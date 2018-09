Sẽ Có Một Ngày



Trần Văn Giang







.

Nếu chủ nghĩa cộng sản được quay thành phim thì có lẽ bài bát “Imagine” của John Lennon phải được dùng làm nhạc nền:

Imagine

[Verse 1]

Imagine there's no heaven

It's easy if you try

No hell below us

Above us, only sky

Imagine all the people living for today…

Imagine there’s no country

It isn't hard to do

Nothing to kill or die for

And no religion, too

Imagine all the people living life in peace

[Chorus]

You may say I'm a dreamer

But I'm not the only one

I hope someday you'll join us

And the world will be as one

[Verse 2]

Imagine no possessions

I wonder if you can

No need for greed or hunger

A brotherhood of man

Imagine all the people sharing all the world…

Con người cộng sản nghĩ về thuyết cộng sản như là một “giấc mơ” (fantasy) - Một xã hội công bằng; mọi người làm việc và phục vụ mọi người chung quanh theo khả năng và chỉ hưởng theo nhu cầu; không có tư sản, không có chính quyền, không có giai cấp, không có bóc lột… - Để thực thi thiên đường (hay giấc mơ) này, cộng sản cần phải làm rất nhiều tội ác tày trời.

Đầu tiên là tịch thu tài sản gồm nhà cửa, ruộng vườn, phương tiện sản xuất; và công nghiệp (đánh tư sản, mại bản) của dân. Bản tính tự nhiên của con người là chống đối lại những gì xâm phạm đến tài sản riêng của mình. Chuyện đổ máu không thể tránh được bắt đầu xảy ra. Cộng sản từ đó sẽ sẵn sàng cầm tù hoặc thẳng tay giết người chống đối họ.

Làm sao cộng sản có thể cam kết là sẽ có bình đẳng sau khi thu hết tài sản mồ hôi nước mắt của dân vào tay một số người? Ai là người chỉ huy đất nước? Chính quyền cộng sản là cái quái gì? Kết cuộc chỉ thấy các chính thể độc tài và lãnh đạo tham nhũng thậm tệ. Ý định tốt của cộng sản (xã hội bình đẳng chẳng hạn) cũng chấm dứt ngay sau khi sự giết người (đồng chủng) tập thể không gớm tay; và độc tài và tham nhũng bắt đầu thành hình…

Tại sao cộng sản thích giết người, và thích giết rất nhiều người vậy? Bởi vì theo cộng sản, chỉ có giết (Giết! Giết! Bàn tay không ngớt nghỉ!) mới là phương tiện nhanh nhất để cộng sản đạt được mục đích xã hội tiến tới chủ nghĩa cộng sản. Không còn người chống đối thì mới tiến nhanh tiến mạnh đến thiên đường cộng sản. Lenin, và người kế vị là Stalin, còn chủ trương xa hơn việc giết người. Lenin từng tuyên bố:

“Ý kiến (ideas) còn nguy hiểm hơn cả súng đạn. Chúng ta không để cho những kẻ phản động (những người chống lại, hoặc bất đồng ý với cộng sản) có vũ khí; thì tại sao lại để cho chúng có ý kiến?”

Nếu “tội ác” có một định nghĩa nào đó, thì sự tàn ác của cộng sản còn tệ hơn mọi tội ác trên quả đất. Các sự kiện ghi lại qua lịch sử nhân loại đã chứng minh rõ ràng là hàng trăm triệu người phải bỏ mạng dưới sự cầm quyền của cái gọi là các “chính quyền cộng sản vinh quang”: Thảm sát hàng loạt, bỏ đói cho chết dần trong các trại tù, trại học tập, trại tập trung, hay các vi phạm nhân quyền tàn bạo. Có tội ác nào tệ đến như vậy không?

