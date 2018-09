(Xem: 169)

Báo Kinh Tế & Đô Thị ghi rằng tổng kim ngạch xuất cảng trong 8 tháng qua đạt 155,41 tỷ USD. Về dệt may, Phó Chủ tịch Hiệp hội Dệt may Việt Nam (VITAS) Trương Văn Cẩm cho hay: Năm 2018 và những năm tiếp theo, ngành dệt may đối mặt với nhiều thách thức khi nguồn vải may xuất cảng chủ yếu phải nhập cảng, chiếm trên 80% nhu cầu, tạo ra tình trạng “nghẽn” tại khâu dệt nhuộm. Đa phần các hiệp định FTA đều áp dụng quy tắc xuất xứ hàng hóa, trong khi dệt may Việt Nam nhập cảng đến 80% nguyên phụ liệu.