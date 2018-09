Trần KhảiNhư thế, chính quyền thú nhận rằng câu chuyện Thủ Thiêm có quá nhiều sai phạm về phía chính quyền. Dù vậy, một thực tế là, nước mắt dân oan Thủ Thiêm đổ ra nhiều năm không thể nào gọi là đền bù xứng đáng.Bản tin từ nhiều cơ quan truyền thông trong nước ghi rằng UBND TP.SG chính thức xin lỗi nhân dân về các sai phạm ở Thủ Thiêm.UBND.TPSG đã họp báo để thông tin kế hoạch thực hiện thông báo của Thanh tra Chính phủ về các vấn đề tại Khu đô thị mới Thủ Thiêm.Bản tin ghi nhận, khi mở đầu buổi họp báo ông Võ Văn Hoan - Chánh văn phòng UBND TP.SG cho biết, với các vi phạm, UBND TP xin nhận trách nhiệm trước Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ vì đã thực hiện không đúng quy hoạch được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.Và do vậy, UBND.TP “chân thành xin lỗi nhân dân” bị ảnh hưởng tại khu vực 4,3 ha ngoài ranh quy hoạch thuộc khu phố 1, phường Bình An, quận 2 đã chịu nhiều thiệt thòi, tổn thất, vất vả trong cuộc sống nhiều năm qua.Vậy rồi phải tính làm sao với những tay cán bộ ma đầu gây oán co dân Thủ Thiêm? Thí dụ, vụ ém bản đồ quy hoạch Thủ Thiêm?Báo Kiến Thức hồi mấy tháng trước, vào ngày 04/05/18 có bản tin nhan đề là một câu hỏi, “Bao nhiêu cái như bản đồ quy hoạch Thủ Thiêm 'bốc hơi bí hiểm'?”Bản tin lúc đó ghi rằng trước khi xảy ra sự việc 'hy hữu' bản đồ quy hoạch Thủ Thiêm tỷ lệ 1/5000 'không cánh mà bay', dư luận cũng đã từng dậy sóng trước vụ mất hồ sơ Trần Vũ Quỳnh Anh hay Trịnh Xuân Thanh…Dự án Khu đô thị Thủ Thiêm (TP SG) có tổng diện tích 657ha và được quy hoạch là trung tâm hiện đại và mở rộng của TP SG với các chức năng là trung tâm tài chính, văn hóa, thương mại, dịch vụ cao cấp… Để triển khai xây dựng dự án, 15.000 hộ dân đã phải di dời với tổng số tiền chi trả bồi thường, tái định cư lên đến gần 30.000 tỷ đồng.Thế nhưng, mới đây dư luận đi từ "sốc" tới "ngỡ ngàng" khi lãnh đạo Sở Quy hoạch - kiến trúc TP SG thông báo rằng bản đồ quy hoạch Thủ Thiêm thất lạc. Đó là tấm bản đồ gốc quy hoạch tỷ lệ 1/5000 đi kèm với Quyết định số 367 của Thủ tướng phê duyệt ngày 4/6/1996 đã “không cánh mà bay”…Thực tế, có rất nhiều chuyện bí ẩn liên hệ tới Thủ Thiêm. Thông tấn BizLive hôm 11/09/2018 có bản tin nhan đề “Bí ẩn giá đất siêu rẻ của một dự án ở Thủ Thiêm”…Bản tin này ghi về một dự án: Có vị trí đắc địa bậc nhất Thủ Thiêm, ngay mặt tiền đại lộ Mai Chí Thọ, thế nhưng, dự án New City Thủ Thiêm được Công ty TNHH Xây dựng - Thương mại Thuận Việt (Thuận Việt) bán cho khách với tiền sử dụng đất tạm tính 4 triệu đồng/m2 căn hộ.Dự án New City Thủ Thiêm có nguồn gốc là dự án tái định cư thuộc chương trình 12.500 căn hộ phục vụ tái định cư Khu đô thị mới Thủ Thiêm. Dự án có quy mô 1.330 căn hộ này, mức giá được chào bán trên thị trường trên dưới 50 triệu/m2. Dù chưa có thông tin chính thức từ Thuận Việt, tuy nhiên, theo thông tin từ môi giới, hiện dự án đã được bán hơn 1.000 căn hộ.Theo bảng dự tính, nếu tiền sử dụng đất phân bổ 4 triệu/m2, theo dự tính của Thuận Việt được chấp thuận, thì lợi nhuận thu về từ dự án này có thể lên đến gần 3 ngàn tỷ.Con số 3 ngàn tỷ đồng là tương đương 130 triệu đôla Mỹ.Để nhắc lại một bản tin cũ năm 2016. Báo Lao Động ngày 29/08/2016 kể về Khu đô thị mới Thủ Thiêm, rằng: “Thành phố “hụt hơi”, đại gia giành đất vàng quá dễ!”