đặc biệt. Những hàng ghế này chúng tôi cần các thân hữu quen biết tham dự để khích lệ, để chia xẻ, để thông cảm và cũng để đền đáp một phần rất nhỏ các bạn đã yểm trợ cho chúng tôi trong nhiều năm qua. Đã góp tiền cho Homeless. Góp tiền xây mộ nghĩa trang Biên Hòa, góp tiền bảo toàn Việt Museum. Xin điền gửi Email về cho biết địa chỉ và số vé. Chúng tôi sẽ gửi đến quý vị cấp tốc. Dù quý vị ở Canada, Âu Châu Úc châu. Vẫn còn kịp San Jose thì dễ dàng.

Trân trọng kính mời

Cha Joe Devlin : Quo Vadis !

Giao Chi, San Jose 2013

Ngày xưa, tôi đã được xem phim La mã có tựa đề “Quo Vadis”. Chữ nghĩa này lấy từ kinh thánh khi các đồ đệ của Chúa hỏi nhau về sự ra đi của Người. Quo Vadis? Thầy đi đâu?

Ngày nay tại San Jose người ta thành lập một kịch đoàn có tên là Quo Vadis do bà Marie Balletim đạo diễn và quản trị. Sự hiểu biết của tôi về chữ nghĩa của kinh thánh cũng có chừng đó. Còn về phần Cha Joe, hơn 20 năm trước đã nghe tên của người. Ngày nay hình ảnh đã mờ nhạt. Danh tiếng của Cha Joe Devlin không vang lừng thế giới. Có thể chỉ vài ngàn người Việt Nam trước năm 1975 còn nhớ nếu là dân ở Tràm Chim, miền Tây Nam Phần. Có thể chỉ vài chục ngàn dân tỵ nạn Việt Nam biết đến Cha Joe nếu họ đã từng ở trại Songkhla Thái Lan.

Nhưng đám trẻ Việt Nam lang thang trôi giạt đến Songkhla tạm trú trong trung tâm trẻ em không thân nhân chắc hẳn mãi mãi còn nhớ đến Cha Joe.

Trong đó có cô Vanessa Thu Vân Cao, chủ nhân T&H Body Shop trên đường số 5 thành phố San Jose. Đi trên xa lộ 101 đôi khi ta thấy có tấm bảng T&H nhận bảo trợ công tác làm sạch sẽ Freeway. Đó chính là cô gái tỵ nạn 13 tuổi ở Songkhla ngày xưa, bây giờ theo lời Cha nuôi trả nợ Hoa Kỳ bằng cách góp phần làm sạch sẽ quê hương mới. Tôi muốn kể hầu quí vị về Cha Joe và cô Vanessa. Trước hết xin đọc qua bản tin của Dân Sinh News. Cuộc đời ngoại hạng của một linh mục tận tụy hy sinh cho những người dân quê miền Nam Việt Nam. Tiếp theo, cũng chính vị linh mục đó đã tiếp tục là người chăm sóc cho hàng chục ngàn thuyền nhân tại Thái Lan. Cha Joe Devlin vốn là người dân Bắc CA, nhưng định mệnh đã đưa vị linh mục trẻ đến Tràm Chim, miền Nam Việt Nam. Định mệnh cũng đã đưa Cha đến Songkhla Thái Lan…



Hàng ngàn nạn nhân chiến tranh đã được Cha Joe giúp đỡ. Hàng chục ngàn Thuyền nhân Việt Nam đã được Cha Joe cưu mang. Sự hy sinh và tận tụy của Cha Joe đối với những người Việt bất hạnh từ trước và sau 75. Từ đồng ruộng miền Nam đến biển Đông. Tưởng như Cha là người phải trả nợ cho dân Việt cùng đường. Hiện nay trên thế giới có cả chục ngàn người Việt đã từng được sự giúp đỡ trực tiếp hay gián tiếp của Cha Joe. Bao nhiêu người còn nhớ đến Cha. Cha Joe bây giờ ở đâu?. Ngay tại San Jose cũng có cả trăm người trong số hàng chục ngàn Thuyền nhân đã nhận Cha Joe là ân nhân tại Songkhla. Bao nhiêu người còn nhớ đến ông. Nếu có ai hỏi bây giờ Cha ở đâu thì câu trả lời rằng Cha đã đi xa từ lâu rồi. Nhưng Quo Vadis sẽ đưa Cha trở về San Jose. Trong 8 buổi trình diễn liên tiếp, cuộc đời Cha Joe được dựng lại thành vở kịch sẽ được trình diễn ngay tại San Jose.

