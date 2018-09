TQ: 1 Ông Lao Xe Vô Đám Đông Giết Chết 9 Người, 46 Bị Thương

BEIJING - 1 chiếc xe SUV màu đỏ chạy vào công viên đông người tại thành phố Hengyang, thuộc vùng trung nam Hoa Lục lúc 7 giờ 40 phút tối Thứ Tư, giờ địa phương, 9 người chết và hàng chục người bị thương.Tin sở tại ghi: 46 người bị thương, gồm 3 người nặng, khi 1 chiếc Land Rover màu đỏ phóng vào đám đông lúc 7 giờ 40 phút tối.Truyền thông chính thức của tỉnh Hunan cho biết thủ phạm dùng dao đâm vài người sau khi ra khỏi xe.Nghi can phái nam đã bị bắt, động lực đang được tìm hiểu.Hengyang là thành phố lớn hạng nhì của tỉnh Hunan với dân số trên 1 triệu.Nghi can tài xế có hồ sơ tội phạm đã từng bị tù, theo các viên chức cho biết.Các viên chức không cho biết vụ việc này có liên quan đến khủng bố hay không.Một tuyên bố của chính quyền địa phương mô tả đây là “trường hợp cố ý, nguy hiểm khi lái xe với ý định làm tổn thương người.”Những người bị thương đã được chở tới bệnh viện và các cuộc điều tra đang diễn ra.Công an TQ cho biết tên của nghi can là ông Yang Zanyun, 54 tuổi.Truyền thông địa phương nói rằng hồ sơ tội phạm cho thấy ông Yang đã từng ngồi tù vì tội liên quan đến việc phóng hỏa và ma túy.