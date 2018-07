Chế Ma Túy: Bắt 1 Việt Kiều Xe Lậu: Bắt Cả Chục Việt Kiều

SAIGON -- Việt kiều về Việt Nam, kinh doanh đủ thứ màn sai trái, bị lộ...Trong khi Báo Người Lao Động kể về một Việt kiều Pháp làm trùm đường dây thuốc lắc ở Sài Gòn, báo Pháp Luật kể chuyện cả chục Việt kiều Mỹ cấu kết cùng công an để nhập lậu 17 chiếc xe siêu sang...Bản tin NLĐ kể rằng một thanh niên Việt kiều Pháp đã thuê chung cư cùng đồng bọn làm tổng hành dinh cho những phi vụ buôn bán thuốc lắc quy mô lớn.Tối 16-7, Cơ quan CSĐT Công an TP SG cho biết vừa phối hợp với Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (C47 Bộ Công an, đơn vị chủ công) triệt phá thành công đường dây sản xuất trái phép ma túy quy mô lớn tại TP SG do Didonna Quốc Anh Phillip (SN 1992, Việt kiều Pháp) cầm đầu.Theo lực lượng trinh sát, khi Didonna Quốc Anh Phillip và đồng bọn là Vũ An (SN 1990) đang giao nhận 1 kg ma túy tại một chung cư ở quận 8 thì bị bắt quả tang. Khám xét nơi ở của hai đối tượng, công an thu giữ 85.000 viên thuốc lắc và nhiều tang vật liên quan đến việc sản xuất ma túy.Didonna Quốc Anh Phillip khai nhận thuê nhà chung cư ở cùng Vũ An và sử dụng làm địa điểm hoạt động phạm tội và dùng bột đá để pha chế, sản xuất hàng ngàn viên ma túy tổng hợp.Bước đầu, lực lượng công an ước tính trung bình mỗi đêm, bọn chúng sản xuất khoảng 20.000 viên ma túy. Đáng chú ý, nhóm đối tượng này thường xuyên nghiên cứu, tìm công thức pha chế các loại ma túy mới theo nhu cầu của thị trường.Trong khi đó, Báo Pháp Luật kể rằng cản chục Việt kiều Mỹ cấu kết cùng công an để nhập lậu 17 chiếc xe siêu sang...Theo hồ sơ, hai Việt kiều Helena Phạm và Ái được xác định cầm đầu đường dây đã bỏ trốn, đang bị truy nã. Còn bị cáo Bùi Lê Việt Khôi (Kenny Khôi, 35 tuổi, nguyên trưởng phòng kinh doanh ô tô Công ty Dương Đông-Sài Gòn) cùng 15 đồng phạm bị truy tố, đưa ra xét xử về tội buôn lậu.Đáng chú ý, có bốn bị cáo nguyên là công an xã trên địa bàn huyện Bảo Lâm (Lâm Đồng) gồm: Nguyễn Tiến Dũng (56 tuổi, nguyên trưởng Công an xã Lộc Thành), Lê Đinh Trường (57 tuổi, nguyên trưởng Công an xã Lộc Quảng), Đinh Văn Hồng (49 tuổi, nguyên phó trưởng Công an xã Lộc Lâm).Bản tin nói các bị cáo đã thỏa thuận với các Việt kiều đang sinh sống tại Mỹ để dùng thủ đoạn nhập khẩu xe theo diện hồi hương nhằm thanh toán chi phí tại Mỹ rồi vận chuyển về Việt Nam, thu lợi bất chính. Đường dây này đã nhập lậu 17 xe sang như Land Rover, Lexus, Audi, BMW... trị giá gần 51,2 tỉ đồng, trốn thuế gần 22,8 tỉ đồng.Để hợp thức hóa việc hồi hương giả tạo, Helena Phạm thông qua một số người tại Việt Nam cấu kết với nhiều cán bộ công an thuộc các xã Lộc Thành, Lộc Quảng, Lộc An và Lộc Lâm (huyện Bảo Lâm, Lâm Đồng) nhập khẩu thường trú khống cho 17 Việt kiều Mỹ. Các cán bộ này còn giúp sức trong việc xác nhận các đơn xin phép nhập khẩu 14 ô tô theo diện hồi hương. Điều này giúp cho Helena Phạm cùng đồng phạm buôn lậu thành công số ô tô này với giá trị gần 43 tỉ đồng, trốn thuế hơn 19,1 tỉ đồng.Bản tin PL ghi thêm:“Tương tự, Ái cùng đồng phạm buôn lậu thành công ba chiếc "siêu xe" với giá trị hơn 8,2 tỉ đồng, trốn thuế gần 3,7 tỉ đồng.”