Để đầu tư xây dựng Khu đô thị mới Thủ Thiêm (KĐTMTT), TP.HCM đã giải tỏa trắng gần như toàn bộ bán đảo Thủ Thiêm, 12.500 hộ dân đã di dời để nhường chỗ cho siêu dự án này. Thành phố cũng đã huy động lượng vốn khổng lồ gần 30.000 tỉ đồng (tương đương 1,5 tỉ USD) để chi trả bồi thường, tái định cư…, trong đó phần lớn là vốn vay thương mại. Tuy nhiên, đến nay, thành phố đã “hụt hơi” trong việc đầu tư xây dựng KĐTMTT.Sau gần 1 thập kỷ triển khai, đến nay, KĐTMTT đã dần dần hình thành, hệ thống hạ tầng được đầu tư xây dựng, một số dự án bất động sản (BĐS) được rầm rộ triển khai trên diện tích 657 ha. Tuy nhiên, bước vào giai đoạn cuối của việc giải phóng mặt bằng (GPMB), xây dựng các khu tái định cư, giai đoạn đầu của việc xây dựng hạ tầng xương sống cho KĐTMTT để tạo động lực thu hút đầu tư…, thành phố không còn đủ khả năng tài chính nữa. Gánh nặng tài chính đã trở nên quá sức với TP.SG, áp lực trả lãi vay, vốn vay để GPMB buộc thành phố phải tính đến phương án “bán lúa non”.Bản tin kể về tình hình nặng nợ ở dự án Thủ Thiêm:“…tính đến gần cuối năm 2015, tổng vốn đầu tư vào KĐTMTT cho các hoạt động bồi thường, GPMB và tái định cư, đầu tư hạ tầng kỹ thuật, trả các khoản lãi vay là hơn 29.000 tỉ đồng. Trong đó, khoảng 12.000 tỉ đồng là vốn vay thương mại từ các tổ chức tín dụng, tiền lãi phát sinh khoảng 2,9 tỉ đồng mỗi ngày. Cũng theo báo cáo, áp lực trả nợ gốc và lãi vay trong năm 2016 là rất lớn. Năm 2015, thành phố đã trả lãi vay cho các khoản vay đầu tư vào KĐTMTT là hơn 902 tỉ đồng. Trong năm 2016, nợ gốc đến hạn phải trả là hơn 5.200 tỉ đồng và lãi vay phát sinh là 829 tỉ đồng. Không chỉ đứng trước áp lực trả lãi mỗi ngày tương đương 3 tỉ đồng và nợ gốc phải trả lên đến nhiều ngàn tỉ đồng, thành phố còn phải xoay sở tìm kiếm nguồn vốn đầu tư trong thời gian tới.”Nghĩa là, nợ ngập đầu.Để nói tổng quan, Wikipedia ghi về Thủ Thiem như sau:“Khu đô thị mới Thủ Thiêm là một dự án phát triển đô thị mới tại bán đảo Thủ Thiêm, thuộc Quận 2 đối diện Quận 1 qua sông Sài Gòn, Thành phố SG. Khu đô thị mới Thủ Thiêm có diện tích 700km² (730 ha) được xem như có vai trò đối với Thành phố SG như Manhattan của New York, Hoa Kỳ hoặc Phố Đông của Cộng hòa nhân dân Trung Hoa. Theo quy hoạch 1/2000 đã được Ủy ban Nhân dân Thành phố phê duyệt ngày 27 tháng 12 năm 2005, đây sẽ là quận trung tâm mới của Thành phố SG với khu trung tâm thương mại, tài chính gồm các tòa nhà cao 10–40 tầng, và một số khu 32 tầng, khu dân cư đáp ứng chỗ ở cho 130.000 người và 1 triệu khách vãng lai. Hơn một nửa diện tích của khu đô thị sẽ được dành cho cây xanh và giao thông. Đây là khu đô thị sinh thái đậm chất Nam Bộ với hệ thống kênh rạch, ao hồ được nạo vét và giữ nguyên....Để đầu tư xây dựng Khu đô thị mới Thủ Thiêm (KĐTMTT), TP.SG đã giải tỏa trắng gần như toàn bộ bán đảo Thủ Thiêm, 14.600 hộ dân với hơn 60,000 nhân khẩu đã di dời để nhường chỗ cho siêu dự án này. Thành phố cũng đã huy động lượng vốn gần 30.000 tỉ đồng (tương đương 1,5 tỉ USD) để chi trả bồi thường, tái định cư. Mức đền bù 18.380.000 VND. một mét vuông vào năm 2009, được cho là không hợp lý, vì chủ đầu tư có đất đã bán lại với giá 350 triệu đồng.”Nơi đây, xin ghi một nhận xét từ Phó giáo sư, tiến sĩ Erik Harms, ngành Nhân học Văn hóa xã hội thuộc Đại học Yale, Mỹ, thường xuyên đến Việt Nam để nghiên cứu từ năm 1997, nhận xét:“Với những người dân Thủ Thiêm, dự án này không phải là trò cười. Họ đã mất kế sinh nhai. Họ đã mất làng xóm, tình bạn. Họ đã mất cả một cộng đồng.... Những người dân Thủ Thiêm đã bị phớt lờ và thường bị đối xử như thể họ không tồn tại.”Thực tế, trong mắt cán bộ CSVN, người dân chẳng là cái gì cả, như dường không tồn tại…