TQ-Mỹ Tăng Áp Thuế, TQ Tố Mỹ Bắt Nạt, TQ Ra Bạch Thư Tố Mỹ, Vẫn Hô Hào Đối Thoại

BEIJING - Chiến tranh thương mại leo thang.Trung Cộng tăng mức áp thuế mới vào hàng hóa Hoa Kỳ hôm Thứ Hai và tố cáo Hoa Kỳ bắt nạt.Tổng Cục Thuế Quan TQ nói là bắt đầu thu thêm thuế quan 5% và 10% đối với 60 tỷ đôla danh sách của 5,207 mặt hàng Hoa Kỳ nhập vào Trung Quốc.Thời điểm trùng hợp với dự định của TT Trump sẽ tăng mức thuế quan lên 200 tỷ đôla hàng Trung Quốc nhập vào Mỹ hiệu lực.Bạch Thư của Trung Cộng lần đầu tiên tố cáo Hoa Kỳ “dùng chiến thuật hù dọa kinh tế” bằng chiến tranh mậu dịch, và khẳng định lập trường rằng vấn đề chỉ có thể giải quyết bằng đối thoại.Bạch Thư được thông tấn chính thức Xinhua phổ biến sau loan báo hôm Thứ Bảy của Beijing từ chối đề nghị thuơng luợng từ chính quyền Trump.Tài liệu này mô tả chủ trương “America First” là phá hoại quan hệ kinh tế song phương và đe dọa hệ thống đa phương của toàn thế giới.Bạch Thư 36,000 chữ không chỉ danh TT Donald Trump. Với loại tuyên cáo này, Beijing tái khẳng định niềm tin rằng tự do mậu dịch và quy chế đa phương là định hướng duy nhất có lợi cho các bên.Bạch Thư tựa đề “Facts about the China-US trade dispute and China’ s stance” là nỗ lực mới nhất của Beijing tự mô tả tư thế của mình là có giá trị đạo lý trong cuộc đối đầu đang tiếp diễn.Chuyên gia Liu Weidong của Viện khoa học xã hội khẳng định “không dùng Bạch Thư này để chấm dứt chiến tranh thương mại với Washington” nhưng muốn chứng tỏ với thế giới thiện chí và sự chân thành trong việc tìm kiếm giải pháp thỏa hiệp.Giới phân tích nói “Beijing chuyển bóng sang phần sân của Trump”.Thông tấn Reuters đưa tin : chính quyền Beijing bắt đầu giải thích với dân lục địa trong 1 buổi họp báo của 7 Phó Thủ Tướng trong ngày Thứ Ba 25-9 tại thủ đô, sau thông cáo bãi bỏ chuyến đi Washington ngày Thứ Hai của Phó Thủ Tướng Liu He, vì TT Trump xác nhận vẫn xúc tiến thuế phạt với 200 tỉ MK hàng xuất cảng của Trung Cộng, hiệu lực từ 12.00 pm ngày Thứ Hai.Kinh tế gia Julian Evans-Pritchard tại Capital Economics nói “Beijing muốn được xem như là nạn nhân của chiến tranh mậu dịch, không là phe chủ động đối đầu” và đó là mục tiêu của Bạch Thư.