Cư Dân 72 Tuổi Bị Dọa Đuổi Nhà, Dọa Đốt Chúng Cư

MIAMI - Cảnh sát Miami bắt 1 cư dân 72 tuổi về tội mưu sát và mưu đốt nhà – ông già Walter Edward Stolper dọa đốt chúng cư và tất cả dân Do Thái sống trong đó sau khi nhận giấy thông báo đuổi nhà.Nghi can đã chuẩn bị vật liệu từ hôm Thứ Năm tại nhà để xe – cảnh sát bắt gặp tại đây 2 thùng xăng.Ông Stolper cũng đã tưới xăng tại ống xả rác của chúng cư nhiều tầng.Báo Miami Herald tường thuật : ông Stolper có nói vớii 1 nhân chứng “sẽ đót rụi chúng cư với tân cả cư dân Do Thái”.Cùng ngày Thứ Năm, dân chúng cư báo tin nhân viên an ninh về mùi xăng tại hành lang và thang máy, theo tin của chi nhánh CBS. FBI và công tố liên bang đang điều tra chi tiết.