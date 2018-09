Liên Âu Muốn Có Thỏa Thuận Về Brexit Trong Tháng 10

SALZBURG, Austria - Các nhà lãnh đạo Liên Âu vận động mạnh để đạt thỏa thuận về Brexit trong tháng tới, nhưng khuyến cáo Thủ Tướng Theresa May: nếu không nhân nhượng về thương mại và ranh giới thuế quan tại Ireland, EU sẵn sàng đối đầu.Chủ tịch Jean-Claude Juncker tuyên bố với phóng viên bên ngoài hội nghị thuợng đỉnh EU-UK “đã có kế hoạch đầy đủ về tình huống không đạt thỏa thuận Brexit để UK ly thân từ Tháng 3-2019.Sau đó, ông Juncker pha trò “Đừng lo, hãy vui lên”.Các đề nghị mới của Thủ Tướng May có ý nghĩa trấn an chính quyền Dublin rằng “sẽ không có biên giới cứng giữa Ireland và Bắc Ireland thuộc Anh” – bà cũng báo động “Có thể sống với kết quả là không thỏa thuận”.Nhận xét của giới quan sát là hội nghị thượng đỉnh Salzburg chứng kiến chiến thuật thương lượng hơn là đe dọa, theo tường thuật của Reuters.