Cần 10,000 Chữ Ký Gửi Facebook Chống Luật An Ninh Mạng

VIỆT NAM -- Các nhà hoạt động Việt Nam đang kêu gọi mọi người ký tên vào bức thư gửi tới Facebook trình bày về nguy hại của Luật An Ninh Mạng đã được Quốc Hội CSVN thông qua hôm 12 tháng 6, theo bản tin của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ (VOA) cho biết hôm 10 tháng 7.Bản tin VOA viết rằng, “Giới hoạt động Việt Nam đang thu thập 10.000 chữ ký cho một bức thư sẽ gửi đến Facebook đề nghị mạng xã hội khổng lồ cho biết rõ quan điểm của họ về Luật An ninh Mạng bị chỉ trích của Việt Nam.“Bức thư do Luật Khoa tạp chí soạn thảo và họ cũng đứng ra phát động việc thu thập chữ ký. Ấn phẩm về pháp luật này, ra đời cuối năm 2014, bị chính quyền Việt Nam chặn trên mạng internet do có nhiều bài viết thúc đẩy cho dân chủ, pháp quyền và nhân quyền.“Tạp chí với nhân sự chủ chốt gồm một số nhà hoạt động nổi danh như Trịnh Hữu Long và Phạm Đoan Trang cho hay đến tối 10/7, thư đề nghị đã nhận được hơn 6.900 chữ ký.“Luật An ninh Mạng của Việt Nam được thông qua hồi tháng 6 và sẽ có hiệu lực từ đầu tháng 9 năm nay.“Không chỉ giới hoạt động mà cả những công ty thương mại lẫn một số tổ chức quốc tế và chính phủ nước ngoài đã bày tỏ quan ngại về luật này.“Họ nêu lý do để lo ngại là luật yêu cầu các hãng có nền tảng internet như Facebook phải mở chi nhánh hoặc văn phòng đại diện tại Việt Nam, lưu trữ dữ liệu người dùng Việt Nam ở trong nước, và cung cấp thông tin cá nhân của người dùng cho chính phủ theo yêu cầu.“Trong bối cảnh đó, Facebook với hơn 58 triệu tài khoản ở Việt Nam, nhiều thứ 7 trên thế giới, chưa đưa ra bất kỳ phản ứng nào về luật này. Thái độ như vậy của hãng làm cho nhiều người “đặc biệt lo ngại rằng Facebook sẽ hợp tác với chính phủ” và “phản bội” người dùng Việt Nam, bức thư của Luật Khoa tạp chí viết.“Tổng biên tập của tạp chí, luật gia Trịnh Hữu Long, viết trên Facebook cá nhân rằng chiến dịch vận động ký thư sẽ kéo dài đến ngày 12/9. Sau đó, thư sẽ được gửi đến ông chủ của Facebook, Mark Zuckerber, để đề nghị hãng trả lời một số câu hỏi quan trọng.“Những người ký thư muốn biết Facebook có lưu trữ thông tin riêng tư của người dùng ở Việt Nam theo yêu cầu của Luật An ninh Mạng hay không. Họ cũng chất vấn liệu Facebook có “tuân thủ luật này” và “kiểm duyệt nội dung của người dùng” theo yêu cầu của chính phủ Việt Nam không.“Ngoài ra, những người tham gia ký tên nêu đề nghị rằng Facebook cần xác nhận có phải hãng đang lưu dữ liệu trong hàng trăm máy chủ ở Việt Nam. Thư của họ đặt câu hỏi: “Nếu có, thì đó là những dữ liệu gì và chính quyền Việt Nam có tiếp cận được các dữ liệu đó không?”“Bản tin VOA cũng cho biết thêm thông tin rằng, “Theo nhà hoạt động Phạm Đoan Trang, giới hoạt động đã gửi nhiều email chỉ trích và đòi chấn chỉnh về vấn đề này nhưng phản hồi của Facebook rất “chậm chạp”.“Chị Trang cho biết bức thư lần này nhằm gửi một thông điệp đến mạng xã hội đang chiếm thế áp đảo về lượng người sử dụng không chỉ ở Việt Nam mà cả trên thế giới. Chị nói:““Sự đa nguyên luôn luôn là tốt, cần có sự cạnh tranh. Ngoài Facebook ra chúng ta còn cần nhiều phương tiện khác nữa. Và nếu như Facebook giả sử là họ hợp tác với chính quyền như Việt Nam hay Trung Quốc, thì chúng ta cũng có thể tìm cách giảm bớt ảnh hưởng của họ, hoặc từ bỏ họ để sang các trang mạng khác tôn trọng người dùng hơn”.”