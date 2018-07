Tin Tặc Nga Đe Dọa Tinh Vi Nền Dân Chủ Mỹ

WASHINGTON - Quyết định truy tố 12 đối tượng là sĩ quan tình báo Nga do thứ trưởng tư pháp Rosenstein công bố tuần qua có thể gây ngạc nhiên nhiều cử tri, nhưng chuyên gia an ninh mạng Oren Falkowitz từng giúp việc an ninh quốc gia nói “Sự kiện này cho thấy mối đe dọa nền dân chủ Hoa kỳ là tinh vi như thế nào”.Theo lời ông Falkowitz, tổng giám đốc của công ty an ninh mạng Area 1 Security, các hoạt động tấn công mạng, cũng gọi là hacking, stealing, là chiến dịch lớn, huy động hàng trăm chuyên viên, tập trung vô số phương tiện, không đơn giản.Từng nắm giữ chức vị cao tại cơ quan an ninh quốc gia (NSA), ông Falkowitz xác nhận cơ nguy tấn công mạng không ngừng biến hoá – ông giải thích: mục tiêu của tấn công mạng là thay đổi từ việc làm biến dạng trang mạng, trộm cắp dữ kiện, uốn nắn dữ kiện hay thu lợi tài chính, ngày càng gây ra hậu quả rộng lớn hơn, thực sự thách thức xã hội, như trong các chu kỳ bầu cử.Loan báo truy tố của Bộ tư pháp cho thấy chuyên gia Falkowitz hiểu rất rõ an ninh mạng.Quản đốc tranh cử John Podesta của ứng viên Clinton bị tấn công mạng khi ông ta làm việc gọi là “câu giăng” khi cải trang trên mạng Google.Ông Falkowitz giải thích: 95% vụ tấn công mạng xẩy ra tương tự.Khi đã xâm nhập máy của ông Podesta và máy của DNC, tin tặc Nga đã dùng vô số công cụ để mở rộng “tiếp cận dữ liệu” trong việc gây rối cuộc vận động của ứng viên Clinton – ông xác nhận kỹ thuật của tin tặc là rất hiệu quả. Ông nhận thấy mọi nguời nói nhiều về máy bầu cử và hạ tầng tuyển cử bị tấn công, nhưng các ứng viên mới là mục tiêu chính, và chúng ta sẽ thấy điều tương tự tái diễn.