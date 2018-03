Lễ khai mạc Đại Hội Liên Hội Sinh Viên MAUVSA kỳ 7 ( 2018)





Tuyết Mai



Liên Hội sinh viên MAUVSA kỳ 7, được tưng bừng khai mạc vào lúc 8 giờ tối, ngày 2 Tháng 3, 2018 tại một Hội trường của Hyatt Hotel ở Crystal City, Arlington, VA.





Năm nay có khoảng 300-400 sinh viên Việt Nam (Quốc Gia) từ 11 đại học trong vùng Đông Bắc HK và North Carolina tham dự và học tập trong ba ngày 2-3-4 Tháng 3. Hiện diện trong buổi khai mạc này, về phía CĐ có Bà Jackie Bông và phu quân từ VA, Bà Bạch Nguyệt, phu quân và Ông Trần Quốc sĩ từ MD...





Được biết MAUVSA là chữ viết tắt của Middle Atlantic Union of Vietnamese Student Associations, là một Liên Hội Sinh viên được thành lập năm 2007. Liên hội do một nhóm sinh viên trẻ có tinh thần phục vụ cao, tụ họp các hội sinh viên VN ở các truờng đại học vùng Đông Bắc HK và xa hơn, để cùng đi một hướng đi chung là đào tạo cho thế hệ trẻ có lý tưởng phục vụ cao đẹp, phát triển khả năng lãnh đạo, nuôi dưỡng ý thức cội nguồn, giữ gìn văn hóa dân tộc, tạo phương tiện thông tin liên lạc dễ dàng và cổ võ công bằng xã hội.



Hiện nay Liên Hội sinh viên MAUVSA có 11 hội viên, gồm 11 Hội sinh viên VN ở các trường Đại Học George Mason Univ., George Washington Univ, Georgetown Univ, James Madison Univ., North Carolina State Univ., Old Dominion Univ., Univ. of Maryland, Baltiore, Univ. of Maryland College Park, Univ. of Virginia, Virginia Commonwealth Univ. Virginia Tech.





Nghi lễ chào quốc kỳ Mỹ Việt năm nay rất đặc biệt. Quốc ca Việt Nam do toàn thể sinh viên trong hội trường đồng ca. Hầu hết sinh viên là những người trẻ được sinh trưởng và lớn lên ở HK mà hát Quốc ca VN rất hay. Đây là niềm hãnh diện chung đối với thế hệ trẻ ở HK. Cô Steph Choi và Cô Trần Q. Anh Thư đại diện cho BTC có lời chào mừng quan khách và sinh viên. Cô Steph Choi nói tiếng Anh và Cô Anh Thư nói tiếng Việt. Cô Anh Thư cho biết cô tập trung nhiều vào kế hoạch cho Đại Hội của Liên Hội sinh viên MAUVSA . Vì nguỡng mộ văn hóa VN, nên cả hai tham gia và đến với các bạn. Khi bàn về chủ đề năm nay, Cô Anh Thư và cô Steph Choi muốn tập trung chung quanh vấn đề vượt qua nghịch cảnh.





Cả hai muốn chọn biểu tượng cho Đại hội là "Cá Chép Hóa Rồng".

Khi gặp thác nước, nhiều con cá quay đi kiếm đường dễ dàng hơn, trong khi một nhóm nhỏ cố gắng.





Thấy sức mạnh và lòng can đảm của các con cá chép, các vị thần biến những con cá này thành những con rồng xinh đẹp. Những con cá chép được khen thưởng vì sự cố gắng bền bĩ của nó. Vào thời điểm quan trọng này, trong suốt cuối tuần này, cô hy vọng các bạn sẽ suy nghĩ về những bước ngoặc trong cuộc sống của mình. Cô hy vọng rằng đại hội này sẽ giúp các bạn vượt qua những thách thức mà bạn có thể gặp phải.





Steph Choi, cô và Ban Tổ chức rất tự hào và vui mừng chào đón tất cả các bạn. Mọi người đã làm việc không mệt mõi từ tháng 8 qua để mang lại cho các bạn một cuối tuần khó quên. Cuối cùng cô chúc các bạn có một cuối tuần tuyệt vời.





Sau đó Daniel Lưu, Chủ tịch MAUVSA có vài lời với các sinh viên. Anh nói, đây là cơ hội lý tưởng cho các sinh viên trao đổi kiến thức chuyên môn, tìm hiểu thêm về văn hóa VN và nhất là họp lại với nhau. Anh Daniel Lưu nói với các bạn, trong ba ngày tới đây các bạn sẽ dự một đại hội có một không hai, các bạn sẽ được học hỏi cách lãnh đạo trong cộng đồng VN . Cuối tuần này sẽ có nhiều sinh hoạt và nhiều điều để học hỏi. Nhưng đối với anh điều quan trọng nhất vẫn là vai trò của văn hóa VN . Văn hóa không phải chỉ là truyền thống và lịch sử mà còn gắn liền với hành động và đặc điểm của chúng ta. Chúng tôi hy vọng đại hội sẽ được tiếp tục, cho các thế hệ sau ý thức được điều này .





Cuối cùng Anh Daniel Luu cảm ơn tất cả các bạn đã ủng hộ BTC trong mọi hoàn cảnh. Anh cảm ơn Cộng Đồng đã hướng dẫn sinh viên duy trì truyền thống tốt đẹp này. Anh cảm ơn các gia đình đã cho các sinh viên cơ hội để hoàn thành công việc lớn lao này. Tiếng vỗ tay cổ võ vang dội cả hội truờng.

Diễn giả chính trong buổi lễ khai mạc là Anh Richie Lê, điều hành một hệ thống Youtube và quần áo ngoài Seattle, Washington. Anh luôn đam mê về giầy thể thao, thời trang, theo kiểu Mỹ-Á Châu. Richie chia sẽ đam mê bằng cách viết kịch, nhạc "rap" và làm youtube. Hiện nay có hơn 800 ngàn người "subscribers" và hơn 125 triệu người xem youtube của anh.





Diễn giả chính của Đại Hội trong ngày thứ hai là Kathy Trần, Dân biểu Quốc Hội Virginia. Cô Kathy Trần đại diện cho dân chúng 42nd District in the Commonwealth of Virginia. Cô là người Mỹ gốc Việt đầu tiên được bầu lên ở Virginia.





Hình ảnh Lễ khai mạc ĐạiHội của Liên Hội sinh viên MAUVSA kỳ 7, năm 2018 trong video:

https://www.youtube.com/watch?v=QuVbTVT0pRI&feature=youtu.be