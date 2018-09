Cali: Bắn Chết 5 Người, Bị Cảnh Sát Vây, Tự Tử

BAKERSFIELD - Ít nhất 6 người chết, gồm nghi can nổ súng, tại BakerSfield chiều Thứ Tư.Cảnh sát Kern County cho biết: cảnh sát đáp ứng tin cấp báo về súng nổ tại 1 cơ sở vận tải lúc 5 giờ 20 phút chiều.2 vợ chồng đối đầu ai đó, người chồng nổ súng, bắn chết 2 người, gồm vợ của y. 1 người khác xuất hiện, bắn nghi can, bị bắn trả tử thương. Sau đó, nghi can vào 1 nhà ở, bắn tử thương 2 người nữa. Tay súng ra cướp xe – trên chiếc xe có 2 mẹ con, bà chủ xe thuyết phục nghi can cho 2 mẹ con xuống xe và toàn quyền xử dụng xe.Y dùng súng tự sát khi đối diện cảnh sát.Chỉ 1 khẩu súng được dùng trong vụ này.Tin cảnh sát sở tại ghi: 30 nhân chứng được phỏng vấn trong tiến trình điều tra.Những người trong gia đình nói với đài truyền hình KERO-TV rằng một trong các nạn nhân bị giết là Laura Garica, 32 tuổi. Gia đình mô tả Garcia là một người mẹ hiền. KERO cũng xác nhận cha của Garcia là Eliseo Garcia, cũng là nạn nhân khác trong vụ này.Trong cuộc họp báo vào sáng Thứ Năm, viên chức cảnh sát Donny Youngblood xác nhận tay súng là người đàn ông 54 tuổi có tên Javier Cazarez, đã dùng súng lục .50 caliber trong vụ bắn người.Theo cảnh sát quận cho biết Cazarez và vợ, là Petra Casarez, đang làm thủ tục ly dị và bà ấy vừa yêu cầu thay đổi điều gì đó trong thủ tục ly dị.Rồi thì một người khác xuất hiện, mà các giới chức thẩm quyền xác nhận là người đàn ông 50 tuổi Antonio Valdez. Cảnh sát cho biết Javier bắn ông này và rồi rượt theo ông ấy chung quanh căn nhà để tới trước cửa tiệm bán đồ thể thao Bear Mountain và bắn chết ông ấy.