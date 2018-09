KIỆT TẬN THÍ

Phan Minh Hành

Vào thời Đức Phật tại thế tại thành Vương Xá, đời sống dân chúng trong một ngôi làng nhỏ bé rất bình dị và an lành. Gần sát bên con suối nhỏ có một cô gái khoảng 16 hay 17 tuổi, mồ côi cha mẹ, sống nghèo khổ và đơn độc trong một túp lều chỉ vừa đủ cho một người chui ra chui vào. Hằng ngày cô gái phải lội bộ vài dậm đường vào trong rừng hái rau cỏ cùng cây trái, rồi đem ra chợ bán đặng kiếm vài xu độ nhật qua ngày. Tuy cuộc sống lam lũ và cực nhọc, nhưng cô gái không hề than van, trái lại tâm hồn cô gái rất tự tại, hồn nhiên và luôn sống nhân ái đúng với chánh pháp, biết kính trọng mọi người cùng sẵn lòng giúp đỡ người chung quanh. Một ngày trong chợ xôn xao về tin nhân ngày rằm tháng bảy sẽ có khoảng hai trăm tỳ kheo vào lễ chùa trong làng. Được tin nầy cô gái quá đỗi mừng vui và tự nhủ muốn cúng dường hết cho tất cả hai trăm vị tỳ kheo. Hoàn cảnh nghèo khó nơi cô gái phải vật lộn kiếm từng xu mưu sinh hằng ngày, khả năng cúng dường cho một vị tỳ kheo còn không thể được, huống hồ lấy gì cúng dường cho hai trăm vị tỳ kheo! Mắt cô gái sáng ngời khi tìm ra phương cách cúng dường đến hai trăm vị tỳ kheo. Gần đến giờ dùng ngọ trong chùa, cô gái lôi gia tài của mình ra chỉ vỏn vẹn có hai xu, mua một ký muối, rồi năn nỉ bà đầu bếp nấu canh cho hai trăm vị tỳ kheo với một ký muối vừa mua. Nhờ cái nhân rộng rãi và tốt đẹp của cô gái mà sau nầy cô gái nhận được cái quả vô cùng lớn lao. Chỉ vài năm sau cô gái mồ côi và nghèo khó đó lọt vào mắt xanh của vị thái tử và về sau trở thành hoàng hậu.

Cũng vào thời Đức Phật dưới triều vua Ba Tư Nặc, có một cặp vợ chồng già nghèo tới độ, nói như nhà văn Nguyễn Ngọc Tư, "nghèo đến không có cục đất chọi chim", phải đi ăn xin hằng ngày. Hai vợ chồng chỉ có một tấm vải duy nhất để mặc che thân. Ngày nào người chồng ra ngoài xin ăn thì lấy tấm vải quấn ngang người, còn người vợ phải nằm ẩn thân dưới đống rơm trong ngôi nhà tồi tàn. Ngược lại tới phiên người vợ ra ngoài thì lấy tấm vải khoát vào thân, ông chồng phải ngồi bó thân trong rạ rơm. Cứ thế hai vợ chồng thay phiên nhau xử dụng chỉ một tấm vải che đậy thân thể, đi ăn xin sống qua ngày đoạn tháng. Rồi một ngày người vợ vừa sắp sửa khoát tấm vải đi ra ngoài ăn xin, bỗng nhìn thấy một vị tỳ kheo đang đứng trước nhà xin khất thực. Tuy sống trong cảnh bần hàn, khốn khổ, nhưng tâm tính người vợ vẫn ghi nhớ lời dạy vàng ngọc của Đức Thế Tôn rằng phải tránh làm việc ác, hãy làm điều lành, cùng cố gắng hành việc bố thí, cúng dường. Nhưng người vợ tự nhủ gia tài chỉ có một tấm vải cũ rích, cúng dường tấm vải nầy, lấy gì khoát lên che cái thân tứ đại nầy đi xin ăn! Tuy nghĩ như thế, nhưng với lòng chí thành với đạo pháp, đứng trong nhà người vợ hoan hỉ lấy tấm vải truyền ra cửa cho vị tỳ kheo. Sau đó vị tỳ kheo về kể lại cho Đức Thế Tôn cùng các vua quan nghe việc cặp vợ chồng nghèo khó, đến không có cục đất chọi chim, chỉ có một tấm vải che thân, mà cũng đem cúng dường tấm vải đó. Quá cảm xúc trước hành động cúng dường vô lượng của cặp vợ chồng già nầy, vua Ba Tư Nặc đã ban tặng một ngôi nhà lầu; một thùng tiền vàng bạc; một rương đầy ngọc ngà, châu báu; một ngàn tấm vải lụa thượng hạng..v..v cho cặp vợ chồng, đến ba đời sau tiêu xài cũng chẳng hết.