Chuyện lạ chưa từng xẩy ra. Trong giai đoạn Cha Joe mới đến Việt Nam, bác sĩ Phan Quang Đán là người đã mời Cha đến Việt Nam. Cuộc đời Cha dính liền với một Việt Nam đau thương từ lúc đó. Trong vở kịch này ai sẽ đóng vai Cha Joe. Phải đến xem mới biết được. Ai đóng vai bác sĩ Phan Quang Đán. Người đó là bác sĩ Vũ Thế Hưng. Quo Vadis dựng vở kịch về Cha Joe mà dự trù trình diễn đến 8 lần thì cũng là chuyện rất lạ. Sẽ có bao nhiêu người Mỹ đi xem, bao nhiêu người Việt đi xem. Có thể chỉ đếm trên đầu ngón tay. Nào ai biết được. Nếu thực sự là thuyển nhân Songkhla, có thể sẽ đi xem nhiều lần. Có thể không hiểu hết đối thoại, nhưng cần gì. Hơn 20 năm trước, đã nói chuyện bằng tay với Cha Joe mà sau cùng đã được vào Mỹ. Người Việt lúc đó không ai gọi Cha là linh mục. Ai cũng gọi là CHA, như là một đấng sinh thành, nhất là đám trẻ không Cha mẹ dưới 18 tuổi. Một trong đứa trẻ đó lúc ở trại là bé gái 13 tuổi. Ngày nay là thương gia ở San Jose, đã lái chiếc xe Van to tướng đến Việt Museum gỡ bức tranh Thuyền nhân để đem về làm phông cho vở kịch.





Khán giả xem kịch Quo Vadis diễn cuộc đời Cha Joe.



Vài nét về Cha Joe.

Joe Devlin sinh ngày 27 Dec. 1916 tại San Francisco và thụ phong linh mục 1947. Lúc đó Cha Joe là một thầy tu trẻ 31 tuổi và luôn luôn ước mong được phục vụ giáo hội tại những nơi khó khăn nhất. Tuy nhiên, thực sự phải chờ đợi thêm một phần tư thế kỷ thì định mệnh mới đưa Cha gắn liền với 2 chữ Việt Nam. Năm 1970, bác sĩ Phan Quang Đán đang là thành viên quan trọng của chính phủ Nam Việt Nam đã gửi Cha Joe một lá thư ngắn ngủi. Lúc đó Cha đang tìm đường qua phục vụ Phi Châu. Bác sĩ Đán viết: “Thưa Cha, tôi nghe nói Cha muốn tìm giúp đỡ dân nghèo. Xin đến đây. Chúng tôi có đủ cả. Dân nghèo, nạn nhân chiến tranh, vợ góa, con côi, ốm đau và chết chóc. Chúng tôi đang có chiến tranh với cộng sản. Chúng tôi hoan nghênh sự giúp đỡ của Cha. Xin Cha đến đây.” Qua lá thư ngắn ngủi, định mệnh đã đưa Cha Joe đến miền đất hẻo lánh gọi là Tràm Chim, ở miền Đồng Tháp, tỉnh Kiến Phong. Quả thực, ở đây có đủ thứ mà bác sĩ Đán đã mô tả, lại thêm một kẻ thù kinh khủng nhất mà chưa được nói tới: Việt cộng. Cha Joe đã sống 5 năm với người dân Tràm Chim. Bị Việt cộng treo đầu có giải thưởng. Bị ám sát hụt. Ông xây lại nhà Chúa, tổ chức cộng đồng xã hội và dựng lại niềm tin. Khi cơn hồng thủy miền Nam tràn đến vào năm 1975, Cha tìm cách giúp giáo dân di tản về Saigon. Chuyến đi trải qua nhiều gian truân. Sau tháng 4-1975, Cha về phục vụ tại trại tỵ nạn Pendleton California. Tiếp theo, Cha qua giúp dân tỵ nạn Việt Nam tại Songkhla Thái Lan. Tại đây, Cha trở thành vị thánh của người Việt tỵ nạn. Có những lúc Songkhla lên đến hàng chục ngàn người, ai cũng biết Cha Joe là vị ân nhân không mệt mỏi của bao nhiêu trường hợp. Mỗi tối, Cha cầu nguyện cho dân tỵ nạn, nhưng Cha sợ hãi khi buổi sáng thức giấc sẽ phải đi vớt xác người trên biển hay đón những gia đình tan nát, những cô gái bị hải tặc hành hạ. Những buổi bình minh đau thương vẫn đến với Cha suốt ngày này qua ngày khác.

