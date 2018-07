60% Dân Mỹ Tin Có Hâm Nóng Toàn Cầu

Số người Mỹ nhiều kỷ lục tin rằng có bằng chứng vững chắc chứng minh thay đổi khí hậu có hiện hữu thật sự và nó ít nhất có phần gây ra do con người, theo một thăm dò mới hôm Thứ Tư cho thấy.Phúc trình 7 trang được thực hiện bởi National Survey On Energy and Environment (NSEE) nói rằng 60% người Mỹ “nghĩ rằng việc hâm nóng toàn cầu đang diễn ra và rằng con người ít nhất có phần trách nhiệm đối với nhiệt độ gia tăng.”Số liệu đưa ra trong thăm dò mới này vượt hơn các thăm dò trước ở mức 58% được thực hiện trong các năm 2008, 2009, và 2017.34% nói rằng con người chịu trách nhiệm chính trong việc hâm nóng toàn cầu, và 26% nói rằng hoạt động của con người phải bị trách nhiệm một phần. 12% cho biết hâm nóng toàn cầu là hiện tượng thiên nhiên và 12% khác thì nói rằng họ không chắc thay đổi khí hậu là có thật. 15% cho biết họ tin rằng khí hậu không có đang hâm nóng chút nào cả.“73% người Mỹ hiện cho rằng có bằng chứng vững chắc về việc hâm nóng toàn cầu. Mức 73% này là được chấp nhận… đánh dấu 5 lần thăm dò liên tục rằng ít nhất 70% người Mỹ tin là có bằng chứng nhiệt độ trên trái đất đang gia tăng,” theo phúc trình cho biết.90% người tự nhận là Dân Chủ nói rằng hâm nóng toàn cầu đang diễn ra, so với chỉ 50% các nhà Cộng Hòa. Sự chênh lệch này là quá lớn bất cứ lúc nào kể từ năm 2008.Thăm dò được thực hiện bởi NSEE trong số 751 người trả lời thăm dò và được tăng cường thêm bởi Gerald R. Ford School of Public tại Đại Học Michigan và Viện Quan Điểm Công của Đại Học Muhlenberg College. Sai số của phúc trình là 4 điểm.