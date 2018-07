Cử Tri Dân Chủ 40%, Đông Hơn Cộng Hòa

WASHINGTON -- Những người ghi danh Đảng Dân Chủ Hoa Kỳ nhiều hơn người ghi danh Đảng Cộng Hòa tới 12 triệu người trong danh sách cử tri.Tính chung, ghi danh bên Đảng Dân Chủ chiếm tới 40% tổng số cử tri tại các tiểu bang có ghi danh đảng phái.Trong 31 tiểu bang nơi danh sách cử tri có ghi rõ lựa chọn đảng phái, khoảng 44 triệu cử tri là Dân Chủ, khoảng 32 triệu ghi danh Cộng Hòa, và khoảng 31 triệu người ghi danh độc lập, theo bản tin “Crystal Ball" của GS Larry Sabato, giám đốc viện nghiên cứu Center for Politics của đại học University of Virginia.Nhóm 31 tiểu bang bao gồm nhiều nơi đông cử tri Dân Chủ, như California và New York, nhưng không có các tiểu bnag nhiều Cộng Hòa như Texas hay nhiều tiểu bang ở phía đông nam Hoa Kỳ, bao gồm Mississippi, Alabama, South Carolina và Tennessee.Nhà biên tập Rhodes Cook ghi chú rằng khi so sánh tổng lượng cử tri ghi danh giữa các tiểu bang ở một thời điểm có thể sẽ nhầm lẫn một chút, đặc biệt là có thể chưa xóa các cử tri không còn trên danh sách chưa cập nhật.Cook cũng chỉ ra rằng số lượng ghi danh cử tri độc lập tăng vọt mấy thập niên gần đây tới 30% trên tổng số cử tri ở các tiểu bang.Tuy nhiên hiện tượng thấy rõ rằng số lượng ghi danh cử tri Dân Chủ tăng đều so với ghi danh bên Cộng Hòa, và đây là điểm cần quan sát trong danh sách cử tri.Danh sách cử tri này đặc biệt cần quan sát tại các tiểu bang “xôi đậu” trong kỳ bầu cử giữa kỳ cuối năm nay. Nhưng khó tiên đoán là thành phần cử tri độc lập.