Chuyện của chị em cô Vân. Có cả ngàn câu chuyện của người tỵ nạn viết về Cha Joe. Xin nhắc lại một chuyện có hậu nhất. Ngày 16 tháng 3-1980 chị em cô Vân vượt biên tại Cà Mâu. Mẹ ở lại nuôi Cha cải tạo. Bốn đứa con lên đường. Chị cả 17, rồi chị kế 15, cô bé Vân 13 và cậu em út 12. Gửi đi theo gia đình ông bác sĩ quen biết. Giờ chót, gia đình bác sĩ kẹt lại. Bốn chị em không có thân nhân xuống chiếc ghe dài 8 thước, rộng 1 mét rưỡi, chứa 48 người. Chưa đi đã thấy chết. Lúc đó là năm 80, hải tặc và sóng gió chờ ở ngoài khơi. con thuyền đi được đến hải phận quốc tế thì chết máy, thủng đáy. Đám người khốn nạn thay nhau tát nước và thả chiếc ghe trôi giạt trên biển cả. Tàu cá Thái Lan đến tiếp tế và bóc lột nhiều lần nhưng may mắn chưa gặp tàu hải tặc. Sau 16 ngày trôi giạt gặp dàn khoan và được cứu về Songkhla. Bốn chị em gặp Cha Joe đưa vào trung tâm trẻ em. Từ đó các em trở thành con cái của cha. Ở đảo 7 tháng. Chị em Vân được vào Mỹ và người quen nhận bảo trợ về Oakland. Cha Joe quản ngại nên giới thiệu về cho Cha Tịnh và được người quen khác nhận về cư ngụ tại San Jose. Từ lúc đó Cha Joe bên đảo tiếp tục theo dõi giúp đở. Các em theo đạo và đã từng được chị Kim Oanh nhận là mẹ đỡ đầu. Lúc đó cô Kim Oanh là cháu Cha Tịnh cũng chỉ hơn chị em vài tuổi. Chị em đưa nhau đi học và cùng nhau trưởng thành tại San Jose. Đám cưới cô Vân có Cha Joe về chủ hôn. Sau đó khi Cha về nghỉ hưu ở San Jose thì chị em và các gia đình tỵ nạn tại San Jose có tới lui thăm viếng.Đám tang Cha Joe cũng tại San Jose, cô Vân lên đọc bài ai điếu khi các người tỵ nạn Việt Nam ngồi chật cả nhà thờ. Ai cũng khóc cho người ân nhân số 1 của Việt Nam tại Songkhla.

Vân và chồng đứng bên tay mặt Cha Joe nhân ngày họp mặt tại San Jose. Ngày nay cô bé Vân 13 tuổi ra đi ở Cà Mâu năm 80 trở thành Vanessa Thu Vân Cao là người tổ chức và bảo trợ chính cho kịch đoàn Quo Vadis dựng lại cuộc đời Cha Joe tại San Jose.

Cha JOE sống lại. Trong 8 buổi diễn liên tiếp, mỗi ngày Cha Joe đã sống lại 2 lần. Cảnh 1 gần 1 giờ, Cha sống tại Tràm Chim, miền Đồng Tháp, Việt Nam và cảnh 2 hơn nửa giờ Cha sống tại trại tỵ nạn Songkhla, Thái Lan.

Thiếu niên tỵ nạn Việt nam, con cái của Cha chụp hình kỷ niệm tại Songkhla

Tổng cộng có 15 diễn viên Hoa Kỳ và Việt Nam. Kịch bản lôi cuốn diễn tiến chặt chẽ. Giám đốc kịch đoàn và đạo diễn là bà Marie Balletime. Các diễn viên rất xuất sắc. Người đóng vai Cha Joe đảm trách vai chính sống động vô cùng. Các vai khác nỗ lực hết sức kể cả các tài tử gốc Việt. Đối thoại hoàn toàn bằng Anh ngữ, ngắn gọn, và dễ hiểu. Đặc biệt toàn bộ kịch bản nói lên tinh thần chống Cộng quyết liệt. Đối thoại có chiều sâu và tạo nên những đoạn bi hài lẫn lộn. Các vai phụ lần lượt đóng nhiều vai. Nông dân, thuyền nhân rồi hải tặc. Một cô gái Việt đóng cả vai nữ đặc công vào ám sát Cha Joe. Một thanh niên Việt đóng vai vị đại úy VNCH anh hùng quyết ở lại chiến đấu tại Tràm Chim. Nước mắt và tiếng cười được chia xẻ bởi hàng trăm khán giả Hoa Kỳ.

