Nam Hàn: Dân VN Đông Thứ 2

Dân Trung Quốc: 1,018,074 người .



Việt Nam: 169,738



Thái Lan: 153,259



Hoa Kỳ: 143,568



Uzbekistan 62,870



Philippines 58,480



Nhật Bản: 53,670



Cambodia 47,105



Mongolia 45,744



Indonesia 45,328

SEOUL/TOKYO -- Trong khi dân Việt Nam cư trú tại Nam Hàn đông thứ nhì, chỉ sau người Trung Quốc, thì tại Nhật Bản dân Việt Nam đông thứ 3 trong số ngoại kiều.Thống kê chính phủ Nam Hàn ghi rằng thường trú nhân hợp pháp tại Nam Hàn, hầu hết là lao động tạm thời, vào tháng 12/2017 ở Nam Hàn là, theo thứ tự đông nhất:Trong khi đó, người Việt đông thứ 3 trong số người nước ngoài ở Nhật...Bản tin NHK ghi rằng tính đến cuối tháng 6 năm 2018, số người nước ngoài sinh sống tại Nhật Bản đã lên tới trên 2,63 triệu người, con số cao nhất từ trước tới nay. Con số này chiếm khoảng 2% trong tổng dân số của Nhật Bản.Cục Quản lý xuất nhập cảnh của Bộ Tư pháp Nhật Bản cho biết con số 2 triệu 637 nghìn 251 người nước ngoài là con số cao nhất kể từ khi Nhật Bản thống kê vấn đề này vào năm 1959. Con số này tăng 75.403 người so với cuối tháng 12 năm ngoái khi cuộc khảo sát trước đó được tiến hành.Trong số này, người Trung Quốc là đông nhất với 741.656 người. Tiếp theo là người Nam Hàn với khoảng 452.701 người và người Việt Nam đứng thứ ba với 291.494 người.Cục cho biết số cư dân người nước ngoài có thể sẽ tăng do môi trường làm việc trở nên thuận lợi đối với người lao động nước ngoài. Nhật Bản đã có nhiều nỗ lực giúp người nước ngoài tốt nghiệp từ các trường đại học Nhật Bản tìm được việc làm tại đây.Cục Xuất nhập cảnh cho biết, tính đến ngày 1/7 số người nước ngoài ở quá thời hạn visa lên tới 69.346 người, tăng 2.848 người so với tháng 1. Cục cho biết thêm sẽ hợp tác với cảnh sát để truy quét những người nước ngoài sinh sống trái phép tại Nhật nhằm giảm số người vi phạm.