Nhiều con nai vàng ngơ ngác (chưa hiểu cộng sản là gì) còn cố tình bênh vực là “Thuyết cộng sản thực sự ra có mục đích tốt (good intentions). Cộng sản sẽ đưa nhân loại đến một xã hội công bằng, không có người bóc lột người (?!lại “Thiên đường cộng sản?!”)” Tôi thấy thiên đường mơ tưởng viển vông này hoàn toàn sổ toẹt! Lý do là chính quyền độc cs biến mọi người dân là nô dịch cho nhà nước. Dân sống dưới chế độ cộng sản không có quyền sản xuất theo ý riêng của mình và tệ nhất là không có quyền sở hữu, không có quyền suy nghĩ, quyền được đọc, quyền được xem và nghe những gì họ muốn. Tất cả mọi khía cạnh của cuộc sống từ trái sang phải, nhỏ đến lớn, phải có sự chấp thuận của chính quyền… Chính quyền cộng sản cứ ngang nhiên xem vấn đề dân phải là nô dịch cho nhà nước là chuyện “tốt” phải tuân theo? Tội ác của cộng sản không chỉ vỏn vẹn ở chỗ giết, lấy đi mạng sống của dân lành vô tội mà còn làm cho đời sống của dân (những người chưa bị giết) không còn ý nghĩa gì cả: Sống mà không tự do, không tài sản thì cũng y như chết mà biết thở vậy.

Anh khùng cộng sản Pol Pot sau khi nắm chính quyền việc làm đầu tiên là hủy bỏ hệ thống tiền tệ, không còn lưu hành tiền giấy, và “lý giải” là:

“Dân Cam Bốt không cần tiền bởi vì chính quyền cộng sản Cam Bốt không thâu thuế, cho chỗ ở, cấp thuốc men, thực phẩm… tất cả đều miễn phí…”

Dân Cam Bốt dù dân trí còn kém nhưng họ vẫn không tin một chính sách kỳ cục “không dùng tiền, và tất cả miễn phí” như vậy. Kết quả Pol Pot giết bất cứ những ai tỏ vẻ ngờ vực chính sách cộng sản cực đoan của Pol Pot. Một phần ba dân số Cam Bốt bị tiêu diệt vì chính sách điên khùng cộng sản Pol Pot.

Không có gì khó để nhận thấy rằng không có một nước theo chủ nghĩa cộng sản nào mà không can dự đến bạo lực và giết người. Các chính sách tư bản cũ (như thực dân, thuộc địa) cũng giết người và bắt làm nô lệ nhiều dân tộc; nhưng không thể so sánh với số người bị giết bởi phong trào cộng sàn (xin mời quý vị Googling thử một vài chi tiết về “Mass murdering by communists” hoặc “The Black Book of Communism” để xem thêm cho biết).





Với chính sách tư bản may ra còn có chính quyên dân chủ; nhưng tuyệt nhiên chủ thuyết cộng sản không sinh ra một chính quyền dân chủ nào (có nghĩa là lãnh đạo quốc gia phải được lưa chọn bởi lá phiếu của dân qua phổ thông đầu phiếu chẳng hạn). Cộng sản có một khuyết điểm chung là quyền lực tập trung vào tay của một thiểu số thiếu căn bản giáo dục, thiếu hẳn các quan điểm tốt về kinh tế và quản trị và tất nhiên họ dẫn đất nước đồng loạt đi xuống hố cả nút: Lãnh đạo của Lenin, Stalin, Mao, HCM, Fidel Castro, Pol Pot, Cha con Kim Nhật Thành… đều giống y như nhau.

Cứ nhìn dân Đức, và cả thế giới, vui mừng hết biết khi thấy bức tường Bá-Linh bị xụp đổ là biết cộng sản tốt xấu như thế nào.

Sẽ có một ngày cộng sàn sẽ biết mất trên hành tinh này và chỉ còn lại là một vết bẩn trong lịch sử nhân loại thôi.

Tôi vẫn tin như vậy. Chờ xem.

Trần Văn Giang

9/17/2018

