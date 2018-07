Dân Thuê Nhà Của Con Rể Trump Bị Đuổi Để Bán Nhà

NEW YORK - Tiếng buá máy và khoan máy vang động từ sáng sớm đến tối tại 1 xóm lao động ở Phường Brooklyn (New York) sau khi gia đình Jared Kushner mua 1 nhà kho biến cải thành chúng cư cho thuê.Hơn 1 chục gia đình phàn nàn với các tổ thợ thì đuợc trả lời “chúng tôi có giấy phép sửa nhà”. Cùng lúc, tiền nhà tăng, tiếp sức chiến dịch đuổi nhà để bán cho người giàu.Phóng viên điều tra khám phá : trong hơn 3 năm qua, khoảng 75% của ngôi nhà hơn 250 căn cho thuê đã bị giải tỏa hay bán bởi Kushner Co. trong lúc biến cải thành condo sang trọng để bán cho người giàu. Số căn đã bán đem lại 155 triệu với giá trung bình 1.2 triệu/căn.Chủ nhân Kushner là con rể TT và cũng là cố vấn toàn quyền tại Bạch Ốc. 1 thông cáo của Kushner Co. xác nhận có biết các phàn nàn trong thời kỳ sửa chữă lớn (đã xong cuối năm 2017) và đã nỗ lực hạn chế các bất tiện và phiền toái gây ra.Cũng thông cáo này xác nhận 1 số gia đình dọn ra khi giá thuê tăng tới mức tối đa cho phép theo luật quy định về “ổn định”.Nhà báo xác nhận : giá thuê 1 căn 1 phòng ngủ là trên 3000/tháng. Trong năm qua, Kushner Co. bán 99 căn tại toà nhà này.