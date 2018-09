Cali: Cần 91 Tỉ MK Cho Giáo Dục, Thực Tế Chỉ Có 69 Tỉ MK, Dẫn Tới Kết Quả Học Sinh Kém, Thiếu Thầy Cô, Thiếu Nhân Viên

Một dự án nghiên cứu rộng lớn đã được công bố trong tuần trước cho thấy rằng California đã tài trợ thiếu cho học đường tới 22 tỉ đôla, nhiều học sinh California thua sút trong việc học và trường học tại California không có đủ thầy cô giáo, cố vấn và những nhân viên khác.Dự án nghiên cứu, được gọi là Getting Down to Facts II, gồm 3 chục phúc trình và 19 bản tóm tắc cung cấp một cái nhìn toàn diện vào hệ thống giáo dục California khi tiểu bang chuẩn bị chọn một thống đốc, tổng giám đốc và các nhà lập pháp mới của tiểu bang.Diễn đàn San Diego Union-Tribune nói chuyện với Jennifer Imazeki của Đại Học San Diego State University, là nhà nghiên cứu địa phương duy nhất viết trong phúc trình. Imazeke viết phúc trình và đồng tác giả của bản tóm tắc nghiên cứu về việc tài trợ trường học. Bà cũng là đồng tác giả bản phúc trình tóm tắc về toàn bộ nghiên cứu.Imazeki và nhiều nhà nghiên cứu khác cho thấy rằng, ngay dù mức tài trợ trường học tại California đã và đang gia tăng, họ vẫn còn thấp so với mức trung bình trên toàn quốc. Các học khu với số học sinh có hoàn cảnh khó khăn cao đặc biệt bị thiệt hại do những chênh lệch tài trợ, theo Imazeki cho biết.Các nhà nghiên cứu nói rằng California cần chi tiêu 91.8 tỉ đô la tài trợ hoạt động cho giáo dục trong niên khóa 2016-2017 để cho tất cả học sinh có cơ hội để đạt được các mục tiêu giáo dục được tiểu bang đề ra. Thực tế, California chỉ chi tiêu 69.7 tỉ đô la, có 32% sai biệt. Chỉ 3% học sinh California có mặt tại trường trong học khu chi tiêu đầy đủ tiền cho giáo dục, mà các nhà nghiên cứu phỏng đoán $16,800 cho mỗi học sinh.Các nhà nghiên cứu đề nghị rằng cần thêm tài trợ để thuê thêm thầy cô giáo để giảm kích thước của lớp học và cải thiện giáo dục đặc biệt, mở rộng các chương trình có thể giúp ích cho các học sinh có hoàn cảnh khó khăn như mẫu giáo và các chương trình mùa hè, thuê thêm nhân viên hỗ trợ như các cố vấn hướng dẫn, các bác sĩ tâm lý trường học và các nhân viên xã hội và tăng thời giờ cho học sinh ở trường bằng cách mở thêm ngày học và năm học.