Còn thời nay vào tháng 10 năm 2017 sau giờ làm việc một cô gái trẻ lái xe về nhà, bỗng xe hết xăng, phải ngừng lại ở nơi hoang vắng và chiếc cell phone cũng hết battery, nên không thể kêu gọi người thân đến giúp đỡ. Lúc ấy trời lất phất mưa, quang cảnh trở nên u tối và vắng vẻ hơn, càng khiến cô gái trẻ lo âu, sợ sệt chuyện không may xảy ra. Bỗng đâu có một người đàn ông trạc khoảng 60 tuổi, khuôn mặt râu ria dài quá cằm, khoát chiếc áo lạnh có mủ đội kín trên đầu, xuất hiện trước đầu xe, càng khiến cô gái trẻ run rẩy và lo sợ hơn nữa. Sau khi cô gái trẻ nói xe không thể chạy được, bởi vì xe cạn xăng mà chẳng biết, người đàn ông bảo cô gái :

"Hãy ngồi lặng yên trong xe, khóa cửa và bật đèn xe lên. Tôi sẽ đi mua xăng dùm cô".

"Xin cám ơn ông".

Người đàn ông rà soát túi quần cùng túi áo, chỉ thấy còn một tờ giấy bạc 20 đô la. Lội bộ trong cơn mưa khoảng một dặm đường mới đến cây xăng, người đàn ông mua được 1 thùng xăng 20 đô la, rồi mang về đổ vào xe cho cô gái. Cô gái thật sự cảm động trước nghĩa cử tốt đẹp của người người đàn ông đáng tuổi cha mình. Cô gái nhìn người đàn ông với ánh mắt vô vàn biết ơn và hỏi có thể biết tên và địa chỉ nhà ông được không? Người đàn ông mỉm cười hiền hòa, trả lời:

"Cô gái ơi, tôi là một người vô gia cư! Không nhà, không cửa và cũng không còn thân nhân".

Nói xong ông ta ra dấu cho cô gái hãy lái xe về nhà ngay đi. Vài ngày sau đó cô gái trẻ quay trở lại địa điểm được ông vô gia cư giúp đỡ, để tìm gặp ông ta cùng hoàn trả tiền mua xăng và biếu tặng ông một số vật dụng. Cảm thấy sự đền đáp của mình quá ít ỏi so với công lao của ông vô gia cư giúp đỡ mình một cách vô vị lợi, cô gái mới lên trên internet gây quỹ giúp người vô gia cư đó, bằng cách kể lại câu chuyện xe mình hết xăng dọc đường và được một người vô gia cư, dùng số tiền còn lại trong túi chỉ có 20 đô la, đi mua xăng về đổ vào trong xe để cô trở về nhà một cách an toàn. Cô gái chỉ cầu mong gây quỹ cho ông vô gia cư đến $20,000 mà thôi, để với số tiền nầy sẽ giúp đỡ ông vô gia cư lập lại cuộc sống mới. Nhưng kết quả ngoài sự tưởng tượng và mong đợi, số tiền gây quỹ cho ông vô gia cư lên đến hơn $400,000, tức gấp hơn 20 vạn lần mà cô gái cầu mong.

Qua sự cúng dường bố thí của cô gái mồ côi, của cặp vợ chồng già và của ông vô gia cư, có thể được xem là kiệt tận thí. Trong kinh Hoa Nghiêm Đại Phương Quảng, Bồ Tát Công Đức Lâm đã thực hiện 10 loại bố thí, và kiệt tận thí là một trong 10 loại bố thí:

1- Phân giảm thí.

2- Kiệt tận thí.

3- Nội thí.

4- Ngoại thí.

5- Nội ngoại thí.

6- Nhất thiết thí.

7- Quá khứ thí.

8- Vị lai thí.

9- Hiện tại thí.

10- Cứu kính thí.

