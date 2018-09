CSVN Liên Tục Đàn Áp Nhân Quyền

HANOI -- Nhà nước CSVN không bận tâm chuyện nhân quyền...Bản tin VOA ghi nhận: Tổ chức Theo dõi Nhân quyền Quốc tế (Human Rights Watch) hôm 12/9 kêu gọi nhà cầm quyền Việt Nam hủy bản án đối với nhà hoạt động nhân quyền Nguyễn Văn Túc và lập tức phóng thích ông vô điều kiện.Human Rights Watch cho rằng bản án dành cho ông Túc mang động cơ chính trị. Tòa phúc thẩm sẽ mở phiên xét xử nhà hoạt động này tại tỉnh Thái Bình vào ngày 14/9.“Nguyễn Văn Túc là một nạn nhân của chính sách gia tăng đàn áp của nhà cầm quyền Việt Nam nhắm vào các blogger và các nhà hoạt động nhân quyền,” ông Phil Robertson, Phó Giám đốc Ban Á châu của Tổ chức Theo dõi Nhân quyền nói trong một thông cáo của HRW ra hôm 12/9. “Án tù nặng nề mà Nguyễn Văn Túc và các bạn của ông trong Hội Anh em Dân chủ phải đối mặt, chỉ có mục đích đe dọa các nhà hoạt động khác đừng đi theo bước chân của những người này.”Vợ ông Túc, bà Bùi Thị Rề, đã thông báo về tình trạng sức khỏe tồi tệ của chồng bà, nói rằng ông mắc phải nhiều chứng bệnh kể cả tim mạch, viêm giác mạc, theo tổ chức nhân quyền có trụ sở ở New York.Ông Túc bị bắt vào tháng 9/2017 vì tham gia Hội Anh em Dân chủ, một nhóm tranh đấu để cổ vũ cho dân chủ, ông bị cáo buộc tội “hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân” theo điều 79 của bộ luật hình sự 1999. Tháng Tư năm nay, trong một phiên xử chỉ kéo dài vài tiếng đồng hồ, Tòa án Nhân dân tỉnh Thái Bình kết luận ông có tội và áp mức án 13 năm tù giam cộng với năm năm quản chế.Báo Nhân dân lúc đó tố cáo ông tham gia một “tổ chức phản động, hoạt động trái pháp luật, nhằm âm mưu xóa bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, lật đổ chính quyền nhân dân, thay đổi thể chế chính trị.”VOA ghi rằng theo HRW, ông Túc bắt đầu vận động chống tham nhũng và trưng thu đất đai từ đầu thập niên 2000 ở quê ông, xã Đông La, huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình. Sau đó ông gia nhập Khối 8406, một nhóm vận động cho hệ thống chính trị đa nguyên, cổ vũ cho dân chủ và nhân quyền ở Việt Nam, được thành lập vào ngày mồng 8/4/2006. Ông đăng nhiều bài viết tố cáo chính quyền các cấp là tham nhũng và vi phạm nhân quyền.HRW trích một đoạn ông Túc viết: “Tôi một dân oan vốn ít được học chữ, nhưng tấm lòng thương đồng loại, đau trên nỗi đau của dân tộc buộc tôi phải dũng cảm lên tiếng đấu tranh chống lại những bất công của xã hội. Dù có phải hy sinh để đồng loại sống hạnh phúc, đất nước có tự do dân chủ, xã hội tốt đẹp hơn tôi cũng xin làm, không hề ân hận hối tiếc điều gì.”VOA cũng nhắc rằng nhà hoạt động 54 tuổi từng bị công an bắt vào năm 2008 và sau đó bị cáo buộc tội tuyên truyền chống nhà nước theo điều 88 Bộ Luật hình sự. Tháng 10/2009, ông bị kết án bốn năm tù giam.Sau khi ra tù vào tháng 9/2012, ông Túc lập tức nối lại việc vận động cho nhân quyền và dân chủ. Theo HRW, ông Túc tham gia Hội Anh em Dân chủ, do nhà vận động nhân quyền Nguyễn Văn Đài và các nhà hoạt động bạn bè của ông thành lập từ tháng 4/2013, nhằm “bảo vệ các quyền con người đã được Hiến pháp Việt Nam và các Công ước quốc tế thừa nhận” và “vận động xây dựng một xã hội dân chủ tiến bộ, công bằng và văn minh tại Việt Nam.”Báo An ninh Thủ Đô gọi “Hội anh em dân chủ” là hội hoạt động trái pháp luật có mục đích xóa bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, thay đổi thể chế chính trị xã hội hiện tại của Việt Nam bằng thể chế chính trị xã hội khác, “đe dọa sự tồn vong của Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, sự tồn tại vững mạnh của chính quyền nhân dân”.Việt Nam mới kết án nhà hoạt động vì môi trường Lê Đình Lượng 20 năm tù vào tháng Tám vừa qua và Mục sư Đinh Diêm 16 năm tù hồi tháng Bảy. Ngày 12/9, nhà hoạt động vì quyền con người Nguyễn Trung Trực bị kết án 12 năm tù giam.Trong khi đó, bản tin RFA kể rằng: Cựu tù chính trị Trương Văn Kim lại bị hành hung đến thương tích.Cựu tù chính trị Trương Văn Kim ở huyện Di Linh, tỉnh Lâm Đồng được cho biết vào ngày 9 tháng 9 vừa qua đã bị hành hung đến thương tích gãy tay phải đưa đến bệnh viện chữa trị; nhưng vẫn gặp trở ngại với chỉ đạo mà y tá nói từ phía công an.Vào ngày 13 tháng 9, một thân hữu của cựu tù chính trị Trương Văn Kim là Mục sư Khải Thành cho Đài Á Châu Tự Do biết tình hình của ông này như sau:“Vào ngày 9 tháng 9 khi ông Kim đi rẫy về một mình, có người xin ông sầu riêng thì ông xuống xe lấy sầu riêng để cho. Thế nhưng có hai người nấp sau đống cát ném vào mặt ông rồi lấy gậy đánh ông đến gãy xương tay.Ông được đưa xuống Bệnh Viện Chấn Thương Chỉnh Hình ở Sài Gòn. Ban đầu có chỉ thị không chữa cho ông; nhưng rồi lại có chỉ thị chữa và nay lại buộc trả ông về mà ông đang trong tình trạng nguy hiểm.”Cựu tù chính trị Trương Văn Kim, 70 tuổi, bị tuyên án tù 3 năm và 3 năm quản chế vào ngày 26 tháng 8 năm 2009, với cáo buộc ‘trốn đi nước ngoài nhằm chống chính quyền nhân dân’. Tuy nhiên, ông Kim cho biết bản thân là một võ sư và đất đai bị cưỡng chế nên ông trở thành một người phải khiếu kiện vì oan ức.Đến ngày 26 tháng 8 năm 2015 ông hết hạn quản chế và chỉ lo làm ăn tại quê nhà. Thế nhưng nhiều lần công an địa phương đến nhà khiêu khích, gây khó khăn cho bản thân ông.Vào tháng sáu vừa qua, hai trường hợp bị lực lượng an ninh, công an địa phương tại tỉnh Lâm Đồng tấn công bằng gạch đá, hành hung, xúc phạm đáng chú ý là đối với Chánh trị sự Hứa Phi thuộc Đạo Cao Đài không theo phái Nhà nước dựng lên; và nhà hoạt động công đoàn độc lập Đỗ Thị Minh Hạnh.