Kịch đoàn Quo Vadis sau buổi diễn cuối cùng ngày chủ nhật.



Phần kết luận.

Trong suốt 8 lần trình diễn, buổi tối vào ngày thường và 2 buổi chủ nhật diễn ban ngày. Mỗi ngày có chừng hơn 100 đến 200 khách Mỹ tham dự. Khách Việt Nam rất ít, thực là đáng tiếc. Buổi mở đầu, buổi tiếp tân và buổi cuối cùng hoàn toàn không có truyền thông Việt Nam tham dự. Lại thêm một lần đáng tiếc. Riêng Dân Sinh Media có đến quay phim toàn bộ, có thể sẽ đưa lên TV sau này. Cũng nên lưu ý thêm quý vị thân hữu của tôi, vai bác sĩ Phan Quang Đán trong vở kịch này do bác sĩ Vũ Thế Hưng đảm trách. Trong ngày diễn cuối cùng vào chủ nhật vừa qua, chúng tôi tham dự cùng ông bà thẩm phán Phan Quang Tuệ. Ông Tuệ có dịp nói chuyện với toàn thể diễn viên với tư cách là con trai của bác sĩ Đán. Sự hiện diện của ông cũng là một sự tình cờ đặc biệt khi được xem kịch sĩ tài tử đóng vai người Cha danh tiếng của mình.

Thẩm phán Phan quang Tuệ cảm ơn Quo Vadis

Riêng phần cá nhân tôi, có dịp nói với toàn thể kịch đoàn rằng, 34 năm về trước, khi còn làm việc cho học khu San Jose, cũng trên sân khấu đường Park này chúng tôi đã dựng vở hội nghị Diên Hồng cho phụ huynh và các học trò Việt Nam mới đến Mỹ. Lúc đó ông Mã Sanh Nhơn đóng vai vua nhà Trần. Ông nhạc sĩ Anh Việt, Trần Văn Trọng đóng vai dẫn đầu đoàn bô lão vào nghị hội. Còn tôi, Vũ Văn Lộc, đóng vai Thằng Mõ vác loa đi kêu gọi toàn dân. Ba ông đại tá hết thời tại San Jose vào dịp Tết 77 đã lên múa may trên sân khấu mua vui cho đám học trò tỵ nạn.





Thiếu niên tỵ nạn Songkhla trở thành dân Mỹ San Jose



Ai ngờ rằng 34 năm sau chỉ còn mình tôi có dịp trở lại cũng sân khấu này để xem kịch bản dân Việt ở Tràm Chim và dân tỵ nạn ở Songkhla. Hai ông bạn cũ nay đi xa cả rồi. Hơn 30 năm trước, chúng tôi đem cho con trẻ tiếng cười. Ba mươi năm sau, họ diễn cho người lớn khóc. Ban kịch này trình diễn tại San Jose, nơi có đông người Việt nhất thế giới cũng là tin tức đáng lưu ý. Duy có điều đáng tiếc là số khán giả Việt Nam tỵ nạn Songkhla tại San Jose có cả ngàn người. Mà số người đến với Cha Joe ngày nay chẳng được bao nhiêu.

Thôi cũng đành xin lỗi Cha Joe. Người tỵ nạn năm xưa đâu có biết rằng kịch diễn hay và dễ hiểu như thế. Riêng đám trẻ của trung tâm Songkhla, toàn là con cái của ngài, bây giờ đã trở thành các công dân Hoa Kỳ gương mẫu.

Khả năng hiểu biết về tôn giáo của tôi rất giới hạn. Bên Phật giáo dường như ai thiện tâm cũng là Phật. Vì vậy đối với thuyền nhân Việt nhớ ơn Cha Joe. Ngài cũng là Chúa. Quo Vadis? Bây giờ Cha đi đâu?

Trong các bạn, ai là ngườ đã ngồi trong lớp học này?

Giao Chỉ – San Jose.