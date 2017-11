Sắt Thép VN Vào Saudi Arabia Gấp 17 Lần

Bản tin Vinanet ghi rằng trong 10 tháng đầu năm 2017, Saudi Arabia gia tăng nhập cảng sản phẩm sắt thép từ Việt Nam, tuy kim ngạch chỉ đạt 7,7 triệu USD, nhưng so với cùng kỳ tăng gấp 17 lần. Như thế, trong 10 tháng đầu năm nay Việt Nam đã thu về từ thị trường Saudi Arabia 374,2 triệu USD, tăng 11,5% so với cùng kỳ năm 2016. Việt Nam xuất cảng sang Saudi Arabia chủ yếu các nhóm hàng điện thoại và linh kiện, dệt may, máy móc thiết bị, hàng nông sản…. trong đó điện thoại và linh kiện là mặt hàng chủ lực, chiếm 27,5% tổng kim ngạch, đạt 102,9 triệu USD tăng 1,99%.