Kiệt tận thí có thể được xem là trong khi mình đang sống thiếu thốn, khổ sở, phải vật lộn, bươm chảy kiếm ăn từng giờ, từng ngày một cách lương thiện, có khi phải rơi vào hoàn cảnh đi ăn xin, thế mà dám bố thí tất cả đến kiệt tận, trắng tay, chỉ với mục đích đem đến sự an vui, hạnh phúc và no ấm cho người khác. Thật sự chỉ có hàng Đại Bồ Tát mới thực hiện được kiệt tận thí, chứ phàm phu như chúng ta chỉ nghĩ đến cảnh rơi vào khánh kiệt tài sản mà phát sinh lo âu, sợ hãi, nói chi đến cúng dường hết tất cả tài sản cho tha nhân. Vì thế xin hãy noi gương Bồ tát Thường Bất Khinh trong kinh Pháp Hoa rằng không nên khinh khi, xem thường bất cứ một người nghèo khó nào. Bởi vì họ có thể là các vị Bồ Tát hóa thân trong giai cấp khốn khó đó, để mà hóa độ chúng sanh và hoằng dương đạo pháp.

Nhân nói về người vô gia cư đi mua xăng hết số tiền trong túi $20 giúp cô gái, không thể không nhắc vài hàng ngắn ngủi đến Giới Trẻ Mây Từ tại trung tâm Little SaiGon. Được thành lập vào cuối năm 2012, Giới Trẻ Mây Từ gồm một nhóm Phật tử trẻ ham tu hiếu học và muốn đóng góp công sức, năng lực vào việc yểm trợ chánh pháp, với mục đích tổ chức các khóa học Phật pháp cho giới trẻ tham dự, cùng tổ chức các sinh hoạt từ thiện giúp đỡ người vô gia cư và người cao niên. Về mục đích từ thiện, hằng tháng Giới Trẻ Mây Từ mua thực phẩm, nấu thức ăn thết đãi những người vô gia cư tại thành phố Santa Ana. Từng hàng dài những người vô gia cư đến nhận lãnh thức ăn và được thưởng thức các món ăn thuần túy Việt Nam do những bàn tay từ ái của các bạn trẻ trổ tài nấu nướng. Cũng hằng tháng các nam thanh nữ tú trong nhóm Giới Trẻ Mây Từ đến các Nursing Home đờn ca, múa hát, kể truyện, mong đem niềm vui tiếng cười đến cho những người già yếu, bệnh tật đang sống cô đơn, mòn mỏi trong viện dưỡng lão. Còn về mục đích tu học Phật pháp, Giới Trẻ Mây Từ đã thỉnh được Hòa Thượng Phước Tịnh đến dạy giáo lý và thực hành pháp bồ tát đạo vào mỗi tuần hay hai tuần trong tháng. Rồi hằng năm nhóm Giới Trẻ Mây Từ tổ chức khóa tu học Phật pháp tại vùng đồi núi, do Hòa Thượng Phước Tịnh hướng dẫn, đã hơn trăm vị phật tử từ khắp nơi về tham dự và đem lại nhiều lợi ích cho việc hoằng pháp. Và cũng như mọi năm, năm nay nhóm Giới Trẻ Mây Từ sẽ tổ chức khóa tu học 7 ngày cũng do Hòa Thượng Phước Tịnh hướng dẫn và đặc biệt được sự yểm trợ của Quý Thầy Cô từ Úc Châu và từ tu viện Lộc Uyển. Khóa tu năm nay với chủ đề "Tuần Lễ Tĩnh Tâm" được tổ chức vào ngày 6-10-2018 đến 13-10-2018, ở vùng rừng núi Mountain High, địa chỉ: 23001 Big Pines Hwy Wrightwood, CA 92397

Trong khóa tu năm nay Hòa Thượng Thích Phước Tịnh sẽ làm lễ xuất gia đoản kỳ cho các phật tử nào muốn gieo duyên với đạo pháp. Muốn biết đầy đủ chi tiết về khóa tu, xin liên lạc về:

Email: lienlac@gioitremaytu.org

Facebook: Gioi Tre May Tu (Compassionate Clouds Association)

Phone:

- Chương: (714) 277-6417

- Diệu Ngọc: (714) 858-8704

Nhóm Giới Trẻ Mây Từ có thể chưa hành kiệt tận thí, nhưng chắc hẳn cũng chưa kiệt lực thí chứ?

Ngày 22-9-2018

Phan Minh Hành

Giới Trẻ Mây Từ giúp thức ăn cho người vô gia cư

Giới Trẻ Mây Từ giúp vui cho người cao niên