Cá Tra VN Vào Siêu Thị Nhật Sau Khi Mỹ Làm Khó Cá VN

TOKYO -- Cá tra Việt Nam bơi vào siêu thị Nhật Bản...Bản tin NHK cho biết hệ thống siêu thị Aeon sẽ bán cá tra Việt Nam lần đầu tiên.Nhiều người Nhật có truyền thống ăn cá chình nướng để vượt qua cái nóng của mùa Hè. Tuy nhiên, trong bối cảnh giá cá chình tăng những năm gần đây, một chuỗi siêu thị lớn sẽ bán cá tra nướng, một lựa chọn rẻ hơn so với cá chình nướng.Nhà bán lẻ khổng lồ Aeon tiết lộ mặt hàng mới cho “Ngày Sửu giữa Hè”, năm nay rơi vào ngày 25/7. Aeon sẽ lần đầu tiên bán cá tra được nuôi ở Việt Nam.Giới chức công ty cho biết đang sử dụng cá tra giống pangasius, là loại cá có nhiều thịt nạc trắng thích hợp làm món nướng.160 gam cá tra nướng được bán với giá khoảng 6 đôla Mỹ, bằng khoảng 1/3 so với giá của cá chình nuôi ở Nhật bán tại cùng chuỗi siêu thị.NHK cho biết Aeon cũng sẽ bán thịt lợn nướng sốt kabayaki ngọt giống sốt mọi người hay dùng để nướng cá chình. Mục tiêu là đáp ứng nhu cầu của đối tượng khách hàng muốn tiết kiệm chi tiêu.Aeon cũng có kế hoạch giảm giá cá chình nướng khoảng 10% vì cung cá chình nuôi ở Nhật tăng so với năm ngoái. Các chuỗi siêu thị khác cũng đang cân nhắc giảm giá.Trong khi đó, thông tấn TTXVN từ Hà Nội ghi rằng ngay từ đầu năm 2017, cá tra Việt Nam đã gặp một sự cố truyền thông nghiêm trọng khi bị một đài truyền hình Tây Ban Nha thông tin hoàn toàn không đúng sự thật, ảnh hưởng nghiêm trọng đến hình ảnh, uy tín của cá tra Việt ở thị trường Liên Âu (EU).Không lâu sau đó, Bộ Thương mại Hoa Kỳ công bố mức thuế chống bán phá giá trong đợt rà soát hành chính lần thứ 12 (POR12) khá cao đối với sản phẩm cá tra, basa nhập khẩu từ Việt Nam.Những khó khăn này tưởng chừng sẽ “nuốt chửng” ngành cá tra, thế nhưng trong 6 tháng đầu năm 2017, xuất khẩu cá tra của Việt Nam vẫn ghi nhận có sự tăng trưởng nhẹ và xuất hiện một số thị trường mới nổi quan trọng.TTXVN ghi rằng theo thông tin từ Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu thủy sản Việt Nam (VASEP), trong 5 tháng đầu năm 2017, xuất khẩu cá tra của Việt Nam đạt trên 665 triệu USD, tăng 2,4% so với cùng kỳ năm ngoái. Mặc dù xuất khẩu cá tra sang Hoa Kỳ và EU sụt giảm mạnh nhưng xuất khẩu sang Trung Quốc, Brazil, Mexico tăng mạnh đã giúp cho giá trị xuất khẩu cá tra vẫn tăng trưởng nhẹ.